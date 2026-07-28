信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Zhang tai lai 8103589 quwujing 20000USD
Zhu He Li

Zhang tai lai 8103589 quwujing 20000USD

Zhu He Li
Zhu He Li

Zhu He Li

爱好交易，有10 年成功经验。经验丰富的交易专家，专注于为跟单用户创造稳健收益。
1 评论
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 200 USD per 
增长自 2026 94%
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 120
盈利交易:
1 576 (50.51%)
亏损交易:
1 544 (49.49%)
最好交易:
3 495.96 USD
最差交易:
-2 709.00 USD
毛利:
403 596.75 USD (1 160 058 pips)
毛利亏损:
-272 062.90 USD (1 078 584 pips)
最大连续赢利:
25 (1 224.62 USD)
最大连续盈利:
7 710.33 USD (3)
夏普比率:
0.11
交易活动:
26.24%
最大入金加载:
2.09%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
87
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
17.84
长期交易:
1 913 (61.31%)
短期交易:
1 207 (38.69%)
利润因子:
1.48
预期回报:
42.16 USD
平均利润:
256.09 USD
平均损失:
-176.21 USD
最大连续失误:
22 (-416.88 USD)
最大连续亏损:
-7 373.23 USD (7)
每月增长:
21.92%
年度预测:
265.96%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
897.53 USD
最大值:
7 373.23 USD (5.03%)
相对跌幅:
结余:
3.45% (7 373.23 USD)
净值:
0.87% (1 811.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2696
NAS100 288
XAGUSD 106
US30 29
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 132K
NAS100 -720
XAGUSD 440
US30 -638
BTCUSD 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 109K
NAS100 -7.7K
XAGUSD -1.8K
US30 -14K
BTCUSD -3.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 495.96 USD
最差交易: -2 709 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 224.62 USD
最大连续亏损: -416.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 1
GTCGlobalSA-Server 3
3.00 × 1
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE1
10.50 × 2
Exness-MT5Real5
12.19 × 59
GTCGlobalSA-Server 4
13.00 × 1
Exness-MT5Real40
18.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-6
19.28 × 18
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
43.88 × 25
查看详细统计，请 登录 或者 注册

没有评论
2026.07.28 17:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Zhang tai lai 8103589 quwujing 20000USD
每月200 USD
94%
0
0
USD
205K
USD
18
0%
3 120
50%
26%
1.48
42.16
USD
3%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载