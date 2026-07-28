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Noemie, Evelyn Lemoine

TTM

Noemie, Evelyn Lemoine
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Всего трейдов:
3 808
Прибыльных трейдов:
2 556 (67.12%)
Убыточных трейдов:
1 252 (32.88%)
Лучший трейд:
1 499.70 EUR
Худший трейд:
-966.99 EUR
Общая прибыль:
83 559.67 EUR (1 020 485 pips)
Общий убыток:
-61 237.85 EUR (857 805 pips)
Макс. серия выигрышей:
91 (175.07 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 686.41 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
56.40%
Макс. загрузка депозита:
1.08%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.52
Длинных трейдов:
1 999 (52.49%)
Коротких трейдов:
1 809 (47.51%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
5.86 EUR
Средняя прибыль:
32.69 EUR
Средний убыток:
-48.91 EUR
Макс. серия проигрышей:
42 (-76.52 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 307.01 EUR (4)
Прирост в месяц:
8.02%
Годовой прогноз:
97.27%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
116.96 EUR
Максимальная:
4 936.65 EUR (23.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.06% (4 936.65 EUR)
По эквити:
1.68% (292.90 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1490
EURUSD 533
GBPUSD 418
AUDCAD 236
GBPCAD 144
AUDUSD 120
NZDUSD 111
USDCAD 110
AUDNZD 101
NZDCAD 79
EURSGD 62
EURGBP 61
CHFJPY 56
GBPCHF 53
NZDCHF 38
AUDJPY 38
EURJPY 24
GBPJPY 22
USDCHF 20
SUMMARY 19
USTEC 16
GBPAUD 13
EURAUD 11
EURNZD 10
USDJPY 9
EURCAD 4
US500 4
DE40 3
US30 2
XTIUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.4K
EURUSD 5.5K
GBPUSD 1.1K
AUDCAD 2.3K
GBPCAD 1.2K
AUDUSD 468
NZDUSD -340
USDCAD 215
AUDNZD 1.3K
NZDCAD 1.5K
EURSGD -159
EURGBP 1.1K
CHFJPY 775
GBPCHF 165
NZDCHF 11
AUDJPY -37
EURJPY 94
GBPJPY -70
USDCHF -5
SUMMARY 7.1K
USTEC -854
GBPAUD -692
EURAUD -37
EURNZD 126
USDJPY -72
EURCAD 0
US500 227
DE40 -5
US30 176
XTIUSD -59
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 34K
EURUSD 56K
GBPUSD 31K
AUDCAD 13K
GBPCAD 3.4K
AUDUSD 2.9K
NZDUSD -25K
USDCAD -254
AUDNZD 4.7K
NZDCAD 9.5K
EURSGD 656
EURGBP 5.7K
CHFJPY 15K
GBPCHF 1.4K
NZDCHF 861
AUDJPY 11K
EURJPY -139
GBPJPY -6K
USDCHF -66
SUMMARY 0
USTEC -43K
GBPAUD -1.3K
EURAUD 21
EURNZD 685
USDJPY -49
EURCAD 32
US500 50K
DE40 -200
US30 11K
XTIUSD -26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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Лучший трейд: +1 499.70 EUR
Худший трейд: -967 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +175.07 EUR
Макс. убыток в серии: -76.52 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live32" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.06 × 62
Exness-Real21
0.07 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.42 × 12
ICMarketsSC-Live16
0.45 × 3183
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICTrading-Live29
0.54 × 300
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 850
FusionMarkets-Demo
0.73 × 1099
ICMarketsSC-Live25
0.84 × 362
ICMarketsSC-Live27
0.84 × 743
Exness-Real7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
1.11 × 445
RoboForex-ECN-3
1.21 × 39
FXOpen-ECN Live Server
1.22 × 37
Fyntura-Live
1.33 × 9
ICMarketsSC-Live02
1.39 × 106
RoboForex-Prime
1.47 × 218
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 6545
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2026.07.28 11:04
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Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TTM
45 USD в месяц
776%
0
0
USD
18K
EUR
215
99%
3 808
67%
56%
1.36
5.86
EUR
31%
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