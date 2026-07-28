- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
59 (78.66%)
Убыточных трейдов:
16 (21.33%)
Лучший трейд:
15.08 USD
Худший трейд:
-40.11 USD
Общая прибыль:
256.53 USD (21 787 pips)
Общий убыток:
-225.20 USD (21 050 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (148.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
148.91 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
3.15%
Макс. загрузка депозита:
9.60%
Последний трейд:
42 минуты
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
24 (32.00%)
Коротких трейдов:
51 (68.00%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.42 USD
Средняя прибыль:
4.35 USD
Средний убыток:
-14.08 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-168.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-168.20 USD (5)
Прирост в месяц:
5.94%
Алготрейдинг:
33%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
83.98 USD
Максимальная:
168.70 USD (28.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.84% (168.70 USD)
По эквити:
11.29% (64.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|31
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|737
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.08 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +148.91 USD
Макс. убыток в серии: -168.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
I am a trader who has been trading for approximately 10 years in the market
1. Stocks
2. Forex
3. Crypto
I will build and value this trading account, as my trading portfolio, following the Trading System Work Rules that I have created.
According to my backtest data, I can generate 5% PER month.
Rule:
1. Don't Be Major in Minor
2. Trade only what you see NOT what you think
3. Trade for Skill after that FOR MONEY
4. I am an Analyst and after that I am an Order Tacker
God BLESS US 🤲🏻🐢🪴🔥
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
470
USD
USD
3
33%
75
78%
3%
1.13
0.42
USD
USD
29%
1:500