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Сигналы / MetaTrader 5 / SecreTrading
Andres Fernando Secrestat

SecreTrading

Andres Fernando Secrestat
Andres Fernando Secrestat

Andres Fernando Secrestat

0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -53%
ICMarketsSC-MT5-3
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
105
Прибыльных трейдов:
48 (45.71%)
Убыточных трейдов:
57 (54.29%)
Лучший трейд:
5.48 USD
Худший трейд:
-17.30 USD
Общая прибыль:
50.68 USD (65 433 pips)
Общий убыток:
-103.63 USD (113 197 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.66 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
4.32%
Макс. загрузка депозита:
84.26%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
65 (61.90%)
Коротких трейдов:
40 (38.10%)
Профит фактор:
0.49
Мат. ожидание:
-0.50 USD
Средняя прибыль:
1.06 USD
Средний убыток:
-1.82 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-7.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.93 USD (5)
Прирост в месяц:
-52.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.87 USD
Максимальная:
68.03 USD (61.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.76% (68.03 USD)
По эквити:
20.85% (13.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 46
USTEC 28
XAUUSD 15
US500 12
BTCUSD 3
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 -26
USTEC 12
XAUUSD -7
US500 -29
BTCUSD -3
EURUSD 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 -26K
USTEC 12K
XAUUSD -587
US500 -6.3K
BTCUSD -27K
EURUSD -4
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.48 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4.82 USD
Макс. убыток в серии: -7.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
0.83 × 6
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
20.33 × 6
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Нет отзывов
2026.08.04 17:50
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.03 18:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.29 15:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 14:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 14:13
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 12:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 18:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 14:57
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.27 14:57
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.07.27 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 14:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SecreTrading
30 USD в месяц
-53%
0
0
USD
47
USD
3
0%
105
45%
4%
0.48
-0.50
USD
62%
1:200
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