- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
8 (61.53%)
Убыточных трейдов:
5 (38.46%)
Лучший трейд:
4.86 USD
Худший трейд:
-5.39 USD
Общая прибыль:
20.33 USD (2 031 pips)
Общий убыток:
-18.31 USD (1 788 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (12.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.66 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
85.90%
Макс. загрузка депозита:
69.49%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.18
Длинных трейдов:
2 (15.38%)
Коротких трейдов:
11 (84.62%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
2.54 USD
Средний убыток:
-3.66 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.09 USD (2)
Прирост в месяц:
8.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.70 USD
Максимальная:
11.08 USD (39.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.04% (11.08 USD)
По эквити:
38.09% (8.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|-5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|741
|GBPUSD
|-498
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.86 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +12.66 USD
Макс. убыток в серии: -8.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 9
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 5
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|0.00 × 12
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 142
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 5
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 41
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 33
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
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Кукуруза - риски на раскрутку депозита
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
26
USD
USD
2
0%
13
61%
86%
1.11
0.16
USD
USD
39%
1:500