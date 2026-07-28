- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
749
Прибыльных трейдов:
507 (67.69%)
Убыточных трейдов:
242 (32.31%)
Лучший трейд:
17.41 USD
Худший трейд:
-35.49 USD
Общая прибыль:
632.99 USD (61 444 pips)
Общий убыток:
-594.69 USD (102 525 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (17.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.43 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
21.56%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
116
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.16
Длинных трейдов:
378 (50.47%)
Коротких трейдов:
371 (49.53%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
1.25 USD
Средний убыток:
-2.46 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-22.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-202.54 USD (6)
Прирост в месяц:
-2.95%
Годовой прогноз:
-35.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
58.98 USD
Максимальная:
232.38 USD (15.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.67% (231.52 USD)
По эквити:
17.76% (238.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|129
|GBPUSD
|99
|USDCAD
|84
|GBPJPY
|82
|EURAUD
|72
|NZDUSD
|66
|AUDCAD
|57
|AUDUSD
|46
|USDJPY
|39
|USDCHF
|31
|NZDCAD
|15
|GBPCHF
|12
|XAUUSD
|11
|AUDNZD
|5
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|48
|GBPUSD
|60
|USDCAD
|24
|GBPJPY
|28
|EURAUD
|11
|NZDUSD
|14
|AUDCAD
|-157
|AUDUSD
|36
|USDJPY
|-2
|USDCHF
|30
|NZDCAD
|5
|GBPCHF
|-12
|XAUUSD
|-50
|AUDNZD
|2
|EURCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|4K
|GBPUSD
|4.8K
|USDCAD
|2.2K
|GBPJPY
|2.1K
|EURAUD
|-1.1K
|NZDUSD
|-100
|AUDCAD
|-26K
|AUDUSD
|3.1K
|USDJPY
|-413
|USDCHF
|2.2K
|NZDCAD
|-1K
|GBPCHF
|-1.2K
|XAUUSD
|-30K
|AUDNZD
|429
|EURCHF
|16
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.41 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +17.47 USD
Макс. убыток в серии: -22.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 31
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 5
|
Activtrades-5
|0.00 × 15
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 38
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 8
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 18
|
AM-Live2
|0.00 × 15
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 2
|
BCS-Real
|0.00 × 9
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 6
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
29
100%
749
67%
100%
1.06
0.05
USD
USD
18%
1:200