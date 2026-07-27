- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
9 (69.23%)
Убыточных трейдов:
4 (30.77%)
Лучший трейд:
3.04 USD
Худший трейд:
-1.64 USD
Общая прибыль:
11.41 USD (1 218 pips)
Общий убыток:
-3.57 USD (331 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (11.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.07 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
44.98%
Макс. загрузка депозита:
28.33%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
2.23
Длинных трейдов:
7 (53.85%)
Коротких трейдов:
6 (46.15%)
Профит фактор:
3.20
Мат. ожидание:
0.60 USD
Средняя прибыль:
1.27 USD
Средний убыток:
-0.89 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.51 USD (3)
Прирост в месяц:
3.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.23 USD
Максимальная:
3.51 USD (1.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.75% (3.51 USD)
По эквити:
4.90% (9.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|887
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.04 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +11.07 USD
Макс. убыток в серии: -3.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.27 × 15
|
Tickmill-Live05
|0.31 × 93
|
ICMarketsSC-Live07
|0.36 × 33
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.41 × 188
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.50 × 2
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live10
|0.68 × 2251
|
BlueberryMarkets-Live
|0.70 × 23
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 8
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.81 × 176
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.83 × 42
|
ICMarketsSC-Live05
|0.84 × 81
|
ICMarketsSC-Live23
|0.85 × 47
|
Tickmill-Live04
|0.87 × 216
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
31 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
208
USD
USD
2
100%
13
69%
45%
3.19
0.60
USD
USD
5%
1:100