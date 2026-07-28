- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
586
盈利交易:
565 (96.41%)
亏损交易:
21 (3.58%)
最好交易:
82.16 USD
最差交易:
-101.22 USD
毛利:
5 894.53 USD (89 442 pips)
毛利亏损:
-695.19 USD (7 565 pips)
最大连续赢利:
390 (1 563.33 USD)
最大连续盈利:
1 563.33 USD (390)
夏普比率:
0.45
交易活动:
89.36%
最大入金加载:
0.24%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
22 天
采收率:
22.92
长期交易:
584 (99.66%)
短期交易:
2 (0.34%)
利润因子:
8.48
预期回报:
8.87 USD
平均利润:
10.43 USD
平均损失:
-33.10 USD
最大连续失误:
5 (-226.85 USD)
最大连续亏损:
-226.85 USD (5)
每月增长:
4.27%
年度预测:
51.79%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
226.85 USD (2.97%)
相对跌幅:
结余:
3.14% (193.02 USD)
净值:
2.03% (216.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|OILCash
|581
|GOLD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|OILCash
|5.3K
|GOLD
|-54
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|OILCash
|82K
|GOLD
|-571
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +82.16 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 390
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 563.33 USD
最大连续亏损: -226.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
101%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
113
93%
586
96%
89%
8.47
8.87
USD
USD
3%
1:500