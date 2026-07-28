- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
3 803
Profit Trades:
2 553 (67.13%)
Loss Trades:
1 250 (32.87%)
Best trade:
1 499.70 EUR
Worst trade:
-966.99 EUR
Gross Profit:
83 425.68 EUR (1 017 131 pips)
Gross Loss:
-61 236.17 EUR (857 628 pips)
Maximum consecutive wins:
91 (175.07 EUR)
Maximal consecutive profit:
2 686.41 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
62.18%
Max deposit load:
1.08%
Latest trade:
23 hours ago
Trades per week:
9
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
4.49
Long Trades:
1 994 (52.43%)
Short Trades:
1 809 (47.57%)
Profit Factor:
1.36
Expected Payoff:
5.83 EUR
Average Profit:
32.68 EUR
Average Loss:
-48.99 EUR
Maximum consecutive losses:
42 (-76.52 EUR)
Maximal consecutive loss:
-1 307.01 EUR (4)
Monthly growth:
6.63%
Annual Forecast:
80.47%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
116.96 EUR
Maximal:
4 936.65 EUR (23.51%)
Relative drawdown:
By Balance:
31.06% (4 936.65 EUR)
By Equity:
1.68% (292.90 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1485
|EURUSD
|533
|GBPUSD
|418
|AUDCAD
|236
|GBPCAD
|144
|AUDUSD
|120
|NZDUSD
|111
|USDCAD
|110
|AUDNZD
|101
|NZDCAD
|79
|EURSGD
|62
|EURGBP
|61
|CHFJPY
|56
|GBPCHF
|53
|NZDCHF
|38
|AUDJPY
|38
|EURJPY
|24
|GBPJPY
|22
|USDCHF
|20
|SUMMARY
|19
|USTEC
|16
|GBPAUD
|13
|EURAUD
|11
|EURNZD
|10
|USDJPY
|9
|EURCAD
|4
|US500
|4
|DE40
|3
|US30
|2
|XTIUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.3K
|EURUSD
|5.5K
|GBPUSD
|1.1K
|AUDCAD
|2.3K
|GBPCAD
|1.2K
|AUDUSD
|468
|NZDUSD
|-340
|USDCAD
|215
|AUDNZD
|1.3K
|NZDCAD
|1.5K
|EURSGD
|-159
|EURGBP
|1.1K
|CHFJPY
|775
|GBPCHF
|165
|NZDCHF
|11
|AUDJPY
|-37
|EURJPY
|94
|GBPJPY
|-70
|USDCHF
|-5
|SUMMARY
|7.1K
|USTEC
|-854
|GBPAUD
|-692
|EURAUD
|-37
|EURNZD
|126
|USDJPY
|-72
|EURCAD
|0
|US500
|227
|DE40
|-5
|US30
|176
|XTIUSD
|-59
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|56K
|GBPUSD
|31K
|AUDCAD
|13K
|GBPCAD
|3.4K
|AUDUSD
|2.9K
|NZDUSD
|-25K
|USDCAD
|-254
|AUDNZD
|4.7K
|NZDCAD
|9.5K
|EURSGD
|656
|EURGBP
|5.7K
|CHFJPY
|15K
|GBPCHF
|1.4K
|NZDCHF
|861
|AUDJPY
|11K
|EURJPY
|-139
|GBPJPY
|-6K
|USDCHF
|-66
|SUMMARY
|0
|USTEC
|-43K
|GBPAUD
|-1.3K
|EURAUD
|21
|EURNZD
|685
|USDJPY
|-49
|EURCAD
|32
|US500
|50K
|DE40
|-200
|US30
|11K
|XTIUSD
|-26
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +1 499.70 EUR
Worst trade: -967 EUR
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +175.07 EUR
Maximal consecutive loss: -76.52 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-Live32" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.06 × 62
|
Exness-Real21
|0.07 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.42 × 12
|
ICMarketsSC-Live16
|0.45 × 3183
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
ICTrading-Live29
|0.54 × 300
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 850
|
FusionMarkets-Demo
|0.73 × 1099
|
ICMarketsSC-Live25
|0.84 × 362
|
ICMarketsSC-Live27
|0.84 × 743
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|1.11 × 445
|
RoboForex-ECN-3
|1.21 × 39
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.22 × 37
|
Fyntura-Live
|1.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live02
|1.39 × 106
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
|
ICMarketsSC-Live11
|1.59 × 6545
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
45 USD per month
769%
0
0
USD
USD
18K
EUR
EUR
215
99%
3 803
67%
62%
1.36
5.83
EUR
EUR
31%
1:500