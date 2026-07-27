- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
9 (69.23%)
亏损交易:
4 (30.77%)
最好交易:
3.04 USD
最差交易:
-1.64 USD
毛利:
11.41 USD (1 218 pips)
毛利亏损:
-3.57 USD (331 pips)
最大连续赢利:
5 (11.07 USD)
最大连续盈利:
11.07 USD (5)
夏普比率:
0.41
交易活动:
41.91%
最大入金加载:
28.33%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
19 小时
采收率:
2.23
长期交易:
7 (53.85%)
短期交易:
6 (46.15%)
利润因子:
3.20
预期回报:
0.60 USD
平均利润:
1.27 USD
平均损失:
-0.89 USD
最大连续失误:
3 (-3.51 USD)
最大连续亏损:
-3.51 USD (3)
每月增长:
3.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.23 USD
最大值:
3.51 USD (1.75%)
相对跌幅:
结余:
1.75% (3.51 USD)
净值:
4.90% (9.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|887
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.04 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +11.07 USD
最大连续亏损: -3.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.27 × 15
|
Tickmill-Live05
|0.31 × 93
|
ICMarketsSC-Live07
|0.36 × 33
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.41 × 188
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.50 × 2
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live10
|0.68 × 2251
|
BlueberryMarkets-Live
|0.70 × 23
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 8
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.81 × 176
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.83 × 42
|
ICMarketsSC-Live05
|0.84 × 81
|
ICMarketsSC-Live23
|0.85 × 47
|
Tickmill-Live04
|0.87 × 216
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月31 USD
4%
0
0
USD
USD
208
USD
USD
2
100%
13
69%
42%
3.19
0.60
USD
USD
5%
1:100