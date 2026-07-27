- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
111
盈利交易:
52 (46.84%)
亏损交易:
59 (53.15%)
最好交易:
5.48 USD
最差交易:
-17.30 USD
毛利:
51.27 USD (65 980 pips)
毛利亏损:
-105.55 USD (113 979 pips)
最大连续赢利:
4 (4.82 USD)
最大连续盈利:
5.66 USD (2)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
3.20%
最大入金加载:
84.26%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
-0.80
长期交易:
70 (63.06%)
短期交易:
41 (36.94%)
利润因子:
0.49
预期回报:
-0.49 USD
平均利润:
0.99 USD
平均损失:
-1.79 USD
最大连续失误:
6 (-7.67 USD)
最大连续亏损:
-24.93 USD (5)
每月增长:
-54.28%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
57.87 USD
最大值:
68.03 USD (61.76%)
相对跌幅:
结余:
61.76% (68.03 USD)
净值:
20.85% (13.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|48
|USTEC
|30
|XAUUSD
|16
|US500
|12
|BTCUSD
|3
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|-27
|USTEC
|13
|XAUUSD
|-8
|US500
|-29
|BTCUSD
|-3
|EURUSD
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|-27K
|USTEC
|13K
|XAUUSD
|-700
|US500
|-6.3K
|BTCUSD
|-27K
|EURUSD
|4
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.48 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +4.82 USD
最大连续亏损: -7.67 USD
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-54%
0
0
USD
USD
46
USD
USD
3
0%
111
46%
3%
0.48
-0.49
USD
USD
62%
1:200