- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
782
盈利交易:
531 (67.90%)
亏损交易:
251 (32.10%)
最好交易:
17.41 USD
最差交易:
-35.49 USD
毛利:
654.96 USD (63 290 pips)
毛利亏损:
-601.51 USD (103 463 pips)
最大连续赢利:
12 (17.47 USD)
最大连续盈利:
26.43 USD (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
21.56%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
110
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.23
长期交易:
395 (50.51%)
短期交易:
387 (49.49%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
1.23 USD
平均损失:
-2.40 USD
最大连续失误:
12 (-22.27 USD)
最大连续亏损:
-202.54 USD (6)
每月增长:
-2.38%
年度预测:
-28.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
58.98 USD
最大值:
232.38 USD (15.48%)
相对跌幅:
结余:
15.67% (231.52 USD)
净值:
17.76% (238.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|139
|GBPUSD
|103
|USDCAD
|86
|GBPJPY
|82
|EURAUD
|73
|NZDUSD
|66
|AUDCAD
|62
|AUDUSD
|51
|USDJPY
|45
|USDCHF
|31
|NZDCAD
|15
|GBPCHF
|12
|XAUUSD
|11
|AUDNZD
|5
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|50
|GBPUSD
|61
|USDCAD
|25
|GBPJPY
|28
|EURAUD
|12
|NZDUSD
|14
|AUDCAD
|-150
|AUDUSD
|38
|USDJPY
|0
|USDCHF
|30
|NZDCAD
|5
|GBPCHF
|-12
|XAUUSD
|-50
|AUDNZD
|2
|EURCHF
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|4.1K
|GBPUSD
|4.9K
|USDCAD
|2.3K
|GBPJPY
|2.1K
|EURAUD
|-1K
|NZDUSD
|-100
|AUDCAD
|-26K
|AUDUSD
|3.4K
|USDJPY
|-278
|USDCHF
|2.2K
|NZDCAD
|-1K
|GBPCHF
|-1.2K
|XAUUSD
|-30K
|AUDNZD
|429
|EURCHF
|16
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.41 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +17.47 USD
最大连续亏损: -22.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 31
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 5
|
Activtrades-5
|0.00 × 15
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 38
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 8
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 18
|
AM-Live2
|0.00 × 15
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 2
|
BCS-Real
|0.00 × 9
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 6
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
30
100%
782
67%
100%
1.08
0.07
USD
USD
18%
1:200