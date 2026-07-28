- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 808
Прибыльных трейдов:
2 556 (67.12%)
Убыточных трейдов:
1 252 (32.88%)
Лучший трейд:
1 499.70 EUR
Худший трейд:
-966.99 EUR
Общая прибыль:
83 559.67 EUR (1 020 485 pips)
Общий убыток:
-61 237.85 EUR (857 805 pips)
Макс. серия выигрышей:
91 (175.07 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 686.41 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
56.40%
Макс. загрузка депозита:
1.08%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.52
Длинных трейдов:
1 999 (52.49%)
Коротких трейдов:
1 809 (47.51%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
5.86 EUR
Средняя прибыль:
32.69 EUR
Средний убыток:
-48.91 EUR
Макс. серия проигрышей:
42 (-76.52 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 307.01 EUR (4)
Прирост в месяц:
8.02%
Годовой прогноз:
97.27%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
116.96 EUR
Максимальная:
4 936.65 EUR (23.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.06% (4 936.65 EUR)
По эквити:
1.68% (292.90 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1490
|EURUSD
|533
|GBPUSD
|418
|AUDCAD
|236
|GBPCAD
|144
|AUDUSD
|120
|NZDUSD
|111
|USDCAD
|110
|AUDNZD
|101
|NZDCAD
|79
|EURSGD
|62
|EURGBP
|61
|CHFJPY
|56
|GBPCHF
|53
|NZDCHF
|38
|AUDJPY
|38
|EURJPY
|24
|GBPJPY
|22
|USDCHF
|20
|SUMMARY
|19
|USTEC
|16
|GBPAUD
|13
|EURAUD
|11
|EURNZD
|10
|USDJPY
|9
|EURCAD
|4
|US500
|4
|DE40
|3
|US30
|2
|XTIUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.4K
|EURUSD
|5.5K
|GBPUSD
|1.1K
|AUDCAD
|2.3K
|GBPCAD
|1.2K
|AUDUSD
|468
|NZDUSD
|-340
|USDCAD
|215
|AUDNZD
|1.3K
|NZDCAD
|1.5K
|EURSGD
|-159
|EURGBP
|1.1K
|CHFJPY
|775
|GBPCHF
|165
|NZDCHF
|11
|AUDJPY
|-37
|EURJPY
|94
|GBPJPY
|-70
|USDCHF
|-5
|SUMMARY
|7.1K
|USTEC
|-854
|GBPAUD
|-692
|EURAUD
|-37
|EURNZD
|126
|USDJPY
|-72
|EURCAD
|0
|US500
|227
|DE40
|-5
|US30
|176
|XTIUSD
|-59
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|34K
|EURUSD
|56K
|GBPUSD
|31K
|AUDCAD
|13K
|GBPCAD
|3.4K
|AUDUSD
|2.9K
|NZDUSD
|-25K
|USDCAD
|-254
|AUDNZD
|4.7K
|NZDCAD
|9.5K
|EURSGD
|656
|EURGBP
|5.7K
|CHFJPY
|15K
|GBPCHF
|1.4K
|NZDCHF
|861
|AUDJPY
|11K
|EURJPY
|-139
|GBPJPY
|-6K
|USDCHF
|-66
|SUMMARY
|0
|USTEC
|-43K
|GBPAUD
|-1.3K
|EURAUD
|21
|EURNZD
|685
|USDJPY
|-49
|EURCAD
|32
|US500
|50K
|DE40
|-200
|US30
|11K
|XTIUSD
|-26
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 499.70 EUR
Худший трейд: -967 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +175.07 EUR
Макс. убыток в серии: -76.52 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live32" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.06 × 62
|
Exness-Real21
|0.07 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.42 × 12
|
ICMarketsSC-Live16
|0.45 × 3183
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
ICTrading-Live29
|0.54 × 300
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 850
|
FusionMarkets-Demo
|0.73 × 1099
|
ICMarketsSC-Live25
|0.84 × 362
|
ICMarketsSC-Live27
|0.84 × 743
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|1.11 × 445
|
RoboForex-ECN-3
|1.21 × 39
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.22 × 37
|
Fyntura-Live
|1.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live02
|1.39 × 106
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
|
ICMarketsSC-Live11
|1.59 × 6545
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
45 USD в месяц
776%
0
0
USD
USD
18K
EUR
EUR
215
99%
3 808
67%
56%
1.36
5.86
EUR
EUR
31%
1:500