- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
731
Profit Trades:
493 (67.44%)
Loss Trades:
238 (32.56%)
Best trade:
17.41 USD
Worst trade:
-35.49 USD
Gross Profit:
624.59 USD (60 487 pips)
Gross Loss:
-594.28 USD (102 489 pips)
Maximum consecutive wins:
12 (17.47 USD)
Maximal consecutive profit:
26.43 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
21.56%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
132
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.13
Long Trades:
364 (49.79%)
Short Trades:
367 (50.21%)
Profit Factor:
1.05
Expected Payoff:
0.04 USD
Average Profit:
1.27 USD
Average Loss:
-2.50 USD
Maximum consecutive losses:
12 (-22.27 USD)
Maximal consecutive loss:
-202.54 USD (6)
Monthly growth:
-1.66%
Annual Forecast:
-20.19%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
58.98 USD
Maximal:
232.38 USD (15.48%)
Relative drawdown:
By Balance:
15.67% (231.52 USD)
By Equity:
17.76% (238.36 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD
|124
|GBPUSD
|99
|USDCAD
|84
|GBPJPY
|81
|EURAUD
|71
|NZDUSD
|62
|AUDCAD
|57
|AUDUSD
|43
|USDJPY
|38
|USDCHF
|28
|NZDCAD
|15
|GBPCHF
|12
|XAUUSD
|11
|AUDNZD
|5
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|47
|GBPUSD
|60
|USDCAD
|24
|GBPJPY
|26
|EURAUD
|11
|NZDUSD
|12
|AUDCAD
|-157
|AUDUSD
|35
|USDJPY
|-3
|USDCHF
|29
|NZDCAD
|5
|GBPCHF
|-12
|XAUUSD
|-50
|AUDNZD
|2
|EURCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|3.9K
|GBPUSD
|4.8K
|USDCAD
|2.2K
|GBPJPY
|1.9K
|EURAUD
|-1.1K
|NZDUSD
|-305
|AUDCAD
|-26K
|AUDUSD
|3K
|USDJPY
|-528
|USDCHF
|2.1K
|NZDCAD
|-1K
|GBPCHF
|-1.2K
|XAUUSD
|-30K
|AUDNZD
|429
|EURCHF
|16
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +17.41 USD
Worst trade: -35 USD
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +17.47 USD
Maximal consecutive loss: -22.27 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Exness-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 31
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 5
|
Activtrades-5
|0.00 × 15
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 38
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 8
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 18
|
AM-Live2
|0.00 × 15
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 2
|
BCS-Real
|0.00 × 9
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 6
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
3%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
29
100%
731
67%
100%
1.05
0.04
USD
USD
18%
1:200