- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
248
盈利交易:
206 (83.06%)
亏损交易:
42 (16.94%)
最好交易:
22.95 USD
最差交易:
-13.95 USD
毛利:
404.80 USD (37 344 pips)
毛利亏损:
-389.80 USD (37 458 pips)
最大连续赢利:
37 (67.35 USD)
最大连续盈利:
68.13 USD (11)
夏普比率:
0.02
交易活动:
16.12%
最大入金加载:
17.74%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
70
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
0.12
长期交易:
132 (53.23%)
短期交易:
116 (46.77%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.06 USD
平均利润:
1.97 USD
平均损失:
-9.28 USD
最大连续失误:
3 (-37.29 USD)
最大连续亏损:
-37.29 USD (3)
每月增长:
9.28%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
31.25 USD
最大值:
121.36 USD (18.96%)
相对跌幅:
结余:
15.07% (121.61 USD)
净值:
4.04% (14.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|227
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|4
|EURUSD
|3
|EURAUD
|2
|USDCHF
|2
|EURCHF
|2
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-16
|GBPUSD
|9
|AUDUSD
|-5
|EURUSD
|6
|EURAUD
|5
|USDCHF
|7
|EURCHF
|3
|USDCAD
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-726
|GBPUSD
|287
|AUDUSD
|-9
|EURUSD
|91
|EURAUD
|75
|USDCHF
|50
|EURCHF
|45
|USDCAD
|73
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.95 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +67.35 USD
最大连续亏损: -37.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 10
|
GoMarkets-Live
|1.49 × 75
|
PUPrime-Live
|1.50 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|1.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|2.47 × 57
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarketsSC-Live
|3.03 × 502
|
XM.COM-MT5
|3.13 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-3
|3.14 × 137
|
FusionMarkets-Live
|3.81 × 20895
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|4.01 × 399
|
Darwinex-Live
|4.34 × 248
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
Valutrades-Live
|5.14 × 7
|
TASS-Live
|5.95 × 60
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|6.14 × 7
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
331
USD
USD
3
97%
248
83%
16%
1.03
0.06
USD
USD
15%
1:500