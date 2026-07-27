- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
10 (90.90%)
Убыточных трейдов:
1 (9.09%)
Лучший трейд:
11.15 USD
Худший трейд:
-3.95 USD
Общая прибыль:
88.32 USD (8 889 pips)
Общий убыток:
-3.95 USD (388 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (88.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.32 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
1.65
Торговая активность:
47.24%
Макс. загрузка депозита:
5.90%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
21.36
Длинных трейдов:
6 (54.55%)
Коротких трейдов:
5 (45.45%)
Профит фактор:
22.36
Мат. ожидание:
7.67 USD
Средняя прибыль:
8.83 USD
Средний убыток:
-3.95 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.95 USD (1)
Прирост в месяц:
28.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.95 USD
Максимальная:
3.95 USD (1.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
-0.00% (0.00 USD)
По эквити:
27.47% (88.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|84
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.15 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +88.32 USD
Макс. убыток в серии: -3.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.50 × 8
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.10 × 165
|
WealthyAccumulation-Live
|1.16 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|1.34 × 58
|
Alpari-Pro.ECN
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|1.50 × 8
|
Exness-Real4
|1.75 × 4
|
Tickmill-Live10
|1.86 × 341
|
RoboForex-Pro-6
|1.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live05
|1.98 × 267
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.33 × 6
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
300
USD
USD
2
100%
11
90%
47%
22.35
7.67
USD
USD
27%
1:500