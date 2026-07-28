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Temchon Mantree

OIOIL

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可靠性
113
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每月复制 30 USD per 
增长自 2024 101%
XMGlobal-MT5 11
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
586
盈利交易:
565 (96.41%)
亏损交易:
21 (3.58%)
最好交易:
82.16 USD
最差交易:
-101.22 USD
毛利:
5 894.53 USD (89 442 pips)
毛利亏损:
-695.19 USD (7 565 pips)
最大连续赢利:
390 (1 563.33 USD)
最大连续盈利:
1 563.33 USD (390)
夏普比率:
0.45
交易活动:
89.36%
最大入金加载:
0.24%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
22 天
采收率:
22.92
长期交易:
584 (99.66%)
短期交易:
2 (0.34%)
利润因子:
8.48
预期回报:
8.87 USD
平均利润:
10.43 USD
平均损失:
-33.10 USD
最大连续失误:
5 (-226.85 USD)
最大连续亏损:
-226.85 USD (5)
每月增长:
4.27%
年度预测:
51.79%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
226.85 USD (2.97%)
相对跌幅:
结余:
3.14% (193.02 USD)
净值:
2.03% (216.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
OILCash 581
GOLD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
OILCash 5.3K
GOLD -54
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
OILCash 82K
GOLD -571
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +82.16 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 390
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 563.33 USD
最大连续亏损: -226.85 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据


没有评论
2026.08.12 01:35
Share of trading days is too low
2026.08.10 02:16
No swaps are charged on the signal account
2026.08.05 15:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 07:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 00:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 10:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 23:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 06:02
Trading operations on the account were performed for only 114 days. This comprises 14.77% of days out of the 772 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 06:02
80% of growth achieved within 38 days. This comprises 4.92% of days out of 772 days of the signal's entire lifetime.
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结余
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交易
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OIOIL
每月30 USD
101%
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USD
11K
USD
113
93%
586
96%
89%
8.47
8.87
USD
3%
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