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Luca Franchini

Bill

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Всего трейдов:
4 092
Прибыльных трейдов:
3 413 (83.40%)
Убыточных трейдов:
679 (16.59%)
Лучший трейд:
1 683.52 EUR
Худший трейд:
-880.53 EUR
Общая прибыль:
54 025.22 EUR (417 091 pips)
Общий убыток:
-31 139.15 EUR (403 828 pips)
Макс. серия выигрышей:
77 (114.74 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3 416.00 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.84%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.01
Длинных трейдов:
2 022 (49.41%)
Коротких трейдов:
2 070 (50.59%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
5.59 EUR
Средняя прибыль:
15.83 EUR
Средний убыток:
-45.86 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-2 193.74 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3 346.25 EUR (5)
Прирост в месяц:
3.53%
Годовой прогноз:
42.84%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
267.84 EUR
Максимальная:
4 572.12 EUR (33.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.51% (2 193.74 EUR)
По эквити:
3.86% (1 176.72 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD 1175
GBPUSD 838
EURCAD 825
EURCHF 424
EURUSD 192
USDCHF 143
XAUUSD 83
AUDNZD 78
AUDCAD 29
EURMXN 24
USDJPY 24
GBPCAD 23
GBPNZD 20
AUDJPY 19
NZDCHF 17
CADJPY 17
USDCAD 13
EURJPY 12
EURSEK 11
EURHUF 11
EURNZD 11
CHFJPY 10
NZDJPY 10
GBPCHF 7
NZDUSD 7
NZDCAD 7
USDHUF 7
CADCHF 6
EURGBP 5
USDMXN 4
EURCZK 4
EURNOK 4
GBPJPY 4
USDPLN 3
NZDSGD 3
USDSEK 3
USDNOK 3
AUDSGD 3
AUDCHF 3
CHFSGD 2
AUDUSD 2
EURSGD 1
EURPLN 1
USDTHB 1
USDSGD 1
USDBRL 1
GBPAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD 9.1K
GBPUSD 7.2K
EURCAD 4.5K
EURCHF -827
EURUSD 1.6K
USDCHF 1.6K
XAUUSD 77
AUDNZD 185
AUDCAD 12
EURMXN -1.1K
USDJPY 376
GBPCAD 851
GBPNZD 272
AUDJPY 240
NZDCHF -74
CADJPY 112
USDCAD 107
EURJPY 291
EURSEK -387
EURHUF 331
EURNZD -37
CHFJPY 69
NZDJPY 137
GBPCHF 32
NZDUSD 126
NZDCAD 88
USDHUF 48
CADCHF 50
EURGBP 49
USDMXN 161
EURCZK 40
EURNOK 13
GBPJPY 89
USDPLN 139
NZDSGD 60
USDSEK 73
USDNOK 165
AUDSGD 91
AUDCHF -34
CHFSGD 14
AUDUSD 16
EURSGD 8
EURPLN 28
USDTHB -40
USDSGD -7
USDBRL 95
GBPAUD 7
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD 19K
GBPUSD -28K
EURCAD 25K
EURCHF 16K
EURUSD 1.7K
USDCHF 4.5K
XAUUSD 512
AUDNZD -7.2K
AUDCAD 676
EURMXN -24K
USDJPY 1.5K
GBPCAD 1.4K
GBPNZD 597
AUDJPY 946
NZDCHF -5.1K
CADJPY -45
USDCAD 431
EURJPY 705
EURSEK -8.1K
EURHUF 2.1K
EURNZD -3K
CHFJPY 217
NZDJPY 641
GBPCHF 138
NZDUSD 194
NZDCAD 188
USDHUF 292
CADCHF 171
EURGBP 157
USDMXN 4.6K
EURCZK 1.5K
EURNOK 173
GBPJPY 240
USDPLN 628
NZDSGD 62
USDSEK 1.5K
USDNOK 1.5K
AUDSGD 56
AUDCHF 22
CHFSGD -12
AUDUSD 51
EURSGD 19
EURPLN 229
USDTHB -499
USDSGD -22
USDBRL 1.3K
GBPAUD 104
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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Лучший трейд: +1 683.52 EUR
Худший трейд: -881 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +114.74 EUR
Макс. убыток в серии: -2 193.74 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
1.04 × 75
Axi-US12-Live
1.39 × 241
ICMarketsEU-Live28
1.50 × 10
Pepperstone-Edge01
1.86 × 86
VantageMarkets-Live 12
2.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
2.05 × 533
TradeMaxGlobal-Live5
2.05 × 79
VantageInternational-Live 3
2.10 × 512
VantageInternational-Live 22
2.30 × 358
ICMarketsSC-Live26
2.47 × 148
GoMarkets-Real 10
3.09 × 334
Axi-US02-Live
3.71 × 128
EGlobalTrade-Classic3
4.17 × 24
RoboForex-ECN
4.81 × 68
EGlobalTrade-Classic1
4.88 × 92
ICMarketsSC-Live32
5.56 × 235
ICMarketsSC-Live17
5.71 × 217
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
9.35 × 52
RoboForex-ProCent-2
9.87 × 90
Fyntura-Live
10.62 × 624
Swissquote-Live2
13.98 × 47
FPMarketsLLC-Live3
16.48 × 21
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Плечо
Bill
30 USD в месяц
108%
0
0
USD
31K
EUR
71
87%
4 092
83%
100%
1.73
5.59
EUR
11%
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