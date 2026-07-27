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Сигналы / MetaTrader 5 / KLOP corn
Vitalii Tereshchuk

KLOP corn

Vitalii Tereshchuk
Vitalii Tereshchuk

Vitalii Tereshchuk

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 8%
RoboForex-Pro
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
8 (61.53%)
Убыточных трейдов:
5 (38.46%)
Лучший трейд:
4.86 USD
Худший трейд:
-5.39 USD
Общая прибыль:
20.33 USD (2 031 pips)
Общий убыток:
-18.31 USD (1 788 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (12.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.66 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
85.90%
Макс. загрузка депозита:
69.49%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.18
Длинных трейдов:
2 (15.38%)
Коротких трейдов:
11 (84.62%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
2.54 USD
Средний убыток:
-3.66 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.09 USD (2)
Прирост в месяц:
8.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.70 USD
Максимальная:
11.08 USD (39.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.04% (11.08 USD)
По эквити:
38.09% (8.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 12
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 7
GBPUSD -5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 741
GBPUSD -498
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.86 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +12.66 USD
Макс. убыток в серии: -8.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
EverestCM-Live
0.00 × 23
SolidECN-Server
0.00 × 9
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
easyMarkets-Live
0.00 × 5
PepperstoneBS-MT5-Live01
0.00 × 12
OxSecurities-Live
0.00 × 2
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 142
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
Deriv-Server-02
0.00 × 1
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 14
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
xChief-MT5
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 5
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 41
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
ACYSecurities-Live
0.00 × 33
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
еще 198...
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Кукуруза - риски на раскрутку депозита
Нет отзывов
2026.07.31 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.31 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 14:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 08:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 19:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 05:10
Share of trading days is too low
2026.07.29 05:10
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 13:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 13:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 13:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.27 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KLOP corn
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
26
USD
2
0%
13
61%
86%
1.11
0.16
USD
39%
1:500
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