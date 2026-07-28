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Сигналы / MetaTrader 4 / Ethereum Breakout Trading EA
Daniel Reuter

Ethereum Breakout Trading EA

Daniel Reuter
Daniel Reuter

Daniel Reuter

0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 -7%
IG-LIVE
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
14 (33.33%)
Убыточных трейдов:
28 (66.67%)
Лучший трейд:
34.55 EUR
Худший трейд:
-17.93 EUR
Общая прибыль:
208.93 EUR (24 902 pips)
Общий убыток:
-281.62 EUR (32 365 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (82.77 EUR)
Макс. прибыль в серии:
82.77 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
92.91%
Макс. загрузка депозита:
98.92%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.60
Длинных трейдов:
21 (50.00%)
Коротких трейдов:
21 (50.00%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-1.73 EUR
Средняя прибыль:
14.92 EUR
Средний убыток:
-10.06 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-47.82 EUR)
Макс. убыток в серии:
-47.82 EUR (5)
Прирост в месяц:
-7.04%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.77 EUR
Максимальная:
120.72 EUR (11.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.45% (120.72 EUR)
По эквити:
2.02% (19.72 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 41
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD -82
EURUSD -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD -7.4K
EURUSD -19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.55 EUR
Худший трейд: -18 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +82.77 EUR
Макс. убыток в серии: -47.82 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IG-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 48
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 18
Alpari-Trade
0.00 × 4
TradersWay-Live 2
0.00 × 11
Pepperstone-Edge12
0.00 × 15
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 43
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.01 × 136
ICMarketsSC-Live17
0.02 × 220
TitanFX-03
0.03 × 143
еще 71...
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Стратегия: Чисто математическая стратегия прорыва Ethereum. Управление рисками: Фиксированный стоп-лосс на каждой сделке. Без исключений. Накопление прибыли: Динамическое определение размера позиции на основе капитала для максимизации накопления прибыли во время трендовых фаз. Что это НЕ: Никакого Мартингейла. Никакой сеточной торговли. Никакого усреднения долларовой стоимости. Никаких скрытых просадок. Ожидаемая статистика: Вероятность выигрыша примерно 35–40% с соотношением риска и прибыли (RRR) не менее 2:1. Примечание для инвесторов: Это профессиональная система, разработанная для институциональных инвесторов. Она не создает искусственную, прямолинейную кривую доходности капитала. Она выдерживает обвалы рынка, поскольку риск строго ограничен.

«Сигнал работает на IG Markets. Для оптимальных результатов и 100% совместимости символов используйте счет IG Markets или убедитесь, что ваш брокер поддерживает автоматическое сопоставление криптовалют».

(Строго внутридневная торговля – никаких позиций на ночь)
Нет отзывов
2026.08.06 19:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 19:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 14:05
Share of trading days is too low
2026.07.28 14:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.28 13:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 13:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 13:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.28 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.28 13:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ethereum Breakout Trading EA
50 USD в месяц
-7%
0
0
USD
959
EUR
2
97%
42
33%
93%
0.74
-1.73
EUR
11%
1:200
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