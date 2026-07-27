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Сигналы / MetaTrader 5 / Rider51
Phuah Heng

Rider51

Phuah Heng
Phuah Heng

Phuah Heng

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 20%
FusionMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
240
Прибыльных трейдов:
201 (83.75%)
Убыточных трейдов:
39 (16.25%)
Лучший трейд:
22.95 USD
Худший трейд:
-13.95 USD
Общая прибыль:
400.92 USD (37 181 pips)
Общий убыток:
-352.05 USD (33 735 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (67.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
67.35 USD (37)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
16.12%
Макс. загрузка депозита:
17.74%
Последний трейд:
51 минута
Трейдов в неделю:
111
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
127 (52.92%)
Коротких трейдов:
113 (47.08%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
1.99 USD
Средний убыток:
-9.03 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-11.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.62 USD (2)
Прирост в месяц:
20.44%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.25 USD
Максимальная:
121.36 USD (18.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.07% (121.61 USD)
По эквити:
3.99% (11.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 224
GBPUSD 4
EURUSD 3
EURAUD 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
USDCAD 2
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 22
GBPUSD 8
EURUSD 6
EURAUD 5
USDCHF 7
AUDUSD -7
USDCAD 5
EURCHF 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3K
GBPUSD 176
EURUSD 91
EURAUD 75
USDCHF 50
AUDUSD -42
USDCAD 73
EURCHF 26
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.95 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +67.35 USD
Макс. убыток в серии: -11.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 10
GoMarkets-Live
1.49 × 75
PUPrime-Live
1.50 × 4
GOMarketsMU-Live
1.57 × 7
ICMarketsSC-MT5
2.47 × 57
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarketsSC-Live
3.03 × 502
XM.COM-MT5
3.13 × 143
ICMarketsSC-MT5-3
3.19 × 135
FusionMarkets-Live
3.81 × 20895
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
4.01 × 399
Darwinex-Live
4.34 × 248
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
Valutrades-Live
5.14 × 7
TASS-Live
5.95 × 60
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
6.14 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
еще 65...
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Don't play the game which does not afford to loss
Нет отзывов
2026.08.03 22:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 05:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 07:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 06:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 05:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 01:00
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 00:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.27 18:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 18:58
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.27 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 17:58
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.27 15:57
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.07.27 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Rider51
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
365
USD
3
97%
240
83%
16%
1.13
0.20
USD
15%
1:500
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