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Сигналы / MetaTrader 5 / Infinity Source
Md Farid Uddin Talukder

Infinity Source

Md Farid Uddin Talukder
Md Farid Uddin Talukder

Md Farid Uddin Talukder

2 темы 12 комментариев
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 11%
Exness-MT5Real28
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
41 (78.84%)
Убыточных трейдов:
11 (21.15%)
Лучший трейд:
9.73 USD
Худший трейд:
-5.86 USD
Общая прибыль:
124.91 USD (102 467 pips)
Общий убыток:
-27.30 USD (21 922 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (40.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.03 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
15.85%
Макс. загрузка депозита:
43.57%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.44
Длинных трейдов:
22 (42.31%)
Коротких трейдов:
30 (57.69%)
Профит фактор:
4.58
Мат. ожидание:
1.88 USD
Средняя прибыль:
3.05 USD
Средний убыток:
-2.48 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.32 USD (3)
Прирост в месяц:
281.30%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.32 USD (4.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.96% (2.25 USD)
По эквити:
9.49% (11.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 36
GBPUSDm 6
USDJPYm 5
USDCADm 4
AUDUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 78
GBPUSDm 5
USDJPYm 6
USDCADm 8
AUDUSDm 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 78K
GBPUSDm 512
USDJPYm 959
USDCADm 1.2K
AUDUSDm 17
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.73 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +40.03 USD
Макс. убыток в серии: -6.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real28" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Update...
Нет отзывов
2026.08.03 18:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.30 07:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.29 20:15
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.28 03:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 19:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.27 19:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 19:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 19:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Infinity Source
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
18
USD
4
0%
52
78%
16%
4.57
1.88
USD
9%
1:500
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