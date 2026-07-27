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Сигналы / MetaTrader 5 / From 80 To 10000
Hugo Salvador

From 80 To 10000

Hugo Salvador
Hugo Salvador

Hugo Salvador

Trader with over 10 years of experience, primarily in the stock market, I have also been developing Expert Advisors for MetaTrader 5 since 2025.
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 21%
RoboForex-ECN
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
25 (92.59%)
Убыточных трейдов:
2 (7.41%)
Лучший трейд:
1.48 USD
Худший трейд:
-0.73 USD
Общая прибыль:
13.35 USD (1 406 pips)
Общий убыток:
-1.35 USD (134 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (5.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.91 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
1.04
Торговая активность:
3.67%
Макс. загрузка депозита:
11.95%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
16.22
Длинных трейдов:
7 (25.93%)
Коротких трейдов:
20 (74.07%)
Профит фактор:
9.89
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
0.53 USD
Средний убыток:
-0.68 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.73 USD (1)
Прирост в месяц:
10.04%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
0.74 USD (1.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.34% (0.74 USD)
По эквити:
2.82% (2.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 11
EURUSD 10
USDCAD 5
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 5
EURUSD 4
USDCAD 2
GBPUSD 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 500
EURUSD 441
USDCAD 290
GBPUSD 41
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.48 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.91 USD
Макс. убыток в серии: -0.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
Exness-MT5Real12
0.42 × 64
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 89
Exness-MT5Real7
0.48 × 498
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarketsSC-MT5-6
0.50 × 6
RoboForex-ECN
0.53 × 4288
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
0.70 × 220
ICMarketsSC-MT5-3
0.76 × 200
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
TitanFX-MT5-01
0.91 × 219
FusionMarkets-Live
0.93 × 40
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
еще 76...
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Русский

От 80 $ до 10 000 $ — Стратегия постепенного роста

Этот сигнал использует амбициозную стратегию увеличения небольшого торгового капитала за счёт постепенного повышения объёма позиций.

Цель состоит в том, чтобы попытаться увеличить начальный капитал примерно с 80 $ до 10 000 $, постепенно повышая размер лота по мере роста счёта. Это долгосрочный проект, а не гарантия результата.

Основные принципы стратегии

Сигнал основан на следующих принципах:

  • Постепенное увеличение размера лота в зависимости от роста капитала
  • Автоматическое открытие и управление сделками
  • Регулярный контроль открытых позиций
  • Ручное вмешательство при возникновении нестандартных рыночных условий
  • Корректировка риска во время высокой волатильности, важных экономических новостей или кризисных ситуаций

При нормальных рыночных условиях система управляет позициями автоматически. При этом счёт дополнительно контролируется вручную. При необходимости могут быть приняты решения о снижении риска, фиксации прибыли, закрытии опасных позиций или временной приостановке торговли.

Важная информация

Стратегия предназначена для инвесторов, которые понимают, что высокая потенциальная доходность связана со значительным уровнем риска.

В процессе торговли возможны:

  • Периоды просадки
  • Периоды без новых сделок
  • Изменение размера лотов
  • Ручное закрытие или корректировка позиций
  • Снижение торговой активности во время нестабильного рынка

Цель стратегии заключается не в получении фиксированной ежедневной прибыли, а в постепенном росте счёта с адаптацией уровня риска к текущему балансу и рыночной ситуации.

Подписчикам рекомендуется использовать пропорциональный капитал и не инвестировать средства, потерю которых они не могут себе позволить.

Предупреждение о рисках

Цель увеличить капитал с 80 $ до 10 000 $ не является гарантией будущих результатов. Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.

Каждый подписчик несёт полную ответственность за свой торговый счёт, кредитное плечо, условия брокера и размер инвестированного капитала.


Нет отзывов
2026.08.06 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.02 14:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.27 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 07:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
From 80 To 10000
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
87
USD
6
81%
27
92%
4%
9.88
0.44
USD
3%
1:200
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Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.