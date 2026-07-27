- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
8 (61.53%)
亏损交易:
5 (38.46%)
最好交易:
4.86 USD
最差交易:
-5.39 USD
毛利:
20.33 USD (2 031 pips)
毛利亏损:
-18.31 USD (1 788 pips)
最大连续赢利:
3 (12.66 USD)
最大连续盈利:
12.66 USD (3)
夏普比率:
0.12
交易活动:
70.82%
最大入金加载:
69.49%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
21 小时
采收率:
0.18
长期交易:
2 (15.38%)
短期交易:
11 (84.62%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.16 USD
平均利润:
2.54 USD
平均损失:
-3.66 USD
最大连续失误:
2 (-8.09 USD)
最大连续亏损:
-8.09 USD (2)
每月增长:
8.42%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.70 USD
最大值:
11.08 USD (39.04%)
相对跌幅:
结余:
39.04% (11.08 USD)
净值:
38.09% (8.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|-5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|741
|GBPUSD
|-498
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.86 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +12.66 USD
最大连续亏损: -8.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 9
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 5
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|0.00 × 12
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 142
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 5
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 41
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 33
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
玉米-存款推广的风险
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
26
USD
USD
2
0%
13
61%
71%
1.11
0.16
USD
USD
39%
1:500