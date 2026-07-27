- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
12 (63.15%)
亏损交易:
7 (36.84%)
最好交易:
11.57 USD
最差交易:
-6.40 USD
毛利:
42.89 USD (42 835 pips)
毛利亏损:
-28.83 USD (28 853 pips)
最大连续赢利:
5 (13.92 USD)
最大连续盈利:
13.92 USD (5)
夏普比率:
0.20
交易活动:
0.43%
最大入金加载:
22.78%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
1.45
长期交易:
9 (47.37%)
短期交易:
10 (52.63%)
利润因子:
1.49
预期回报:
0.74 USD
平均利润:
3.57 USD
平均损失:
-4.12 USD
最大连续失误:
2 (-9.71 USD)
最大连续亏损:
-9.71 USD (2)
每月增长:
24.67%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9.71 USD (12.02%)
相对跌幅:
结余:
12.02% (9.71 USD)
净值:
11.77% (9.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.57 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +13.92 USD
最大连续亏损: -9.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
Marathon, not a sprint
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月45 USD
25%
0
0
USD
USD
71
USD
USD
2
0%
19
63%
0%
1.48
0.74
USD
USD
12%
1:500