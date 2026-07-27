- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
12 (63.15%)
Убыточных трейдов:
7 (36.84%)
Лучший трейд:
11.57 USD
Худший трейд:
-6.40 USD
Общая прибыль:
42.89 USD (42 835 pips)
Общий убыток:
-28.83 USD (28 853 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (13.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.92 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
0.43%
Макс. загрузка депозита:
22.78%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
1.45
Длинных трейдов:
9 (47.37%)
Коротких трейдов:
10 (52.63%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
3.57 USD
Средний убыток:
-4.12 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.71 USD (2)
Прирост в месяц:
24.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.71 USD (12.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.02% (9.71 USD)
По эквити:
11.77% (9.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.57 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +13.92 USD
Макс. убыток в серии: -9.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
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Marathon, not a sprint
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
45 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
71
USD
USD
2
0%
19
63%
0%
1.48
0.74
USD
USD
12%
1:500