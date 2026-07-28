- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 083
Прибыльных трейдов:
1 557 (50.50%)
Убыточных трейдов:
1 526 (49.50%)
Лучший трейд:
3 495.96 USD
Худший трейд:
-2 709.00 USD
Общая прибыль:
397 711.39 USD (1 151 302 pips)
Общий убыток:
-269 138.29 USD (1 070 341 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (1 224.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 710.33 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
19.07%
Макс. загрузка депозита:
2.09%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
17.44
Длинных трейдов:
1 876 (60.85%)
Коротких трейдов:
1 207 (39.15%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
41.70 USD
Средняя прибыль:
255.43 USD
Средний убыток:
-176.37 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-416.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 373.23 USD (7)
Прирост в месяц:
21.49%
Годовой прогноз:
260.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
897.53 USD
Максимальная:
7 373.23 USD (5.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.45% (7 373.23 USD)
По эквити:
0.87% (1 811.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2659
|NAS100
|288
|XAGUSD
|106
|US30
|29
|BTCUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|129K
|NAS100
|-720
|XAGUSD
|440
|US30
|-638
|BTCUSD
|0
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|109K
|NAS100
|-7.7K
|XAGUSD
|-1.8K
|US30
|-14K
|BTCUSD
|-3.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 495.96 USD
Худший трейд: -2 709 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 224.62 USD
Макс. убыток в серии: -416.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 1
|
GTCGlobalSA-Server 3
|3.00 × 1
|
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE1
|10.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|12.19 × 59
|
GTCGlobalSA-Server 4
|13.00 × 1
|
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
|15.74 × 19
|
Exness-MT5Real40
|18.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-6
|19.28 × 18
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
200 USD в месяц
91%
0
0
USD
USD
203K
USD
USD
18
0%
3 083
50%
19%
1.47
41.70
USD
USD
3%
1:500