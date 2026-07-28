Стратегия: Чисто математическая стратегия прорыва Ethereum. Управление рисками: Фиксированный стоп-лосс на каждой сделке. Без исключений. Накопление прибыли: Динамическое определение размера позиции на основе капитала для максимизации накопления прибыли во время трендовых фаз. Что это НЕ: Никакого Мартингейла. Никакой сеточной торговли. Никакого усреднения долларовой стоимости. Никаких скрытых просадок. Ожидаемая статистика: Вероятность выигрыша примерно 35–40% с соотношением риска и прибыли (RRR) не менее 2:1. Примечание для инвесторов: Это профессиональная система, разработанная для институциональных инвесторов. Она не создает искусственную, прямолинейную кривую доходности капитала. Она выдерживает обвалы рынка, поскольку риск строго ограничен.





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(Строго внутридневная торговля – никаких позиций на ночь)