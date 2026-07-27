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Andres Fernando Secrestat

SecreTrading

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ICMarketsSC-MT5-3
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交易:
111
盈利交易:
52 (46.84%)
亏损交易:
59 (53.15%)
最好交易:
5.48 USD
最差交易:
-17.30 USD
毛利:
51.27 USD (65 980 pips)
毛利亏损:
-105.55 USD (113 979 pips)
最大连续赢利:
4 (4.82 USD)
最大连续盈利:
5.66 USD (2)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
3.20%
最大入金加载:
84.26%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
-0.80
长期交易:
70 (63.06%)
短期交易:
41 (36.94%)
利润因子:
0.49
预期回报:
-0.49 USD
平均利润:
0.99 USD
平均损失:
-1.79 USD
最大连续失误:
6 (-7.67 USD)
最大连续亏损:
-24.93 USD (5)
每月增长:
-54.28%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
57.87 USD
最大值:
68.03 USD (61.76%)
相对跌幅:
结余:
61.76% (68.03 USD)
净值:
20.85% (13.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 48
USTEC 30
XAUUSD 16
US500 12
BTCUSD 3
EURUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 -27
USTEC 13
XAUUSD -8
US500 -29
BTCUSD -3
EURUSD 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 -27K
USTEC 13K
XAUUSD -700
US500 -6.3K
BTCUSD -27K
EURUSD 4
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
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最好交易: +5.48 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +4.82 USD
最大连续亏损: -7.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-3
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FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
FxPro-MT5
6.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
20.33 × 6
TitanFX-MT5-01
30.50 × 2
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没有评论
2026.08.12 19:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.12 18:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.12 17:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.12 16:40
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.04 17:50
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.03 18:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.29 15:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 14:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 14:13
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 12:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 18:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 14:57
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.27 14:57
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.07.27 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 14:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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