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Сигналы / MetaTrader 5 / Zhang tai lai 8103589 quwujing 20000USD
Zhu He Li

Zhang tai lai 8103589 quwujing 20000USD

Zhu He Li
Zhu He Li

Zhu He Li

爱好交易，有10 年成功经验。经验丰富的交易专家，专注于为跟单用户创造稳健收益。
1 комментарий
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2026 91%
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 083
Прибыльных трейдов:
1 557 (50.50%)
Убыточных трейдов:
1 526 (49.50%)
Лучший трейд:
3 495.96 USD
Худший трейд:
-2 709.00 USD
Общая прибыль:
397 711.39 USD (1 151 302 pips)
Общий убыток:
-269 138.29 USD (1 070 341 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (1 224.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 710.33 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
19.07%
Макс. загрузка депозита:
2.09%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
17.44
Длинных трейдов:
1 876 (60.85%)
Коротких трейдов:
1 207 (39.15%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
41.70 USD
Средняя прибыль:
255.43 USD
Средний убыток:
-176.37 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-416.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 373.23 USD (7)
Прирост в месяц:
21.49%
Годовой прогноз:
260.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
897.53 USD
Максимальная:
7 373.23 USD (5.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.45% (7 373.23 USD)
По эквити:
0.87% (1 811.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2659
NAS100 288
XAGUSD 106
US30 29
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 129K
NAS100 -720
XAGUSD 440
US30 -638
BTCUSD 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 109K
NAS100 -7.7K
XAGUSD -1.8K
US30 -14K
BTCUSD -3.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 495.96 USD
Худший трейд: -2 709 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 224.62 USD
Макс. убыток в серии: -416.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 1
GTCGlobalSA-Server 3
3.00 × 1
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE1
10.50 × 2
Exness-MT5Real5
12.19 × 59
GTCGlobalSA-Server 4
13.00 × 1
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
15.74 × 19
Exness-MT5Real40
18.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-6
19.28 × 18
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Нет отзывов
2026.07.28 17:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Zhang tai lai 8103589 quwujing 20000USD
200 USD в месяц
91%
0
0
USD
203K
USD
18
0%
3 083
50%
19%
1.47
41.70
USD
3%
1:500
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