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Noemie, Evelyn Lemoine

TTM

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交易:
3 814
盈利交易:
2 557 (67.04%)
亏损交易:
1 257 (32.96%)
最好交易:
1 499.70 EUR
最差交易:
-966.99 EUR
毛利:
83 599.46 EUR (1 020 952 pips)
毛利亏损:
-61 510.01 EUR (869 235 pips)
最大连续赢利:
91 (175.07 EUR)
最大连续盈利:
2 686.41 EUR (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
51.68%
最大入金加载:
1.08%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.47
长期交易:
2 005 (52.57%)
短期交易:
1 809 (47.43%)
利润因子:
1.36
预期回报:
5.79 EUR
平均利润:
32.69 EUR
平均损失:
-48.93 EUR
最大连续失误:
42 (-76.52 EUR)
最大连续亏损:
-1 307.01 EUR (4)
每月增长:
5.64%
年度预测:
68.42%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
116.96 EUR
最大值:
4 936.65 EUR (23.51%)
相对跌幅:
结余:
31.06% (4 936.65 EUR)
净值:
1.68% (292.90 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1496
EURUSD 533
GBPUSD 418
AUDCAD 236
GBPCAD 144
AUDUSD 120
NZDUSD 111
USDCAD 110
AUDNZD 101
NZDCAD 79
EURSGD 62
EURGBP 61
CHFJPY 56
GBPCHF 53
NZDCHF 38
AUDJPY 38
EURJPY 24
GBPJPY 22
USDCHF 20
SUMMARY 19
USTEC 16
GBPAUD 13
EURAUD 11
EURNZD 10
USDJPY 9
EURCAD 4
US500 4
DE40 3
US30 2
XTIUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 4.2K
EURUSD 5.5K
GBPUSD 1.1K
AUDCAD 2.3K
GBPCAD 1.2K
AUDUSD 468
NZDUSD -340
USDCAD 215
AUDNZD 1.3K
NZDCAD 1.5K
EURSGD -159
EURGBP 1.1K
CHFJPY 775
GBPCHF 165
NZDCHF 11
AUDJPY -37
EURJPY 94
GBPJPY -70
USDCHF -5
SUMMARY 7.1K
USTEC -854
GBPAUD -692
EURAUD -37
EURNZD 126
USDJPY -72
EURCAD 0
US500 227
DE40 -5
US30 176
XTIUSD -59
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 23K
EURUSD 56K
GBPUSD 31K
AUDCAD 13K
GBPCAD 3.4K
AUDUSD 2.9K
NZDUSD -25K
USDCAD -254
AUDNZD 4.7K
NZDCAD 9.5K
EURSGD 656
EURGBP 5.7K
CHFJPY 15K
GBPCHF 1.4K
NZDCHF 861
AUDJPY 11K
EURJPY -139
GBPJPY -6K
USDCHF -66
SUMMARY 0
USTEC -43K
GBPAUD -1.3K
EURAUD 21
EURNZD 685
USDJPY -49
EURCAD 32
US500 50K
DE40 -200
US30 11K
XTIUSD -26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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Tickmill-Live08
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FPMarkets-Live
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Exness-Real21
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FusionMarkets-Live 2
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ICMarketsSC-Live16
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Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICTrading-Live29
0.54 × 300
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 850
FusionMarkets-Demo
0.73 × 1099
ICMarketsSC-Live25
0.84 × 362
ICMarketsSC-Live27
0.84 × 743
Exness-Real7
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ICMarketsSC-Live19
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RoboForex-ECN-3
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FXOpen-ECN Live Server
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Fyntura-Live
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RoboForex-Prime
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2026.07.28 11:04
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EUR
215
99%
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67%
52%
1.35
5.79
EUR
31%
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