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Vitalii Tereshchuk

KLOP corn

Vitalii Tereshchuk
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盈利交易:
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4.86 USD
最差交易:
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毛利:
20.33 USD (2 031 pips)
毛利亏损:
-18.31 USD (1 788 pips)
最大连续赢利:
3 (12.66 USD)
最大连续盈利:
12.66 USD (3)
夏普比率:
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交易活动:
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21 小时
采收率:
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长期交易:
2 (15.38%)
短期交易:
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利润因子:
1.11
预期回报:
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平均利润:
2.54 USD
平均损失:
-3.66 USD
最大连续失误:
2 (-8.09 USD)
最大连续亏损:
-8.09 USD (2)
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算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
11.08 USD (39.04%)
相对跌幅:
结余:
39.04% (11.08 USD)
净值:
38.09% (8.49 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 12
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 7
GBPUSD -5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 741
GBPUSD -498
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
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最好交易: +4.86 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
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最大连续亏损: -8.09 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTime-Live01
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EverestCM-Live
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SolidECN-Server
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RoyalCapitalLtd-Server
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Trading.comMarkets-MT5
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RoboMarketsDE-ECN
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easyMarkets-Live
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PepperstoneBS-MT5-Live01
0.00 × 12
OxSecurities-Live
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FinexBisnisSolusi-Real
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HedgeHood-MT5
0.00 × 75
Deriv-Server-02
0.00 × 1
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
DerivSVG-Server
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CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
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xChief-MT5
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 5
RoboMarkets-ECN
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HFMarketsGlobal-Live3
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PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
ACYSecurities-Live
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SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
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玉米-存款推广的风险
没有评论
2026.07.31 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.31 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 14:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 08:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 19:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 05:10
Share of trading days is too low
2026.07.29 05:10
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 13:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 13:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 13:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.27 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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71%
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