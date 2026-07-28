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Signals / MetaTrader 4 / Fad
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Fad

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Dalwadi Amitkumar Navinchandra

0 reviews
Reliability
29 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 3%
Exness-Real
1:200
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
731
Profit Trades:
493 (67.44%)
Loss Trades:
238 (32.56%)
Best trade:
17.41 USD
Worst trade:
-35.49 USD
Gross Profit:
624.59 USD (60 487 pips)
Gross Loss:
-594.28 USD (102 489 pips)
Maximum consecutive wins:
12 (17.47 USD)
Maximal consecutive profit:
26.43 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
21.56%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
132
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.13
Long Trades:
364 (49.79%)
Short Trades:
367 (50.21%)
Profit Factor:
1.05
Expected Payoff:
0.04 USD
Average Profit:
1.27 USD
Average Loss:
-2.50 USD
Maximum consecutive losses:
12 (-22.27 USD)
Maximal consecutive loss:
-202.54 USD (6)
Monthly growth:
-1.66%
Annual Forecast:
-20.19%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
58.98 USD
Maximal:
232.38 USD (15.48%)
Relative drawdown:
By Balance:
15.67% (231.52 USD)
By Equity:
17.76% (238.36 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 124
GBPUSD 99
USDCAD 84
GBPJPY 81
EURAUD 71
NZDUSD 62
AUDCAD 57
AUDUSD 43
USDJPY 38
USDCHF 28
NZDCAD 15
GBPCHF 12
XAUUSD 11
AUDNZD 5
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 47
GBPUSD 60
USDCAD 24
GBPJPY 26
EURAUD 11
NZDUSD 12
AUDCAD -157
AUDUSD 35
USDJPY -3
USDCHF 29
NZDCAD 5
GBPCHF -12
XAUUSD -50
AUDNZD 2
EURCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 3.9K
GBPUSD 4.8K
USDCAD 2.2K
GBPJPY 1.9K
EURAUD -1.1K
NZDUSD -305
AUDCAD -26K
AUDUSD 3K
USDJPY -528
USDCHF 2.1K
NZDCAD -1K
GBPCHF -1.2K
XAUUSD -30K
AUDNZD 429
EURCHF 16
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +17.41 USD
Worst trade: -35 USD
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +17.47 USD
Maximal consecutive loss: -22.27 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Exness-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

AAFX-Real
0.00 × 4
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 31
Exness-Real14
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 5
Activtrades-5
0.00 × 15
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 38
Exness-Real30
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
NgelPartners-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
AM-Live2
0.00 × 15
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
BCS-Real
0.00 × 9
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 6
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
557 more...
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No reviews
2026.08.06 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 19:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.28 19:06
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 10.58% of days out of the 189 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Fad
30 USD per month
3%
0
0
USD
1.1K
USD
29
100%
731
67%
100%
1.05
0.04
USD
18%
1:200
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.