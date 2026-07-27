- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
105
Прибыльных трейдов:
48 (45.71%)
Убыточных трейдов:
57 (54.29%)
Лучший трейд:
5.48 USD
Худший трейд:
-17.30 USD
Общая прибыль:
50.68 USD (65 433 pips)
Общий убыток:
-103.63 USD (113 197 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.66 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
4.32%
Макс. загрузка депозита:
84.26%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
65 (61.90%)
Коротких трейдов:
40 (38.10%)
Профит фактор:
0.49
Мат. ожидание:
-0.50 USD
Средняя прибыль:
1.06 USD
Средний убыток:
-1.82 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-7.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.93 USD (5)
Прирост в месяц:
-52.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.87 USD
Максимальная:
68.03 USD (61.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.76% (68.03 USD)
По эквити:
20.85% (13.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|46
|USTEC
|28
|XAUUSD
|15
|US500
|12
|BTCUSD
|3
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|-26
|USTEC
|12
|XAUUSD
|-7
|US500
|-29
|BTCUSD
|-3
|EURUSD
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|-26K
|USTEC
|12K
|XAUUSD
|-587
|US500
|-6.3K
|BTCUSD
|-27K
|EURUSD
|-4
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.48 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4.82 USD
Макс. убыток в серии: -7.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.83 × 6
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|20.33 × 6
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-53%
0
0
USD
USD
47
USD
USD
3
0%
105
45%
4%
0.48
-0.50
USD
USD
62%
1:200