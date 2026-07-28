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Сигналы / MetaTrader 5 / GOLDWF
Dong Sheng Yu

GOLDWF

Dong Sheng Yu
Dong Sheng Yu

Dong Sheng Yu

0 отзывов
Надежность
13 недель
1 / 784 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 382%
Exness-MT5Real3
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
36 (35.29%)
Убыточных трейдов:
66 (64.71%)
Лучший трейд:
201.24 USD
Худший трейд:
-64.30 USD
Общая прибыль:
3 810.69 USD (612 221 pips)
Общий убыток:
-2 752.51 USD (387 894 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (242.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
351.31 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
5.04%
Макс. загрузка депозита:
25.10%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.63
Длинных трейдов:
46 (45.10%)
Коротких трейдов:
56 (54.90%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
10.37 USD
Средняя прибыль:
105.85 USD
Средний убыток:
-41.70 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-299.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-345.52 USD (7)
Прирост в месяц:
149.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.42 USD
Максимальная:
402.07 USD (30.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.82% (401.72 USD)
По эквити:
4.11% (34.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 224K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +201.24 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +242.42 USD
Макс. убыток в серии: -299.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.70 × 520
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
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hhh
Нет отзывов
2026.07.28 13:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 06:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 06:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.27 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 13:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.27 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLDWF
30 USD в месяц
382%
1
784
USD
782
USD
13
0%
102
35%
5%
1.38
10.37
USD
29%
1:200
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