- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 110
盈利交易:
3 431 (83.47%)
亏损交易:
679 (16.52%)
最好交易:
1 683.52 EUR
最差交易:
-880.53 EUR
毛利:
54 275.03 EUR (418 897 pips)
毛利亏损:
-31 139.15 EUR (403 828 pips)
最大连续赢利:
77 (114.74 EUR)
最大连续盈利:
3 416.00 EUR (15)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.84%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
56
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.06
长期交易:
2 028 (49.34%)
短期交易:
2 082 (50.66%)
利润因子:
1.74
预期回报:
5.63 EUR
平均利润:
15.82 EUR
平均损失:
-45.86 EUR
最大连续失误:
13 (-2 193.74 EUR)
最大连续亏损:
-3 346.25 EUR (5)
每月增长:
4.11%
年度预测:
49.82%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
267.84 EUR
最大值:
4 572.12 EUR (33.79%)
相对跌幅:
结余:
10.51% (2 193.74 EUR)
净值:
3.86% (1 176.72 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD
|1177
|GBPUSD
|838
|EURCAD
|831
|EURCHF
|428
|EURUSD
|194
|USDCHF
|145
|XAUUSD
|83
|AUDNZD
|78
|AUDCAD
|29
|EURMXN
|24
|USDJPY
|24
|GBPCAD
|23
|GBPNZD
|20
|AUDJPY
|19
|CADJPY
|18
|NZDCHF
|17
|USDCAD
|13
|EURJPY
|12
|EURSEK
|11
|EURHUF
|11
|EURNZD
|11
|CHFJPY
|10
|NZDJPY
|10
|GBPCHF
|7
|NZDUSD
|7
|NZDCAD
|7
|USDHUF
|7
|CADCHF
|6
|EURGBP
|5
|GBPJPY
|5
|USDMXN
|4
|EURCZK
|4
|EURNOK
|4
|USDPLN
|3
|NZDSGD
|3
|USDSEK
|3
|USDNOK
|3
|AUDSGD
|3
|AUDCHF
|3
|CHFSGD
|2
|AUDUSD
|2
|EURSGD
|1
|EURPLN
|1
|USDTHB
|1
|USDSGD
|1
|USDBRL
|1
|GBPAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD
|9.2K
|GBPUSD
|7.2K
|EURCAD
|4.6K
|EURCHF
|-803
|EURUSD
|1.7K
|USDCHF
|1.6K
|XAUUSD
|77
|AUDNZD
|185
|AUDCAD
|12
|EURMXN
|-1.1K
|USDJPY
|376
|GBPCAD
|851
|GBPNZD
|272
|AUDJPY
|240
|CADJPY
|127
|NZDCHF
|-74
|USDCAD
|107
|EURJPY
|291
|EURSEK
|-387
|EURHUF
|331
|EURNZD
|-37
|CHFJPY
|69
|NZDJPY
|137
|GBPCHF
|32
|NZDUSD
|126
|NZDCAD
|88
|USDHUF
|48
|CADCHF
|50
|EURGBP
|49
|GBPJPY
|95
|USDMXN
|161
|EURCZK
|40
|EURNOK
|13
|USDPLN
|139
|NZDSGD
|60
|USDSEK
|73
|USDNOK
|165
|AUDSGD
|91
|AUDCHF
|-34
|CHFSGD
|14
|AUDUSD
|16
|EURSGD
|8
|EURPLN
|28
|USDTHB
|-40
|USDSGD
|-7
|USDBRL
|95
|GBPAUD
|7
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD
|20K
|GBPUSD
|-28K
|EURCAD
|26K
|EURCHF
|16K
|EURUSD
|2.2K
|USDCHF
|4.6K
|XAUUSD
|512
|AUDNZD
|-7.2K
|AUDCAD
|676
|EURMXN
|-24K
|USDJPY
|1.5K
|GBPCAD
|1.4K
|GBPNZD
|597
|AUDJPY
|946
|CADJPY
|61
|NZDCHF
|-5.1K
|USDCAD
|431
|EURJPY
|705
|EURSEK
|-8.1K
|EURHUF
|2.1K
|EURNZD
|-3K
|CHFJPY
|217
|NZDJPY
|641
|GBPCHF
|138
|NZDUSD
|194
|NZDCAD
|188
|USDHUF
|292
|CADCHF
|171
|EURGBP
|157
|GBPJPY
|303
|USDMXN
|4.6K
|EURCZK
|1.5K
|EURNOK
|173
|USDPLN
|628
|NZDSGD
|62
|USDSEK
|1.5K
|USDNOK
|1.5K
|AUDSGD
|56
|AUDCHF
|22
|CHFSGD
|-12
|AUDUSD
|51
|EURSGD
|19
|EURPLN
|229
|USDTHB
|-499
|USDSGD
|-22
|USDBRL
|1.3K
|GBPAUD
|104
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 683.52 EUR
最差交易: -881 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +114.74 EUR
最大连续亏损: -2 193.74 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.04 × 75
|
Axi-US12-Live
|1.39 × 241
|
ICMarketsEU-Live28
|1.50 × 10
|
Pepperstone-Edge01
|1.86 × 86
|
VantageMarkets-Live 12
|2.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live4
|2.05 × 533
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.05 × 79
|
VantageInternational-Live 3
|2.10 × 512
|
VantageInternational-Live 22
|2.30 × 358
|
ICMarketsSC-Live26
|2.47 × 148
|
GoMarkets-Real 10
|3.09 × 334
|
Axi-US02-Live
|3.71 × 128
|
EGlobalTrade-Classic3
|4.17 × 24
|
RoboForex-ECN
|4.81 × 68
|
EGlobalTrade-Classic1
|4.88 × 92
|
ICMarketsSC-Live32
|5.56 × 235
|
ICMarketsSC-Live17
|5.71 × 217
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
OctaFX-Real3
|9.35 × 52
|
RoboForex-ProCent-2
|9.87 × 90
|
Fyntura-Live
|10.62 × 624
|
Swissquote-Live2
|13.98 × 47
|
FPMarketsLLC-Live3
|16.48 × 21
Grid system strategy with advanced risk management and consistent performance across major currency pairs
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
110%
0
0
USD
USD
31K
EUR
EUR
72
87%
4 110
83%
100%
1.74
5.63
EUR
EUR
11%
1:500