- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 814
盈利交易:
2 557 (67.04%)
亏损交易:
1 257 (32.96%)
最好交易:
1 499.70 EUR
最差交易:
-966.99 EUR
毛利:
83 599.46 EUR (1 020 952 pips)
毛利亏损:
-61 510.01 EUR (869 235 pips)
最大连续赢利:
91 (175.07 EUR)
最大连续盈利:
2 686.41 EUR (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
51.68%
最大入金加载:
1.08%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.47
长期交易:
2 005 (52.57%)
短期交易:
1 809 (47.43%)
利润因子:
1.36
预期回报:
5.79 EUR
平均利润:
32.69 EUR
平均损失:
-48.93 EUR
最大连续失误:
42 (-76.52 EUR)
最大连续亏损:
-1 307.01 EUR (4)
每月增长:
5.64%
年度预测:
68.42%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
116.96 EUR
最大值:
4 936.65 EUR (23.51%)
相对跌幅:
结余:
31.06% (4 936.65 EUR)
净值:
1.68% (292.90 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1496
|EURUSD
|533
|GBPUSD
|418
|AUDCAD
|236
|GBPCAD
|144
|AUDUSD
|120
|NZDUSD
|111
|USDCAD
|110
|AUDNZD
|101
|NZDCAD
|79
|EURSGD
|62
|EURGBP
|61
|CHFJPY
|56
|GBPCHF
|53
|NZDCHF
|38
|AUDJPY
|38
|EURJPY
|24
|GBPJPY
|22
|USDCHF
|20
|SUMMARY
|19
|USTEC
|16
|GBPAUD
|13
|EURAUD
|11
|EURNZD
|10
|USDJPY
|9
|EURCAD
|4
|US500
|4
|DE40
|3
|US30
|2
|XTIUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.2K
|EURUSD
|5.5K
|GBPUSD
|1.1K
|AUDCAD
|2.3K
|GBPCAD
|1.2K
|AUDUSD
|468
|NZDUSD
|-340
|USDCAD
|215
|AUDNZD
|1.3K
|NZDCAD
|1.5K
|EURSGD
|-159
|EURGBP
|1.1K
|CHFJPY
|775
|GBPCHF
|165
|NZDCHF
|11
|AUDJPY
|-37
|EURJPY
|94
|GBPJPY
|-70
|USDCHF
|-5
|SUMMARY
|7.1K
|USTEC
|-854
|GBPAUD
|-692
|EURAUD
|-37
|EURNZD
|126
|USDJPY
|-72
|EURCAD
|0
|US500
|227
|DE40
|-5
|US30
|176
|XTIUSD
|-59
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|23K
|EURUSD
|56K
|GBPUSD
|31K
|AUDCAD
|13K
|GBPCAD
|3.4K
|AUDUSD
|2.9K
|NZDUSD
|-25K
|USDCAD
|-254
|AUDNZD
|4.7K
|NZDCAD
|9.5K
|EURSGD
|656
|EURGBP
|5.7K
|CHFJPY
|15K
|GBPCHF
|1.4K
|NZDCHF
|861
|AUDJPY
|11K
|EURJPY
|-139
|GBPJPY
|-6K
|USDCHF
|-66
|SUMMARY
|0
|USTEC
|-43K
|GBPAUD
|-1.3K
|EURAUD
|21
|EURNZD
|685
|USDJPY
|-49
|EURCAD
|32
|US500
|50K
|DE40
|-200
|US30
|11K
|XTIUSD
|-26
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 499.70 EUR
最差交易: -967 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +175.07 EUR
最大连续亏损: -76.52 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live32 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.06 × 62
|
Exness-Real21
|0.07 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.42 × 12
|
ICMarketsSC-Live16
|0.45 × 3183
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
ICTrading-Live29
|0.54 × 300
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 850
|
FusionMarkets-Demo
|0.73 × 1099
|
ICMarketsSC-Live25
|0.84 × 362
|
ICMarketsSC-Live27
|0.84 × 743
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|1.11 × 445
|
RoboForex-ECN-3
|1.21 × 39
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.22 × 37
|
Fyntura-Live
|1.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live02
|1.39 × 106
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
|
ICMarketsSC-Live11
|1.59 × 6545
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月45 USD
764%
0
0
USD
USD
18K
EUR
EUR
215
99%
3 814
67%
52%
1.35
5.79
EUR
EUR
31%
1:500