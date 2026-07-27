- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
34 (73.91%)
Убыточных трейдов:
12 (26.09%)
Лучший трейд:
300.00 USD
Худший трейд:
-160.00 USD
Общая прибыль:
1 973.50 USD (1 911 251 pips)
Общий убыток:
-790.91 USD (790 905 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (604.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
604.30 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
65.55%
Макс. загрузка депозита:
0.80%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.93
Длинных трейдов:
44 (95.65%)
Коротких трейдов:
2 (4.35%)
Профит фактор:
2.50
Мат. ожидание:
25.71 USD
Средняя прибыль:
58.04 USD
Средний убыток:
-65.91 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-184.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-240.00 USD (2)
Прирост в месяц:
16.93%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
240.00 USD (6.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.17% (240.00 USD)
По эквити:
14.15% (433.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|XAGUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1K
|XAGUSD
|106
|BTCUSD
|68
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|892K
|XAGUSD
|2.1K
|BTCUSD
|226K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +300.00 USD
Худший трейд: -160 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +604.30 USD
Макс. убыток в серии: -184.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Exness-MT5Real26
|0.95 × 62
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
37 USD в месяц
46%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
18
0%
46
73%
66%
2.49
25.71
USD
USD
14%
1:400