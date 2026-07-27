- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 092
Прибыльных трейдов:
3 413 (83.40%)
Убыточных трейдов:
679 (16.59%)
Лучший трейд:
1 683.52 EUR
Худший трейд:
-880.53 EUR
Общая прибыль:
54 025.22 EUR (417 091 pips)
Общий убыток:
-31 139.15 EUR (403 828 pips)
Макс. серия выигрышей:
77 (114.74 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3 416.00 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.84%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.01
Длинных трейдов:
2 022 (49.41%)
Коротких трейдов:
2 070 (50.59%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
5.59 EUR
Средняя прибыль:
15.83 EUR
Средний убыток:
-45.86 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-2 193.74 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3 346.25 EUR (5)
Прирост в месяц:
3.53%
Годовой прогноз:
42.84%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
267.84 EUR
Максимальная:
4 572.12 EUR (33.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.51% (2 193.74 EUR)
По эквити:
3.86% (1 176.72 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD
|1175
|GBPUSD
|838
|EURCAD
|825
|EURCHF
|424
|EURUSD
|192
|USDCHF
|143
|XAUUSD
|83
|AUDNZD
|78
|AUDCAD
|29
|EURMXN
|24
|USDJPY
|24
|GBPCAD
|23
|GBPNZD
|20
|AUDJPY
|19
|NZDCHF
|17
|CADJPY
|17
|USDCAD
|13
|EURJPY
|12
|EURSEK
|11
|EURHUF
|11
|EURNZD
|11
|CHFJPY
|10
|NZDJPY
|10
|GBPCHF
|7
|NZDUSD
|7
|NZDCAD
|7
|USDHUF
|7
|CADCHF
|6
|EURGBP
|5
|USDMXN
|4
|EURCZK
|4
|EURNOK
|4
|GBPJPY
|4
|USDPLN
|3
|NZDSGD
|3
|USDSEK
|3
|USDNOK
|3
|AUDSGD
|3
|AUDCHF
|3
|CHFSGD
|2
|AUDUSD
|2
|EURSGD
|1
|EURPLN
|1
|USDTHB
|1
|USDSGD
|1
|USDBRL
|1
|GBPAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD
|9.1K
|GBPUSD
|7.2K
|EURCAD
|4.5K
|EURCHF
|-827
|EURUSD
|1.6K
|USDCHF
|1.6K
|XAUUSD
|77
|AUDNZD
|185
|AUDCAD
|12
|EURMXN
|-1.1K
|USDJPY
|376
|GBPCAD
|851
|GBPNZD
|272
|AUDJPY
|240
|NZDCHF
|-74
|CADJPY
|112
|USDCAD
|107
|EURJPY
|291
|EURSEK
|-387
|EURHUF
|331
|EURNZD
|-37
|CHFJPY
|69
|NZDJPY
|137
|GBPCHF
|32
|NZDUSD
|126
|NZDCAD
|88
|USDHUF
|48
|CADCHF
|50
|EURGBP
|49
|USDMXN
|161
|EURCZK
|40
|EURNOK
|13
|GBPJPY
|89
|USDPLN
|139
|NZDSGD
|60
|USDSEK
|73
|USDNOK
|165
|AUDSGD
|91
|AUDCHF
|-34
|CHFSGD
|14
|AUDUSD
|16
|EURSGD
|8
|EURPLN
|28
|USDTHB
|-40
|USDSGD
|-7
|USDBRL
|95
|GBPAUD
|7
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD
|19K
|GBPUSD
|-28K
|EURCAD
|25K
|EURCHF
|16K
|EURUSD
|1.7K
|USDCHF
|4.5K
|XAUUSD
|512
|AUDNZD
|-7.2K
|AUDCAD
|676
|EURMXN
|-24K
|USDJPY
|1.5K
|GBPCAD
|1.4K
|GBPNZD
|597
|AUDJPY
|946
|NZDCHF
|-5.1K
|CADJPY
|-45
|USDCAD
|431
|EURJPY
|705
|EURSEK
|-8.1K
|EURHUF
|2.1K
|EURNZD
|-3K
|CHFJPY
|217
|NZDJPY
|641
|GBPCHF
|138
|NZDUSD
|194
|NZDCAD
|188
|USDHUF
|292
|CADCHF
|171
|EURGBP
|157
|USDMXN
|4.6K
|EURCZK
|1.5K
|EURNOK
|173
|GBPJPY
|240
|USDPLN
|628
|NZDSGD
|62
|USDSEK
|1.5K
|USDNOK
|1.5K
|AUDSGD
|56
|AUDCHF
|22
|CHFSGD
|-12
|AUDUSD
|51
|EURSGD
|19
|EURPLN
|229
|USDTHB
|-499
|USDSGD
|-22
|USDBRL
|1.3K
|GBPAUD
|104
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 683.52 EUR
Худший трейд: -881 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +114.74 EUR
Макс. убыток в серии: -2 193.74 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.04 × 75
|
Axi-US12-Live
|1.39 × 241
|
ICMarketsEU-Live28
|1.50 × 10
|
Pepperstone-Edge01
|1.86 × 86
|
VantageMarkets-Live 12
|2.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live4
|2.05 × 533
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.05 × 79
|
VantageInternational-Live 3
|2.10 × 512
|
VantageInternational-Live 22
|2.30 × 358
|
ICMarketsSC-Live26
|2.47 × 148
|
GoMarkets-Real 10
|3.09 × 334
|
Axi-US02-Live
|3.71 × 128
|
EGlobalTrade-Classic3
|4.17 × 24
|
RoboForex-ECN
|4.81 × 68
|
EGlobalTrade-Classic1
|4.88 × 92
|
ICMarketsSC-Live32
|5.56 × 235
|
ICMarketsSC-Live17
|5.71 × 217
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
OctaFX-Real3
|9.35 × 52
|
RoboForex-ProCent-2
|9.87 × 90
|
Fyntura-Live
|10.62 × 624
|
Swissquote-Live2
|13.98 × 47
|
FPMarketsLLC-Live3
|16.48 × 21
еще 1...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Grid system strategy with advanced risk management and consistent performance across major currency pairs
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
108%
0
0
USD
USD
31K
EUR
EUR
71
87%
4 092
83%
100%
1.73
5.59
EUR
EUR
11%
1:500