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От 80 $ до 10 000 $ — Стратегия постепенного роста

Этот сигнал использует амбициозную стратегию увеличения небольшого торгового капитала за счёт постепенного повышения объёма позиций.

Цель состоит в том, чтобы попытаться увеличить начальный капитал примерно с 80 $ до 10 000 $, постепенно повышая размер лота по мере роста счёта. Это долгосрочный проект, а не гарантия результата.

Основные принципы стратегии

Сигнал основан на следующих принципах:

Постепенное увеличение размера лота в зависимости от роста капитала

Автоматическое открытие и управление сделками

Регулярный контроль открытых позиций

Ручное вмешательство при возникновении нестандартных рыночных условий

Корректировка риска во время высокой волатильности, важных экономических новостей или кризисных ситуаций

При нормальных рыночных условиях система управляет позициями автоматически. При этом счёт дополнительно контролируется вручную. При необходимости могут быть приняты решения о снижении риска, фиксации прибыли, закрытии опасных позиций или временной приостановке торговли.

Важная информация

Стратегия предназначена для инвесторов, которые понимают, что высокая потенциальная доходность связана со значительным уровнем риска.

В процессе торговли возможны:

Периоды просадки

Периоды без новых сделок

Изменение размера лотов

Ручное закрытие или корректировка позиций

Снижение торговой активности во время нестабильного рынка

Цель стратегии заключается не в получении фиксированной ежедневной прибыли, а в постепенном росте счёта с адаптацией уровня риска к текущему балансу и рыночной ситуации.

Подписчикам рекомендуется использовать пропорциональный капитал и не инвестировать средства, потерю которых они не могут себе позволить.

Предупреждение о рисках

Цель увеличить капитал с 80 $ до 10 000 $ не является гарантией будущих результатов. Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.

Каждый подписчик несёт полную ответственность за свой торговый счёт, кредитное плечо, условия брокера и размер инвестированного капитала.