- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
240
Прибыльных трейдов:
201 (83.75%)
Убыточных трейдов:
39 (16.25%)
Лучший трейд:
22.95 USD
Худший трейд:
-13.95 USD
Общая прибыль:
400.92 USD (37 181 pips)
Общий убыток:
-352.05 USD (33 735 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (67.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
67.35 USD (37)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
16.12%
Макс. загрузка депозита:
17.74%
Последний трейд:
51 минута
Трейдов в неделю:
111
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
127 (52.92%)
Коротких трейдов:
113 (47.08%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
1.99 USD
Средний убыток:
-9.03 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-11.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.62 USD (2)
Прирост в месяц:
20.44%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.25 USD
Максимальная:
121.36 USD (18.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.07% (121.61 USD)
По эквити:
3.99% (11.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|224
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|EURAUD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|22
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|6
|EURAUD
|5
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|-7
|USDCAD
|5
|EURCHF
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3K
|GBPUSD
|176
|EURUSD
|91
|EURAUD
|75
|USDCHF
|50
|AUDUSD
|-42
|USDCAD
|73
|EURCHF
|26
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.95 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +67.35 USD
Макс. убыток в серии: -11.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 10
|
GoMarkets-Live
|1.49 × 75
|
PUPrime-Live
|1.50 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|1.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|2.47 × 57
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarketsSC-Live
|3.03 × 502
|
XM.COM-MT5
|3.13 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-3
|3.19 × 135
|
FusionMarkets-Live
|3.81 × 20895
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|4.01 × 399
|
Darwinex-Live
|4.34 × 248
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
Valutrades-Live
|5.14 × 7
|
TASS-Live
|5.95 × 60
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|6.14 × 7
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
USD
365
USD
USD
3
97%
240
83%
16%
1.13
0.20
USD
USD
15%
1:500