- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
46
盈利交易:
34 (73.91%)
亏损交易:
12 (26.09%)
最好交易:
300.00 USD
最差交易:
-160.00 USD
毛利:
1 973.50 USD (1 911 251 pips)
毛利亏损:
-790.91 USD (790 905 pips)
最大连续赢利:
13 (604.30 USD)
最大连续盈利:
604.30 USD (13)
夏普比率:
0.35
交易活动:
70.80%
最大入金加载:
0.81%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.93
长期交易:
44 (95.65%)
短期交易:
2 (4.35%)
利润因子:
2.50
预期回报:
25.71 USD
平均利润:
58.04 USD
平均损失:
-65.91 USD
最大连续失误:
3 (-184.58 USD)
最大连续亏损:
-240.00 USD (2)
每月增长:
13.51%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
240.00 USD (6.41%)
相对跌幅:
结余:
7.17% (240.00 USD)
净值:
14.80% (453.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|XAGUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1K
|XAGUSD
|106
|BTCUSD
|68
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|892K
|XAGUSD
|2.1K
|BTCUSD
|226K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +300.00 USD
最差交易: -160 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +604.30 USD
最大连续亏损: -184.58 USD
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月37 USD
46%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
18
0%
46
73%
71%
2.49
25.71
USD
USD
15%
1:400