- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
121 (74.69%)
Убыточных трейдов:
41 (25.31%)
Лучший трейд:
817.32 USD
Худший трейд:
-2 126.00 USD
Общая прибыль:
18 052.89 USD (171 668 pips)
Общий убыток:
-13 687.78 USD (33 086 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 950.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 146.58 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
40.08%
Макс. загрузка депозита:
1.59%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
142
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
112 (69.14%)
Коротких трейдов:
50 (30.86%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
26.95 USD
Средняя прибыль:
149.20 USD
Средний убыток:
-333.85 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-574.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 855.15 USD (9)
Прирост в месяц:
4.85%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 392.28 USD
Максимальная:
4 110.69 USD (4.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.43% (4 110.69 USD)
По эквити:
2.02% (1 832.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|139K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +817.32 USD
Худший трейд: -2 126 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 950.39 USD
Макс. убыток в серии: -574.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UpGlobalMarkets-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
A fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor built around global trading session behaviour. The EA maps the Asian, European, American and Overlap sessions on your chart, tracks each session independently, and manages entries and exits without manual intervention.
Key features
- Four configurable sessions with independent timings, colours and on-chart visuals
- Automated position management with a four-stage partial profit system
- Lock Profit engine that protects gains once a position matures
- Fixed and trailing stop-loss modes, plus a broker-side hard stop as backstop
- Risk-based or fixed lot sizing
- Daily, weekly and monthly profit targets and loss limits with automatic pause and resume
- Profit cooldown that steps the EA aside after a strong run
- Live dashboard: time zone panel, virtual balance, period P&L and net breakdown by day, week and month
- Cent-account aware, with automatic restart recovery so open trades stay tracked
For automation, visit traderstv.in
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
125 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
95K
USD
USD
3
97%
162
74%
40%
1.31
26.95
USD
USD
4%
1:500