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Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Fad

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Dalwadi Amitkumar Navinchandra

0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 4%
Exness-Real
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
749
Прибыльных трейдов:
507 (67.69%)
Убыточных трейдов:
242 (32.31%)
Лучший трейд:
17.41 USD
Худший трейд:
-35.49 USD
Общая прибыль:
632.99 USD (61 444 pips)
Общий убыток:
-594.69 USD (102 525 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (17.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.43 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
21.56%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
116
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.16
Длинных трейдов:
378 (50.47%)
Коротких трейдов:
371 (49.53%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
1.25 USD
Средний убыток:
-2.46 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-22.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-202.54 USD (6)
Прирост в месяц:
-2.95%
Годовой прогноз:
-35.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
58.98 USD
Максимальная:
232.38 USD (15.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.67% (231.52 USD)
По эквити:
17.76% (238.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 129
GBPUSD 99
USDCAD 84
GBPJPY 82
EURAUD 72
NZDUSD 66
AUDCAD 57
AUDUSD 46
USDJPY 39
USDCHF 31
NZDCAD 15
GBPCHF 12
XAUUSD 11
AUDNZD 5
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 48
GBPUSD 60
USDCAD 24
GBPJPY 28
EURAUD 11
NZDUSD 14
AUDCAD -157
AUDUSD 36
USDJPY -2
USDCHF 30
NZDCAD 5
GBPCHF -12
XAUUSD -50
AUDNZD 2
EURCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 4K
GBPUSD 4.8K
USDCAD 2.2K
GBPJPY 2.1K
EURAUD -1.1K
NZDUSD -100
AUDCAD -26K
AUDUSD 3.1K
USDJPY -413
USDCHF 2.2K
NZDCAD -1K
GBPCHF -1.2K
XAUUSD -30K
AUDNZD 429
EURCHF 16
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.41 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +17.47 USD
Макс. убыток в серии: -22.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AAFX-Real
0.00 × 4
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 31
Exness-Real14
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 5
Activtrades-5
0.00 × 15
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 38
Exness-Real30
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
NgelPartners-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
AM-Live2
0.00 × 15
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
BCS-Real
0.00 × 9
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 6
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
еще 557...
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Нет отзывов
2026.08.06 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 19:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.28 19:06
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 10.58% of days out of the 189 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fad
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
1.1K
USD
29
100%
749
67%
100%
1.06
0.05
USD
18%
1:200
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