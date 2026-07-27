- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
10 (90.90%)
亏损交易:
1 (9.09%)
最好交易:
11.15 USD
最差交易:
-3.95 USD
毛利:
88.32 USD (8 889 pips)
毛利亏损:
-3.95 USD (388 pips)
最大连续赢利:
10 (88.32 USD)
最大连续盈利:
88.32 USD (10)
夏普比率:
1.65
交易活动:
40.83%
最大入金加载:
5.90%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
20 小时
采收率:
21.36
长期交易:
6 (54.55%)
短期交易:
5 (45.45%)
利润因子:
22.36
预期回报:
7.67 USD
平均利润:
8.83 USD
平均损失:
-3.95 USD
最大连续失误:
1 (-3.95 USD)
最大连续亏损:
-3.95 USD (1)
每月增长:
28.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.95 USD
最大值:
3.95 USD (1.32%)
相对跌幅:
结余:
-0.00% (0.00 USD)
净值:
27.47% (88.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|84
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.15 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +88.32 USD
最大连续亏损: -3.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.50 × 8
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.10 × 165
|
WealthyAccumulation-Live
|1.16 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|1.34 × 58
|
Alpari-Pro.ECN
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|1.50 × 8
|
Exness-Real4
|1.75 × 4
|
Tickmill-Live10
|1.86 × 341
|
RoboForex-Pro-6
|1.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live05
|1.98 × 267
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.33 × 6
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
28%
0
0
USD
USD
300
USD
USD
2
100%
11
90%
41%
22.35
7.67
USD
USD
27%
1:500