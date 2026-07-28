- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
49
盈利交易:
16 (32.65%)
亏损交易:
33 (67.35%)
最好交易:
34.55 EUR
最差交易:
-17.93 EUR
毛利:
212.22 EUR (25 311 pips)
毛利亏损:
-317.74 EUR (36 755 pips)
最大连续赢利:
6 (82.77 EUR)
最大连续盈利:
82.77 EUR (6)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
89.08%
最大入金加载:
98.92%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.83
长期交易:
24 (48.98%)
短期交易:
25 (51.02%)
利润因子:
0.67
预期回报:
-2.15 EUR
平均利润:
13.26 EUR
平均损失:
-9.63 EUR
最大连续失误:
5 (-47.82 EUR)
最大连续亏损:
-47.82 EUR (5)
每月增长:
-10.22%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
105.52 EUR
最大值:
127.47 EUR (12.09%)
相对跌幅:
结余:
12.09% (127.47 EUR)
净值:
2.02% (19.72 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|48
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|-119
|EURUSD
|-1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|-11K
|EURUSD
|-19
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.55 EUR
最差交易: -18 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +82.77 EUR
最大连续亏损: -47.82 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IG-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 48
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 18
|
Alpari-Trade
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 15
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 43
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 37
|
FxBrew-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.01 × 136
|
ICMarketsSC-Live17
|0.02 × 220
|
TitanFX-03
|0.03 × 143
策略：純數學以太坊突破策略。風險管理：每筆交易設定固定止損，絕無例外。複利：基於淨值動態調整倉位，以在趨勢階段最大化複利收益。本策略不包含：馬丁格爾策略、網格交易、美元成本平均法以及隱藏的資金回撤。預期統計：勝率約 35-40%，風險報酬比 (RRR) 至少為 2:1。投資人須知：本系統專為機構投資人設計，並非人為製造的直線淨值曲線。由於風險受到嚴格限制，因此能夠抵禦市場崩盤。
「此訊號運行於 IG Markets 平台。為獲得最佳效果和 100% 的交易品種兼容性，請使用 IG Markets 帳戶或確保您的經紀商支援自動加密貨幣映射。”
（嚴格的日內交易 - 禁止隔夜持倉）
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-10%
0
0
USD
USD
926
EUR
EUR
3
97%
49
32%
89%
0.66
-2.15
EUR
EUR
12%
1:200