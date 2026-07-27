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Signals / MetaTrader 5 / Rider51
Phuah Heng

Rider51

Phuah Heng
Phuah Heng

Phuah Heng

0 reviews
2 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 -1%
FusionMarkets-Live
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
232
Profit Trades:
193 (83.18%)
Loss Trades:
39 (16.81%)
Best trade:
22.95 USD
Worst trade:
-13.95 USD
Gross Profit:
334.91 USD (30 567 pips)
Gross Loss:
-351.89 USD (33 735 pips)
Maximum consecutive wins:
37 (67.35 USD)
Maximal consecutive profit:
67.35 USD (37)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading activity:
17.64%
Max deposit load:
17.74%
Latest trade:
19 hours ago
Trades per week:
135
Avg holding time:
16 minutes
Recovery Factor:
-0.14
Long Trades:
123 (53.02%)
Short Trades:
109 (46.98%)
Profit Factor:
0.95
Expected Payoff:
-0.07 USD
Average Profit:
1.74 USD
Average Loss:
-9.02 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-11.05 USD)
Maximal consecutive loss:
-25.62 USD (2)
Monthly growth:
-1.27%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
31.25 USD
Maximal:
121.36 USD (18.96%)
Relative drawdown:
By Balance:
15.07% (121.61 USD)
By Equity:
3.47% (25.12 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 216
GBPUSD 4
EURUSD 3
EURAUD 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
USDCAD 2
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -44
GBPUSD 8
EURUSD 6
EURAUD 5
USDCHF 7
AUDUSD -7
USDCAD 5
EURCHF 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -3.6K
GBPUSD 176
EURUSD 91
EURAUD 75
USDCHF 50
AUDUSD -42
USDCAD 73
EURCHF 26
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +22.95 USD
Worst trade: -14 USD
Maximum consecutive wins: 37
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +67.35 USD
Maximal consecutive loss: -11.05 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 10
GoMarkets-Live
1.49 × 75
PUPrime-Live
1.50 × 4
GOMarketsMU-Live
1.57 × 7
ICMarketsSC-MT5
2.47 × 57
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarketsSC-Live
3.03 × 502
XM.COM-MT5
3.13 × 143
ICMarketsSC-MT5-3
3.19 × 134
FusionMarkets-Live
3.81 × 20895
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
4.01 × 399
Darwinex-Live
4.34 × 248
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
Valutrades-Live
5.14 × 7
TASS-Live
5.95 × 60
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
6.14 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
65 more...
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Don't play the game which does not afford to loss
No reviews
2026.08.03 22:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 05:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 07:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 06:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 05:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 01:00
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 00:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.27 18:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 18:58
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.27 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 17:58
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.27 15:57
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.07.27 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Rider51
30 USD per month
-1%
0
0
USD
299
USD
2
99%
232
83%
18%
0.95
-0.07
USD
15%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.