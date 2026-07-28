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Сигналы / MetaTrader 5 / SCALPERBAR22
Catur Sulistiyo Adi Pamungkas

SCALPERBAR22

Catur Sulistiyo Adi Pamungkas
Catur Sulistiyo Adi Pamungkas

Catur Sulistiyo Adi Pamungkas

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 6%
HFMarketsGlobal-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
59 (78.66%)
Убыточных трейдов:
16 (21.33%)
Лучший трейд:
15.08 USD
Худший трейд:
-40.11 USD
Общая прибыль:
256.53 USD (21 787 pips)
Общий убыток:
-225.20 USD (21 050 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (148.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
148.91 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
3.15%
Макс. загрузка депозита:
9.60%
Последний трейд:
42 минуты
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
24 (32.00%)
Коротких трейдов:
51 (68.00%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.42 USD
Средняя прибыль:
4.35 USD
Средний убыток:
-14.08 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-168.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-168.20 USD (5)
Прирост в месяц:
5.94%
Алготрейдинг:
33%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
83.98 USD
Максимальная:
168.70 USD (28.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.84% (168.70 USD)
По эквити:
11.29% (64.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 31
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 737
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.08 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +148.91 USD
Макс. убыток в серии: -168.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

I am a trader who has been trading for approximately 10 years in the market 
1. Stocks 
2. Forex 
3. Crypto 

I will build and value this trading account, as my trading portfolio, following the Trading System Work Rules that I have created. 

According to my backtest data, I can generate 5% PER month. 

Rule: 
1. Don't Be Major in Minor 
2. Trade only what you see NOT what you think 
3. Trade for Skill after that FOR MONEY 
4. I am an Analyst and after that I am an Order Tacker 

God BLESS US 🤲🏻🐢🪴🔥
Нет отзывов
2026.08.07 00:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 18:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 18:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.28 14:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SCALPERBAR22
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
470
USD
3
33%
75
78%
3%
1.13
0.42
USD
29%
1:500
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