- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
36 (35.29%)
Убыточных трейдов:
66 (64.71%)
Лучший трейд:
201.24 USD
Худший трейд:
-64.30 USD
Общая прибыль:
3 810.69 USD (612 221 pips)
Общий убыток:
-2 752.51 USD (387 894 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (242.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
351.31 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
5.04%
Макс. загрузка депозита:
25.10%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.63
Длинных трейдов:
46 (45.10%)
Коротких трейдов:
56 (54.90%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
10.37 USD
Средняя прибыль:
105.85 USD
Средний убыток:
-41.70 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-299.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-345.52 USD (7)
Прирост в месяц:
149.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.42 USD
Максимальная:
402.07 USD (30.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.82% (401.72 USD)
По эквити:
4.11% (34.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|224K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +201.24 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +242.42 USD
Макс. убыток в серии: -299.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.70 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
hhh
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
382%
1
784
USD
USD
782
USD
USD
13
0%
102
35%
5%
1.38
10.37
USD
USD
29%
1:200