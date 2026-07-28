СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / OIOIL
Temchon Mantree

OIOIL

Temchon Mantree
Temchon Mantree

Temchon Mantree

0 отзывов
Надежность
113 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 100%
XMGlobal-MT5 11
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
577
Прибыльных трейдов:
556 (96.36%)
Убыточных трейдов:
21 (3.64%)
Лучший трейд:
82.16 USD
Худший трейд:
-101.22 USD
Общая прибыль:
5 843.38 USD (87 737 pips)
Общий убыток:
-695.19 USD (7 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
381 (1 512.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 512.18 USD (381)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
87.32%
Макс. загрузка депозита:
0.24%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
22 дня
Фактор восстановления:
22.69
Длинных трейдов:
575 (99.65%)
Коротких трейдов:
2 (0.35%)
Профит фактор:
8.41
Мат. ожидание:
8.92 USD
Средняя прибыль:
10.51 USD
Средний убыток:
-33.10 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-226.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-226.85 USD (5)
Прирост в месяц:
4.81%
Годовой прогноз:
58.36%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
226.85 USD (2.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.14% (193.02 USD)
По эквити:
2.03% (216.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
OILCash 572
GOLD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
OILCash 5.2K
GOLD -54
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
OILCash 81K
GOLD -571
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +82.16 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 381
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 512.18 USD
Макс. убыток в серии: -226.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


Нет отзывов
2026.08.10 02:16
No swaps are charged on the signal account
2026.08.05 15:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 07:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 00:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 10:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 23:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 06:02
Trading operations on the account were performed for only 114 days. This comprises 14.77% of days out of the 772 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 06:02
80% of growth achieved within 38 days. This comprises 4.92% of days out of 772 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OIOIL
30 USD в месяц
100%
0
0
USD
11K
USD
113
93%
577
96%
87%
8.40
8.92
USD
3%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.