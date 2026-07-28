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Daniel Reuter

Ethereum Breakout Trading EA

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交易:
49
盈利交易:
16 (32.65%)
亏损交易:
33 (67.35%)
最好交易:
34.55 EUR
最差交易:
-17.93 EUR
毛利:
212.22 EUR (25 311 pips)
毛利亏损:
-317.74 EUR (36 755 pips)
最大连续赢利:
6 (82.77 EUR)
最大连续盈利:
82.77 EUR (6)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
89.08%
最大入金加载:
98.92%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.83
长期交易:
24 (48.98%)
短期交易:
25 (51.02%)
利润因子:
0.67
预期回报:
-2.15 EUR
平均利润:
13.26 EUR
平均损失:
-9.63 EUR
最大连续失误:
5 (-47.82 EUR)
最大连续亏损:
-47.82 EUR (5)
每月增长:
-10.22%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
105.52 EUR
最大值:
127.47 EUR (12.09%)
相对跌幅:
结余:
12.09% (127.47 EUR)
净值:
2.02% (19.72 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETHUSD 48
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETHUSD -119
EURUSD -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETHUSD -11K
EURUSD -19
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
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最好交易: +34.55 EUR
最差交易: -18 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +82.77 EUR
最大连续亏损: -47.82 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IG-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge04
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ForexChief-DirectFX
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Exness-Real
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Coinexx-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
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EGlobal-Cent4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
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ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 18
Alpari-Trade
0.00 × 4
TradersWay-Live 2
0.00 × 11
Pepperstone-Edge12
0.00 × 15
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 43
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.01 × 136
ICMarketsSC-Live17
0.02 × 220
TitanFX-03
0.03 × 143
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策略：純數學以太坊突破策略。風險管理：每筆交易設定固定止損，絕無例外。複利：基於淨值動態調整倉位，以在趨勢階段最大化複利收益。本策略不包含：馬丁格爾策略、網格交易、美元成本平均法以及隱藏的資金回撤。預期統計：勝率約 35-40%，風險報酬比 (RRR) 至少為 2:1。投資人須知：本系統專為機構投資人設計，並非人為製造的直線淨值曲線。由於風險受到嚴格限制，因此能夠抵禦市場崩盤。

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（嚴格的日內交易 - 禁止隔夜持倉）
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2026.08.06 19:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 19:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 14:05
Share of trading days is too low
2026.07.28 14:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.28 13:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 13:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 13:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.28 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.28 13:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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EUR
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