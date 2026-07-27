Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-Live01 0.00 × 9 EverestCM-Live 0.00 × 23 SolidECN-Server 0.00 × 9 RoyalCapitalLtd-Server 0.00 × 1 Trading.comMarkets-MT5 0.00 × 86 RoboMarketsDE-ECN 0.00 × 7 easyMarkets-Live 0.00 × 5 PepperstoneBS-MT5-Live01 0.00 × 12 OxSecurities-Live 0.00 × 2 FinexBisnisSolusi-Real 0.00 × 142 HedgeHood-MT5 0.00 × 75 Deriv-Server-02 0.00 × 1 BeirmanCapital-Server 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 14 CudraniaCapital-Real 0.00 × 1 FreshForex-MT5 0.00 × 4 xChief-MT5 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 5 RoboMarkets-ECN 0.00 × 2 HFMarketsGlobal-Live3 0.00 × 41 PlexyTrade-Server01 0.00 × 2 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 84 ACYSecurities-Live 0.00 × 33 SCFMLimited-Live2 0.00 × 23 еще 198... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика