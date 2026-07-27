- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
41 (78.84%)
Убыточных трейдов:
11 (21.15%)
Лучший трейд:
9.73 USD
Худший трейд:
-5.86 USD
Общая прибыль:
124.91 USD (102 467 pips)
Общий убыток:
-27.30 USD (21 922 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (40.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.03 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
15.85%
Макс. загрузка депозита:
43.57%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.44
Длинных трейдов:
22 (42.31%)
Коротких трейдов:
30 (57.69%)
Профит фактор:
4.58
Мат. ожидание:
1.88 USD
Средняя прибыль:
3.05 USD
Средний убыток:
-2.48 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.32 USD (3)
Прирост в месяц:
281.30%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.32 USD (4.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.96% (2.25 USD)
По эквити:
9.49% (11.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|36
|GBPUSDm
|6
|USDJPYm
|5
|USDCADm
|4
|AUDUSDm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|78
|GBPUSDm
|5
|USDJPYm
|6
|USDCADm
|8
|AUDUSDm
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|78K
|GBPUSDm
|512
|USDJPYm
|959
|USDCADm
|1.2K
|AUDUSDm
|17
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.73 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +40.03 USD
Макс. убыток в серии: -6.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real28" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
18
USD
USD
4
0%
52
78%
16%
4.57
1.88
USD
USD
9%
1:500