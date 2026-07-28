- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
14 (33.33%)
Убыточных трейдов:
28 (66.67%)
Лучший трейд:
34.55 EUR
Худший трейд:
-17.93 EUR
Общая прибыль:
208.93 EUR (24 902 pips)
Общий убыток:
-281.62 EUR (32 365 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (82.77 EUR)
Макс. прибыль в серии:
82.77 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
92.91%
Макс. загрузка депозита:
98.92%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.60
Длинных трейдов:
21 (50.00%)
Коротких трейдов:
21 (50.00%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-1.73 EUR
Средняя прибыль:
14.92 EUR
Средний убыток:
-10.06 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-47.82 EUR)
Макс. убыток в серии:
-47.82 EUR (5)
Прирост в месяц:
-7.04%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.77 EUR
Максимальная:
120.72 EUR (11.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.45% (120.72 EUR)
По эквити:
2.02% (19.72 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|41
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|-82
|EURUSD
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|-7.4K
|EURUSD
|-19
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.55 EUR
Худший трейд: -18 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +82.77 EUR
Макс. убыток в серии: -47.82 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IG-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 48
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 18
|
Alpari-Trade
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 15
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 43
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 37
|
FxBrew-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.01 × 136
|
ICMarketsSC-Live17
|0.02 × 220
|
TitanFX-03
|0.03 × 143
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Стратегия: Чисто математическая стратегия прорыва Ethereum. Управление рисками: Фиксированный стоп-лосс на каждой сделке. Без исключений. Накопление прибыли: Динамическое определение размера позиции на основе капитала для максимизации накопления прибыли во время трендовых фаз. Что это НЕ: Никакого Мартингейла. Никакой сеточной торговли. Никакого усреднения долларовой стоимости. Никаких скрытых просадок. Ожидаемая статистика: Вероятность выигрыша примерно 35–40% с соотношением риска и прибыли (RRR) не менее 2:1. Примечание для инвесторов: Это профессиональная система, разработанная для институциональных инвесторов. Она не создает искусственную, прямолинейную кривую доходности капитала. Она выдерживает обвалы рынка, поскольку риск строго ограничен.
«Сигнал работает на IG Markets. Для оптимальных результатов и 100% совместимости символов используйте счет IG Markets или убедитесь, что ваш брокер поддерживает автоматическое сопоставление криптовалют».
(Строго внутридневная торговля – никаких позиций на ночь)
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-7%
0
0
USD
USD
959
EUR
EUR
2
97%
42
33%
93%
0.74
-1.73
EUR
EUR
11%
1:200