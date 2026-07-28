SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / TTM
Noemie, Evelyn Lemoine

TTM

Noemie, Evelyn Lemoine
Noemie, Evelyn Lemoine

Noemie, Evelyn Lemoine

1 topic 3 comments
0 reviews
Reliability
215 weeks
0 / 0 USD
Copy for 45 USD per month
growth since 2022 769%
ICMarketsSC-Live32
1:500
How to subscribe?
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
3 803
Profit Trades:
2 553 (67.13%)
Loss Trades:
1 250 (32.87%)
Best trade:
1 499.70 EUR
Worst trade:
-966.99 EUR
Gross Profit:
83 425.68 EUR (1 017 131 pips)
Gross Loss:
-61 236.17 EUR (857 628 pips)
Maximum consecutive wins:
91 (175.07 EUR)
Maximal consecutive profit:
2 686.41 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
62.18%
Max deposit load:
1.08%
Latest trade:
23 hours ago
Trades per week:
9
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
4.49
Long Trades:
1 994 (52.43%)
Short Trades:
1 809 (47.57%)
Profit Factor:
1.36
Expected Payoff:
5.83 EUR
Average Profit:
32.68 EUR
Average Loss:
-48.99 EUR
Maximum consecutive losses:
42 (-76.52 EUR)
Maximal consecutive loss:
-1 307.01 EUR (4)
Monthly growth:
6.63%
Annual Forecast:
80.47%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
116.96 EUR
Maximal:
4 936.65 EUR (23.51%)
Relative drawdown:
By Balance:
31.06% (4 936.65 EUR)
By Equity:
1.68% (292.90 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 1485
EURUSD 533
GBPUSD 418
AUDCAD 236
GBPCAD 144
AUDUSD 120
NZDUSD 111
USDCAD 110
AUDNZD 101
NZDCAD 79
EURSGD 62
EURGBP 61
CHFJPY 56
GBPCHF 53
NZDCHF 38
AUDJPY 38
EURJPY 24
GBPJPY 22
USDCHF 20
SUMMARY 19
USTEC 16
GBPAUD 13
EURAUD 11
EURNZD 10
USDJPY 9
EURCAD 4
US500 4
DE40 3
US30 2
XTIUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.3K
EURUSD 5.5K
GBPUSD 1.1K
AUDCAD 2.3K
GBPCAD 1.2K
AUDUSD 468
NZDUSD -340
USDCAD 215
AUDNZD 1.3K
NZDCAD 1.5K
EURSGD -159
EURGBP 1.1K
CHFJPY 775
GBPCHF 165
NZDCHF 11
AUDJPY -37
EURJPY 94
GBPJPY -70
USDCHF -5
SUMMARY 7.1K
USTEC -854
GBPAUD -692
EURAUD -37
EURNZD 126
USDJPY -72
EURCAD 0
US500 227
DE40 -5
US30 176
XTIUSD -59
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
EURUSD 56K
GBPUSD 31K
AUDCAD 13K
GBPCAD 3.4K
AUDUSD 2.9K
NZDUSD -25K
USDCAD -254
AUDNZD 4.7K
NZDCAD 9.5K
EURSGD 656
EURGBP 5.7K
CHFJPY 15K
GBPCHF 1.4K
NZDCHF 861
AUDJPY 11K
EURJPY -139
GBPJPY -6K
USDCHF -66
SUMMARY 0
USTEC -43K
GBPAUD -1.3K
EURAUD 21
EURNZD 685
USDJPY -49
EURCAD 32
US500 50K
DE40 -200
US30 11K
XTIUSD -26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 499.70 EUR
Worst trade: -967 EUR
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +175.07 EUR
Maximal consecutive loss: -76.52 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-Live32" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-Real25
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.06 × 62
Exness-Real21
0.07 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.42 × 12
ICMarketsSC-Live16
0.45 × 3183
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICTrading-Live29
0.54 × 300
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 850
FusionMarkets-Demo
0.73 × 1099
ICMarketsSC-Live25
0.84 × 362
ICMarketsSC-Live27
0.84 × 743
Exness-Real7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
1.11 × 445
RoboForex-ECN-3
1.21 × 39
FXOpen-ECN Live Server
1.22 × 37
Fyntura-Live
1.33 × 9
ICMarketsSC-Live02
1.39 × 106
RoboForex-Prime
1.47 × 218
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 6545
120 more...
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2026.07.28 11:04
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 1.34% of days out of 1490 days of the signal's entire lifetime.
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
TTM
45 USD per month
769%
0
0
USD
18K
EUR
215
99%
3 803
67%
62%
1.36
5.83
EUR
31%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.