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Сигналы / MetaTrader 5 / Trading for Living 2
Andri Yanto

Trading for Living 2

Andri Yanto
Andri Yanto

Andri Yanto

0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 37 USD в месяц
прирост с 2026 46%
Exness-MT5Real39
1:400
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
34 (73.91%)
Убыточных трейдов:
12 (26.09%)
Лучший трейд:
300.00 USD
Худший трейд:
-160.00 USD
Общая прибыль:
1 973.50 USD (1 911 251 pips)
Общий убыток:
-790.91 USD (790 905 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (604.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
604.30 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
65.55%
Макс. загрузка депозита:
0.80%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.93
Длинных трейдов:
44 (95.65%)
Коротких трейдов:
2 (4.35%)
Профит фактор:
2.50
Мат. ожидание:
25.71 USD
Средняя прибыль:
58.04 USD
Средний убыток:
-65.91 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-184.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-240.00 USD (2)
Прирост в месяц:
16.93%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
240.00 USD (6.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.17% (240.00 USD)
По эквити:
14.15% (433.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 43
XAGUSD 2
BTCUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1K
XAGUSD 106
BTCUSD 68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 892K
XAGUSD 2.1K
BTCUSD 226K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +300.00 USD
Худший трейд: -160 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +604.30 USD
Макс. убыток в серии: -184.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real26
0.95 × 62
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Нет отзывов
2026.07.30 06:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 13:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trading for Living 2
37 USD в месяц
46%
0
0
USD
3.1K
USD
18
0%
46
73%
66%
2.49
25.71
USD
14%
1:400
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