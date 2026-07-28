Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AAFX-Real 0.00 × 4 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 2 ExnessKE-Real20 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-Standard 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.00 × 8 VantageInternational-Live 4 0.00 × 31 Exness-Real14 0.00 × 1 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 2 ICMarkets-Live10 0.00 × 5 ICMarkets-Live16 0.00 × 5 Activtrades-5 0.00 × 15 Lucrorfx-Live 0.00 × 5 TradersGlobalGroup-Live 2 0.00 × 38 Exness-Real30 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 8 NgelPartners-Live 0.00 × 2 Tickmill-Live 0.00 × 8 ICMarkets-Live05 0.00 × 18 AM-Live2 0.00 × 15 QuantixFS-Live2 0.00 × 2 BCS-Real 0.00 × 9 XMGlobal-Real 22 0.00 × 1 BenchMark-Real 0.00 × 6 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 Pepperstone-Demo02 0.00 × 9 еще 557... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика