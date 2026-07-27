- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
232
Profit Trades:
193 (83.18%)
Loss Trades:
39 (16.81%)
Best trade:
22.95 USD
Worst trade:
-13.95 USD
Gross Profit:
334.91 USD (30 567 pips)
Gross Loss:
-351.89 USD (33 735 pips)
Maximum consecutive wins:
37 (67.35 USD)
Maximal consecutive profit:
67.35 USD (37)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading activity:
17.64%
Max deposit load:
17.74%
Latest trade:
19 hours ago
Trades per week:
135
Avg holding time:
16 minutes
Recovery Factor:
-0.14
Long Trades:
123 (53.02%)
Short Trades:
109 (46.98%)
Profit Factor:
0.95
Expected Payoff:
-0.07 USD
Average Profit:
1.74 USD
Average Loss:
-9.02 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-11.05 USD)
Maximal consecutive loss:
-25.62 USD (2)
Monthly growth:
-1.27%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
31.25 USD
Maximal:
121.36 USD (18.96%)
Relative drawdown:
By Balance:
15.07% (121.61 USD)
By Equity:
3.47% (25.12 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|216
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|EURAUD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-44
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|6
|EURAUD
|5
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|-7
|USDCAD
|5
|EURCHF
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|GBPUSD
|176
|EURUSD
|91
|EURAUD
|75
|USDCHF
|50
|AUDUSD
|-42
|USDCAD
|73
|EURCHF
|26
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +22.95 USD
Worst trade: -14 USD
Maximum consecutive wins: 37
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +67.35 USD
Maximal consecutive loss: -11.05 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
-1%
0
0
USD
USD
299
USD
USD
2
99%
232
83%
18%
0.95
-0.07
USD
USD
15%
1:500