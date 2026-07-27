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Signals / MetaTrader 4 / Bill
Luca Franchini

Bill

Luca Franchini
Luca Franchini

Luca Franchini

0 reviews
Reliability
71 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 108%
FPTradingLLC-Live4
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
4 084
Profit Trades:
3 405 (83.37%)
Loss Trades:
679 (16.63%)
Best trade:
1 683.52 EUR
Worst trade:
-880.53 EUR
Gross Profit:
53 952.14 EUR (416 533 pips)
Gross Loss:
-31 139.15 EUR (403 828 pips)
Maximum consecutive wins:
77 (114.74 EUR)
Maximal consecutive profit:
3 416.00 EUR (15)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
1.84%
Latest trade:
14 hours ago
Trades per week:
45
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
4.99
Long Trades:
2 018 (49.41%)
Short Trades:
2 066 (50.59%)
Profit Factor:
1.73
Expected Payoff:
5.59 EUR
Average Profit:
15.84 EUR
Average Loss:
-45.86 EUR
Maximum consecutive losses:
13 (-2 193.74 EUR)
Maximal consecutive loss:
-3 346.25 EUR (5)
Monthly growth:
3.54%
Annual Forecast:
42.93%
Algo trading:
87%
Drawdown by balance:
Absolute:
267.84 EUR
Maximal:
4 572.12 EUR (33.79%)
Relative drawdown:
By Balance:
10.51% (2 193.74 EUR)
By Equity:
3.86% (1 176.72 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURAUD 1175
GBPUSD 838
EURCAD 822
EURCHF 424
EURUSD 191
USDCHF 141
XAUUSD 83
AUDNZD 78
AUDCAD 29
EURMXN 24
USDJPY 24
GBPCAD 23
GBPNZD 20
AUDJPY 19
NZDCHF 17
CADJPY 17
EURJPY 12
USDCAD 12
EURSEK 11
EURHUF 11
EURNZD 11
CHFJPY 10
NZDJPY 10
GBPCHF 7
NZDUSD 7
NZDCAD 7
USDHUF 7
CADCHF 6
USDMXN 4
EURCZK 4
EURNOK 4
EURGBP 4
GBPJPY 4
USDPLN 3
NZDSGD 3
USDSEK 3
USDNOK 3
AUDSGD 3
AUDCHF 3
CHFSGD 2
AUDUSD 2
EURSGD 1
EURPLN 1
USDTHB 1
USDSGD 1
USDBRL 1
GBPAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD 9.1K
GBPUSD 7.2K
EURCAD 4.5K
EURCHF -827
EURUSD 1.6K
USDCHF 1.6K
XAUUSD 77
AUDNZD 185
AUDCAD 12
EURMXN -1.1K
USDJPY 376
GBPCAD 851
GBPNZD 272
AUDJPY 240
NZDCHF -74
CADJPY 112
EURJPY 291
USDCAD 96
EURSEK -387
EURHUF 331
EURNZD -37
CHFJPY 69
NZDJPY 137
GBPCHF 32
NZDUSD 126
NZDCAD 88
USDHUF 48
CADCHF 50
USDMXN 161
EURCZK 40
EURNOK 13
EURGBP 43
GBPJPY 89
USDPLN 139
NZDSGD 60
USDSEK 73
USDNOK 165
AUDSGD 91
AUDCHF -34
CHFSGD 14
AUDUSD 16
EURSGD 8
EURPLN 28
USDTHB -40
USDSGD -7
USDBRL 95
GBPAUD 7
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD 19K
GBPUSD -28K
EURCAD 25K
EURCHF 16K
EURUSD 1.6K
USDCHF 4.2K
XAUUSD 512
AUDNZD -7.2K
AUDCAD 676
EURMXN -24K
USDJPY 1.5K
GBPCAD 1.4K
GBPNZD 597
AUDJPY 946
NZDCHF -5.1K
CADJPY -45
EURJPY 705
USDCAD 376
EURSEK -8.1K
EURHUF 2.1K
EURNZD -3K
CHFJPY 217
NZDJPY 641
GBPCHF 138
NZDUSD 194
NZDCAD 188
USDHUF 292
CADCHF 171
USDMXN 4.6K
EURCZK 1.5K
EURNOK 173
EURGBP 139
GBPJPY 240
USDPLN 628
NZDSGD 62
USDSEK 1.5K
USDNOK 1.5K
AUDSGD 56
AUDCHF 22
CHFSGD -12
AUDUSD 51
EURSGD 19
EURPLN 229
USDTHB -499
USDSGD -22
USDBRL 1.3K
GBPAUD 104
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 683.52 EUR
Worst trade: -881 EUR
Maximum consecutive wins: 15
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +114.74 EUR
Maximal consecutive loss: -2 193.74 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FPTradingLLC-Live4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
1.04 × 75
Axi-US12-Live
1.39 × 241
ICMarketsEU-Live28
1.50 × 10
Pepperstone-Edge01
1.86 × 86
VantageMarkets-Live 12
2.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
2.05 × 533
TradeMaxGlobal-Live5
2.05 × 79
VantageInternational-Live 3
2.10 × 512
VantageInternational-Live 22
2.30 × 358
ICMarketsSC-Live26
2.47 × 148
GoMarkets-Real 10
3.09 × 334
Axi-US02-Live
3.71 × 128
EGlobalTrade-Classic3
4.17 × 24
RoboForex-ECN
4.81 × 68
EGlobalTrade-Classic1
4.88 × 92
ICMarketsSC-Live32
5.56 × 235
ICMarketsSC-Live17
5.71 × 217
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
9.35 × 52
RoboForex-ProCent-2
9.87 × 90
Fyntura-Live
10.62 × 624
Swissquote-Live2
13.98 × 47
FPMarketsLLC-Live3
16.48 × 21
1 more...
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Grid system strategy with advanced risk management and consistent performance across major currency pairs
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Bill
30 USD per month
108%
0
0
USD
31K
EUR
71
87%
4 084
83%
100%
1.73
5.59
EUR
11%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.