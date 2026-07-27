- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
53
盈利交易:
42 (79.24%)
亏损交易:
11 (20.75%)
最好交易:
9.73 USD
最差交易:
-5.86 USD
毛利:
126.29 USD (102 686 pips)
毛利亏损:
-27.30 USD (21 922 pips)
最大连续赢利:
10 (40.03 USD)
最大连续盈利:
40.03 USD (10)
夏普比率:
0.51
交易活动:
13.99%
最大入金加载:
43.57%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
15.66
长期交易:
22 (41.51%)
短期交易:
31 (58.49%)
利润因子:
4.63
预期回报:
1.87 USD
平均利润:
3.01 USD
平均损失:
-2.48 USD
最大连续失误:
3 (-6.32 USD)
最大连续亏损:
-6.32 USD (3)
每月增长:
311.18%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6.32 USD (4.93%)
相对跌幅:
结余:
5.96% (2.25 USD)
净值:
9.49% (11.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|36
|GBPUSDm
|6
|USDJPYm
|6
|USDCADm
|4
|AUDUSDm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|78
|GBPUSDm
|5
|USDJPYm
|7
|USDCADm
|8
|AUDUSDm
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|78K
|GBPUSDm
|512
|USDJPYm
|1.2K
|USDCADm
|1.2K
|AUDUSDm
|17
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.73 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +40.03 USD
最大连续亏损: -6.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real28 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
19%
0
0
USD
USD
19
USD
USD
4
0%
53
79%
14%
4.62
1.87
USD
USD
9%
1:500