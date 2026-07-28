- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 120
盈利交易:
1 576 (50.51%)
亏损交易:
1 544 (49.49%)
最好交易:
3 495.96 USD
最差交易:
-2 709.00 USD
毛利:
403 596.75 USD (1 160 058 pips)
毛利亏损:
-272 062.90 USD (1 078 584 pips)
最大连续赢利:
25 (1 224.62 USD)
最大连续盈利:
7 710.33 USD (3)
夏普比率:
0.11
交易活动:
26.24%
最大入金加载:
2.09%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
87
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
17.84
长期交易:
1 913 (61.31%)
短期交易:
1 207 (38.69%)
利润因子:
1.48
预期回报:
42.16 USD
平均利润:
256.09 USD
平均损失:
-176.21 USD
最大连续失误:
22 (-416.88 USD)
最大连续亏损:
-7 373.23 USD (7)
每月增长:
21.92%
年度预测:
265.96%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
897.53 USD
最大值:
7 373.23 USD (5.03%)
相对跌幅:
结余:
3.45% (7 373.23 USD)
净值:
0.87% (1 811.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2696
|NAS100
|288
|XAGUSD
|106
|US30
|29
|BTCUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|132K
|NAS100
|-720
|XAGUSD
|440
|US30
|-638
|BTCUSD
|0
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|109K
|NAS100
|-7.7K
|XAGUSD
|-1.8K
|US30
|-14K
|BTCUSD
|-3.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 495.96 USD
最差交易: -2 709 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 224.62 USD
最大连续亏损: -416.88 USD
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月200 USD
94%
0
0
USD
USD
205K
USD
USD
18
0%
3 120
50%
26%
1.48
42.16
USD
USD
3%
1:500