- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
4 084
Profit Trades:
3 405 (83.37%)
Loss Trades:
679 (16.63%)
Best trade:
1 683.52 EUR
Worst trade:
-880.53 EUR
Gross Profit:
53 952.14 EUR (416 533 pips)
Gross Loss:
-31 139.15 EUR (403 828 pips)
Maximum consecutive wins:
77 (114.74 EUR)
Maximal consecutive profit:
3 416.00 EUR (15)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
1.84%
Latest trade:
14 hours ago
Trades per week:
45
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
4.99
Long Trades:
2 018 (49.41%)
Short Trades:
2 066 (50.59%)
Profit Factor:
1.73
Expected Payoff:
5.59 EUR
Average Profit:
15.84 EUR
Average Loss:
-45.86 EUR
Maximum consecutive losses:
13 (-2 193.74 EUR)
Maximal consecutive loss:
-3 346.25 EUR (5)
Monthly growth:
3.54%
Annual Forecast:
42.93%
Algo trading:
87%
Drawdown by balance:
Absolute:
267.84 EUR
Maximal:
4 572.12 EUR (33.79%)
Relative drawdown:
By Balance:
10.51% (2 193.74 EUR)
By Equity:
3.86% (1 176.72 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURAUD
|1175
|GBPUSD
|838
|EURCAD
|822
|EURCHF
|424
|EURUSD
|191
|USDCHF
|141
|XAUUSD
|83
|AUDNZD
|78
|AUDCAD
|29
|EURMXN
|24
|USDJPY
|24
|GBPCAD
|23
|GBPNZD
|20
|AUDJPY
|19
|NZDCHF
|17
|CADJPY
|17
|EURJPY
|12
|USDCAD
|12
|EURSEK
|11
|EURHUF
|11
|EURNZD
|11
|CHFJPY
|10
|NZDJPY
|10
|GBPCHF
|7
|NZDUSD
|7
|NZDCAD
|7
|USDHUF
|7
|CADCHF
|6
|USDMXN
|4
|EURCZK
|4
|EURNOK
|4
|EURGBP
|4
|GBPJPY
|4
|USDPLN
|3
|NZDSGD
|3
|USDSEK
|3
|USDNOK
|3
|AUDSGD
|3
|AUDCHF
|3
|CHFSGD
|2
|AUDUSD
|2
|EURSGD
|1
|EURPLN
|1
|USDTHB
|1
|USDSGD
|1
|USDBRL
|1
|GBPAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURAUD
|9.1K
|GBPUSD
|7.2K
|EURCAD
|4.5K
|EURCHF
|-827
|EURUSD
|1.6K
|USDCHF
|1.6K
|XAUUSD
|77
|AUDNZD
|185
|AUDCAD
|12
|EURMXN
|-1.1K
|USDJPY
|376
|GBPCAD
|851
|GBPNZD
|272
|AUDJPY
|240
|NZDCHF
|-74
|CADJPY
|112
|EURJPY
|291
|USDCAD
|96
|EURSEK
|-387
|EURHUF
|331
|EURNZD
|-37
|CHFJPY
|69
|NZDJPY
|137
|GBPCHF
|32
|NZDUSD
|126
|NZDCAD
|88
|USDHUF
|48
|CADCHF
|50
|USDMXN
|161
|EURCZK
|40
|EURNOK
|13
|EURGBP
|43
|GBPJPY
|89
|USDPLN
|139
|NZDSGD
|60
|USDSEK
|73
|USDNOK
|165
|AUDSGD
|91
|AUDCHF
|-34
|CHFSGD
|14
|AUDUSD
|16
|EURSGD
|8
|EURPLN
|28
|USDTHB
|-40
|USDSGD
|-7
|USDBRL
|95
|GBPAUD
|7
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURAUD
|19K
|GBPUSD
|-28K
|EURCAD
|25K
|EURCHF
|16K
|EURUSD
|1.6K
|USDCHF
|4.2K
|XAUUSD
|512
|AUDNZD
|-7.2K
|AUDCAD
|676
|EURMXN
|-24K
|USDJPY
|1.5K
|GBPCAD
|1.4K
|GBPNZD
|597
|AUDJPY
|946
|NZDCHF
|-5.1K
|CADJPY
|-45
|EURJPY
|705
|USDCAD
|376
|EURSEK
|-8.1K
|EURHUF
|2.1K
|EURNZD
|-3K
|CHFJPY
|217
|NZDJPY
|641
|GBPCHF
|138
|NZDUSD
|194
|NZDCAD
|188
|USDHUF
|292
|CADCHF
|171
|USDMXN
|4.6K
|EURCZK
|1.5K
|EURNOK
|173
|EURGBP
|139
|GBPJPY
|240
|USDPLN
|628
|NZDSGD
|62
|USDSEK
|1.5K
|USDNOK
|1.5K
|AUDSGD
|56
|AUDCHF
|22
|CHFSGD
|-12
|AUDUSD
|51
|EURSGD
|19
|EURPLN
|229
|USDTHB
|-499
|USDSGD
|-22
|USDBRL
|1.3K
|GBPAUD
|104
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +1 683.52 EUR
Worst trade: -881 EUR
Maximum consecutive wins: 15
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +114.74 EUR
Maximal consecutive loss: -2 193.74 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FPTradingLLC-Live4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.04 × 75
|
Axi-US12-Live
|1.39 × 241
|
ICMarketsEU-Live28
|1.50 × 10
|
Pepperstone-Edge01
|1.86 × 86
|
VantageMarkets-Live 12
|2.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live4
|2.05 × 533
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.05 × 79
|
VantageInternational-Live 3
|2.10 × 512
|
VantageInternational-Live 22
|2.30 × 358
|
ICMarketsSC-Live26
|2.47 × 148
|
GoMarkets-Real 10
|3.09 × 334
|
Axi-US02-Live
|3.71 × 128
|
EGlobalTrade-Classic3
|4.17 × 24
|
RoboForex-ECN
|4.81 × 68
|
EGlobalTrade-Classic1
|4.88 × 92
|
ICMarketsSC-Live32
|5.56 × 235
|
ICMarketsSC-Live17
|5.71 × 217
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
OctaFX-Real3
|9.35 × 52
|
RoboForex-ProCent-2
|9.87 × 90
|
Fyntura-Live
|10.62 × 624
|
Swissquote-Live2
|13.98 × 47
|
FPMarketsLLC-Live3
|16.48 × 21
Grid system strategy with advanced risk management and consistent performance across major currency pairs
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
108%
0
0
USD
USD
31K
EUR
EUR
71
87%
4 084
83%
100%
1.73
5.59
EUR
EUR
11%
1:500