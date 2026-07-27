- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
45 (93.75%)
Убыточных трейдов:
3 (6.25%)
Лучший трейд:
85.00 USD
Худший трейд:
-100.35 USD
Общая прибыль:
826.95 USD (11 630 pips)
Общий убыток:
-170.20 USD (3 358 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (410.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
416.15 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
3.46%
Макс. загрузка депозита:
1.57%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
4.32
Длинных трейдов:
32 (66.67%)
Коротких трейдов:
16 (33.33%)
Профит фактор:
4.86
Мат. ожидание:
13.68 USD
Средняя прибыль:
18.38 USD
Средний убыток:
-56.73 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-152.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-152.10 USD (2)
Прирост в месяц:
65.68%
Алготрейдинг:
47%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
152.10 USD (10.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.78% (152.10 USD)
По эквити:
3.65% (54.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|657
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|8.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +85.00 USD
Худший трейд: -100 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +410.80 USD
Макс. убыток в серии: -152.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
🔵 The Golden Series- It is a fully automated trading system
Main Features
🔵 A trading system designed specifically for fast and accurate scalping on XAUUSD
The algorithm captures sharp price fluctuations over short time intervals (ticks/microtrends). If the price makes a strong impulse, confirmed by
technical indicators, the robot regards it as the beginning of a local movement and enters the market
The system is designed to trade during the most liquid and volatile trading sessions (American and London), when gold moves the fastest.
🔵 Risk control
The built-in risk management system protects capital and maintains stable trading conditions during volatile market movements.
🔵 Stop loss
The system supports a fixed stop-loss configuration to maintain a controlled and disciplined risk level, or the use of an automated stop-loss.
🔵 Final information
No grid
No martingale
Estimated yield 10% per month
Recommended deposit when subscribing to the signal 100$
A group for communication
Recommended Broker
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
66%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
4
47%
48
93%
3%
4.85
13.68
USD
USD
11%
1:200