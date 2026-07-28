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Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Fad

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交易:
782
盈利交易:
531 (67.90%)
亏损交易:
251 (32.10%)
最好交易:
17.41 USD
最差交易:
-35.49 USD
毛利:
654.96 USD (63 290 pips)
毛利亏损:
-601.51 USD (103 463 pips)
最大连续赢利:
12 (17.47 USD)
最大连续盈利:
26.43 USD (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
21.56%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
110
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.23
长期交易:
395 (50.51%)
短期交易:
387 (49.49%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
1.23 USD
平均损失:
-2.40 USD
最大连续失误:
12 (-22.27 USD)
最大连续亏损:
-202.54 USD (6)
每月增长:
-2.38%
年度预测:
-28.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
58.98 USD
最大值:
232.38 USD (15.48%)
相对跌幅:
结余:
15.67% (231.52 USD)
净值:
17.76% (238.36 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 139
GBPUSD 103
USDCAD 86
GBPJPY 82
EURAUD 73
NZDUSD 66
AUDCAD 62
AUDUSD 51
USDJPY 45
USDCHF 31
NZDCAD 15
GBPCHF 12
XAUUSD 11
AUDNZD 5
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 50
GBPUSD 61
USDCAD 25
GBPJPY 28
EURAUD 12
NZDUSD 14
AUDCAD -150
AUDUSD 38
USDJPY 0
USDCHF 30
NZDCAD 5
GBPCHF -12
XAUUSD -50
AUDNZD 2
EURCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 4.1K
GBPUSD 4.9K
USDCAD 2.3K
GBPJPY 2.1K
EURAUD -1K
NZDUSD -100
AUDCAD -26K
AUDUSD 3.4K
USDJPY -278
USDCHF 2.2K
NZDCAD -1K
GBPCHF -1.2K
XAUUSD -30K
AUDNZD 429
EURCHF 16
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
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最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
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最大连续亏损: -22.27 USD

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ICMarkets-Live16
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Lucrorfx-Live
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TradersGlobalGroup-Live 2
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Exness-Real30
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ICMarkets-Live09
0.00 × 8
NgelPartners-Live
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Tickmill-Live
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ICMarkets-Live05
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AM-Live2
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QuantixFS-Live2
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BCS-Real
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XMGlobal-Real 22
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BenchMark-Real
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HFMarketsSV-Live Server 3
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Pepperstone-Demo02
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2026.08.06 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 19:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.28 19:06
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 10.58% of days out of the 189 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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