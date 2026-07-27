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Сигналы / MetaTrader 4 / Goldfish
Elvira Zalalutdinova

Goldfish

Elvira Zalalutdinova
Elvira Zalalutdinova

Elvira Zalalutdinova

5 (1)
2 сигнала 2 комментария
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 66%
InstaFinance-Europe.com
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
45 (93.75%)
Убыточных трейдов:
3 (6.25%)
Лучший трейд:
85.00 USD
Худший трейд:
-100.35 USD
Общая прибыль:
826.95 USD (11 630 pips)
Общий убыток:
-170.20 USD (3 358 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (410.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
416.15 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
3.46%
Макс. загрузка депозита:
1.57%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
4.32
Длинных трейдов:
32 (66.67%)
Коротких трейдов:
16 (33.33%)
Профит фактор:
4.86
Мат. ожидание:
13.68 USD
Средняя прибыль:
18.38 USD
Средний убыток:
-56.73 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-152.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-152.10 USD (2)
Прирост в месяц:
65.68%
Алготрейдинг:
47%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
152.10 USD (10.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.78% (152.10 USD)
По эквити:
3.65% (54.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.m 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.m 657
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.m 8.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +85.00 USD
Худший трейд: -100 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +410.80 USD
Макс. убыток в серии: -152.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


🔵 The Golden  Series- It is a fully automated trading system
     Main Features
🔵 A trading system designed specifically for fast and accurate scalping on XAUUSD
    The algorithm captures sharp price fluctuations over short time intervals (ticks/microtrends). If the price makes a strong impulse, confirmed by
    technical indicators, the robot regards it as the beginning of a local movement and enters the market
    The system is designed to trade during the most liquid and volatile trading sessions (American and London), when gold moves the fastest.

🔵 Risk control
    The built-in risk management system protects capital and maintains stable trading conditions during volatile market movements.
 
🔵 Stop loss
    The system supports a fixed stop-loss configuration to maintain a controlled and disciplined risk level, or the use of an automated stop-loss.

🔵 Final information
    No grid
    No martingale
    Estimated yield 10% per month
    Recommended deposit when subscribing to the signal 100$

A group for communication
Recommended Broker


Нет отзывов
2026.08.10 15:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.10 15:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 15:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Goldfish
999 USD в месяц
66%
0
0
USD
1.7K
USD
4
47%
48
93%
3%
4.85
13.68
USD
11%
1:200
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