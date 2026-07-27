Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 TDMarkets-Primary 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 1 JunoMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 1.00 × 10 GoMarkets-Live 1.49 × 75 PUPrime-Live 1.50 × 4 GOMarketsMU-Live 1.57 × 7 ICMarketsSC-MT5 2.47 × 57 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 FPMarketsSC-Live 3.03 × 502 XM.COM-MT5 3.13 × 143 ICMarketsSC-MT5-3 3.19 × 135 FusionMarkets-Live 3.81 × 20895 FPMarketsLLC-Live 3.83 × 12 RoboForex-ECN 4.01 × 399 Darwinex-Live 4.34 × 248 GOMarketsIntl-Live 4.94 × 68 Valutrades-Live 5.14 × 7 TASS-Live 5.95 × 60 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 ValutradesSeychelles-Live 6.14 × 7 ForexTimeFXTM-Live01 6.26 × 167 еще 65... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика