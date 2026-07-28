- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
118
盈利交易:
82 (69.49%)
亏损交易:
36 (30.51%)
最好交易:
16.79 USD
最差交易:
-40.11 USD
毛利:
436.72 USD (39 794 pips)
毛利亏损:
-387.99 USD (36 891 pips)
最大连续赢利:
34 (148.91 USD)
最大连续盈利:
148.91 USD (34)
夏普比率:
0.06
交易活动:
6.51%
最大入金加载:
9.60%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
50
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
0.29
长期交易:
50 (42.37%)
短期交易:
68 (57.63%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.41 USD
平均利润:
5.33 USD
平均损失:
-10.78 USD
最大连续失误:
12 (-103.60 USD)
最大连续亏损:
-168.20 USD (5)
每月增长:
9.60%
算法交易:
50%
结余跌幅:
绝对:
83.98 USD
最大值:
168.70 USD (28.85%)
相对跌幅:
结余:
28.84% (168.70 USD)
净值:
11.29% (64.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|49
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|2.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.79 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +148.91 USD
最大连续亏损: -103.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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1. Stocks
2. Forex
3. Crypto
I will build and value this trading account, as my trading portfolio, following the Trading System Work Rules that I have created.
According to my backtest data, I can generate 5% PER month.
Rule:
1. Don't Be Major in Minor
2. Trade only what you see NOT what you think
3. Trade for Skill after that FOR MONEY
4. I am an Analyst and after that I am an Order Tacker
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
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0
USD
USD
468
USD
USD
3
50%
118
69%
7%
1.12
0.41
USD
USD
29%
1:500