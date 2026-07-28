- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
106
盈利交易:
36 (33.96%)
亏损交易:
70 (66.04%)
最好交易:
201.24 USD
最差交易:
-64.30 USD
毛利:
3 810.69 USD (612 221 pips)
毛利亏损:
-2 916.01 USD (409 313 pips)
最大连续赢利:
4 (242.42 USD)
最大连续盈利:
351.31 USD (2)
夏普比率:
0.17
交易活动:
5.04%
最大入金加载:
27.52%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.23
长期交易:
50 (47.17%)
短期交易:
56 (52.83%)
利润因子:
1.31
预期回报:
8.44 USD
平均利润:
105.85 USD
平均损失:
-41.66 USD
最大连续失误:
8 (-377.66 USD)
最大连续亏损:
-377.66 USD (8)
每月增长:
106.41%
年度预测:
1 291.16%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.42 USD
最大值:
402.07 USD (30.52%)
相对跌幅:
结余:
38.19% (382.14 USD)
净值:
4.11% (34.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|895
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|203K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +201.24 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +242.42 USD
最大连续亏损: -377.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|17.93 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
hhh
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
281%
1
628
USD
USD
619
USD
USD
13
0%
106
33%
5%
1.30
8.44
USD
USD
38%
1:200