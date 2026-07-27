СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Marathon Mentality
Reynalda Anindia Mawarni

Marathon Mentality

Reynalda Anindia Mawarni
Reynalda Anindia Mawarni

Reynalda Anindia Mawarni

5 комментариев
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2026 25%
Weltrade-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
12 (63.15%)
Убыточных трейдов:
7 (36.84%)
Лучший трейд:
11.57 USD
Худший трейд:
-6.40 USD
Общая прибыль:
42.89 USD (42 835 pips)
Общий убыток:
-28.83 USD (28 853 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (13.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.92 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
0.43%
Макс. загрузка депозита:
22.78%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
1.45
Длинных трейдов:
9 (47.37%)
Коротких трейдов:
10 (52.63%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
3.57 USD
Средний убыток:
-4.12 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.71 USD (2)
Прирост в месяц:
24.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.71 USD (12.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.02% (9.71 USD)
По эквити:
11.77% (9.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.57 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +13.92 USD
Макс. убыток в серии: -9.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
еще 376...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Marathon, not a sprint
Нет отзывов
2026.08.10 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.04 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 14:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.03 17:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.27 11:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 11:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Marathon Mentality
45 USD в месяц
25%
0
0
USD
71
USD
2
0%
19
63%
0%
1.48
0.74
USD
12%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.