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Luca Franchini

Bill

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交易:
4 110
盈利交易:
3 431 (83.47%)
亏损交易:
679 (16.52%)
最好交易:
1 683.52 EUR
最差交易:
-880.53 EUR
毛利:
54 275.03 EUR (418 897 pips)
毛利亏损:
-31 139.15 EUR (403 828 pips)
最大连续赢利:
77 (114.74 EUR)
最大连续盈利:
3 416.00 EUR (15)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.84%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
56
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.06
长期交易:
2 028 (49.34%)
短期交易:
2 082 (50.66%)
利润因子:
1.74
预期回报:
5.63 EUR
平均利润:
15.82 EUR
平均损失:
-45.86 EUR
最大连续失误:
13 (-2 193.74 EUR)
最大连续亏损:
-3 346.25 EUR (5)
每月增长:
4.11%
年度预测:
49.82%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
267.84 EUR
最大值:
4 572.12 EUR (33.79%)
相对跌幅:
结余:
10.51% (2 193.74 EUR)
净值:
3.86% (1 176.72 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUD 1177
GBPUSD 838
EURCAD 831
EURCHF 428
EURUSD 194
USDCHF 145
XAUUSD 83
AUDNZD 78
AUDCAD 29
EURMXN 24
USDJPY 24
GBPCAD 23
GBPNZD 20
AUDJPY 19
CADJPY 18
NZDCHF 17
USDCAD 13
EURJPY 12
EURSEK 11
EURHUF 11
EURNZD 11
CHFJPY 10
NZDJPY 10
GBPCHF 7
NZDUSD 7
NZDCAD 7
USDHUF 7
CADCHF 6
EURGBP 5
GBPJPY 5
USDMXN 4
EURCZK 4
EURNOK 4
USDPLN 3
NZDSGD 3
USDSEK 3
USDNOK 3
AUDSGD 3
AUDCHF 3
CHFSGD 2
AUDUSD 2
EURSGD 1
EURPLN 1
USDTHB 1
USDSGD 1
USDBRL 1
GBPAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUD 9.2K
GBPUSD 7.2K
EURCAD 4.6K
EURCHF -803
EURUSD 1.7K
USDCHF 1.6K
XAUUSD 77
AUDNZD 185
AUDCAD 12
EURMXN -1.1K
USDJPY 376
GBPCAD 851
GBPNZD 272
AUDJPY 240
CADJPY 127
NZDCHF -74
USDCAD 107
EURJPY 291
EURSEK -387
EURHUF 331
EURNZD -37
CHFJPY 69
NZDJPY 137
GBPCHF 32
NZDUSD 126
NZDCAD 88
USDHUF 48
CADCHF 50
EURGBP 49
GBPJPY 95
USDMXN 161
EURCZK 40
EURNOK 13
USDPLN 139
NZDSGD 60
USDSEK 73
USDNOK 165
AUDSGD 91
AUDCHF -34
CHFSGD 14
AUDUSD 16
EURSGD 8
EURPLN 28
USDTHB -40
USDSGD -7
USDBRL 95
GBPAUD 7
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUD 20K
GBPUSD -28K
EURCAD 26K
EURCHF 16K
EURUSD 2.2K
USDCHF 4.6K
XAUUSD 512
AUDNZD -7.2K
AUDCAD 676
EURMXN -24K
USDJPY 1.5K
GBPCAD 1.4K
GBPNZD 597
AUDJPY 946
CADJPY 61
NZDCHF -5.1K
USDCAD 431
EURJPY 705
EURSEK -8.1K
EURHUF 2.1K
EURNZD -3K
CHFJPY 217
NZDJPY 641
GBPCHF 138
NZDUSD 194
NZDCAD 188
USDHUF 292
CADCHF 171
EURGBP 157
GBPJPY 303
USDMXN 4.6K
EURCZK 1.5K
EURNOK 173
USDPLN 628
NZDSGD 62
USDSEK 1.5K
USDNOK 1.5K
AUDSGD 56
AUDCHF 22
CHFSGD -12
AUDUSD 51
EURSGD 19
EURPLN 229
USDTHB -499
USDSGD -22
USDBRL 1.3K
GBPAUD 104
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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