- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
577
Прибыльных трейдов:
556 (96.36%)
Убыточных трейдов:
21 (3.64%)
Лучший трейд:
82.16 USD
Худший трейд:
-101.22 USD
Общая прибыль:
5 843.38 USD (87 737 pips)
Общий убыток:
-695.19 USD (7 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
381 (1 512.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 512.18 USD (381)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
87.32%
Макс. загрузка депозита:
0.24%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
22 дня
Фактор восстановления:
22.69
Длинных трейдов:
575 (99.65%)
Коротких трейдов:
2 (0.35%)
Профит фактор:
8.41
Мат. ожидание:
8.92 USD
Средняя прибыль:
10.51 USD
Средний убыток:
-33.10 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-226.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-226.85 USD (5)
Прирост в месяц:
4.81%
Годовой прогноз:
58.36%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
226.85 USD (2.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.14% (193.02 USD)
По эквити:
2.03% (216.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|OILCash
|572
|GOLD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|OILCash
|5.2K
|GOLD
|-54
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|OILCash
|81K
|GOLD
|-571
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +82.16 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 381
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 512.18 USD
Макс. убыток в серии: -226.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
100%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
113
93%
577
96%
87%
8.40
8.92
USD
USD
3%
1:500