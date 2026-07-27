- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
28
盈利交易:
26 (92.85%)
亏损交易:
2 (7.14%)
最好交易:
1.48 USD
最差交易:
-0.73 USD
毛利:
14.46 USD (1 462 pips)
毛利亏损:
-1.36 USD (134 pips)
最大连续赢利:
15 (7.02 USD)
最大连续盈利:
7.02 USD (15)
夏普比率:
1.08
交易活动:
3.67%
最大入金加载:
11.95%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
6 小时
采收率:
17.70
长期交易:
7 (25.00%)
短期交易:
21 (75.00%)
利润因子:
10.63
预期回报:
0.47 USD
平均利润:
0.56 USD
平均损失:
-0.68 USD
最大连续失误:
1 (-0.73 USD)
最大连续亏损:
-0.73 USD (1)
每月增长:
11.44%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
0.01 USD
最大值:
0.74 USD (1.34%)
相对跌幅:
结余:
1.34% (0.74 USD)
净值:
2.82% (2.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|12
|EURUSD
|10
|USDCAD
|5
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|4
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|0
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|556
|EURUSD
|441
|USDCAD
|290
|GBPUSD
|41
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.48 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7.02 USD
最大连续亏损: -0.73 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
Exness-MT5Real12
|0.42 × 64
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
Exness-MT5Real7
|0.48 × 498
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.53 × 4295
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.70 × 220
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.76 × 200
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
FusionMarkets-Live
|0.90 × 40
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
TitanFX-MT5-01
|0.91 × 219
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
中文
从 80 美元到 10,000 美元 — 渐进式增长策略
本信号采用一种具有挑战性的账户增长策略，通过逐步增加交易手数，尝试实现小资金账户的持续增长。
目标是尝试将约 80 美元的初始资金增长至 10,000 美元。随着账户余额的增加，交易手数也会逐步调整。这是一项长期挑战，并不代表任何收益保证。
策略原则
本信号主要基于：
- 根据账户资金增长逐步增加交易手数
- 自动执行交易
- 持续监控未平仓头寸
- 当市场出现异常情况时进行人工干预
- 在高波动、重大经济新闻或市场危机期间调整风险
在正常市场环境下，系统会自动管理交易。但是，账户也会受到主动监控。必要时可能进行人工操作，以降低风险敞口、保护利润、关闭高风险头寸或暂时停止交易。
重要信息
本策略适合能够理解高增长目标通常伴随较高风险的投资者。
策略可能出现：
- 账户回撤
- 一段时间内没有新交易
- 交易手数发生变化
- 人工平仓或调整
- 在市场不稳定时减少交易活动
本策略的目标并不是获得固定的每日利润，而是根据账户余额和当前市场环境调整风险，以寻求账户的渐进式增长。
订阅者应根据自己的资金规模进行合理配置，并且不要投入无法承受损失的资金。
风险提示
将 80 美元增长至 10,000 美元只是一个目标，并不代表对未来表现的保证。外汇和差价合约交易具有较高风险。过去的表现不能保证未来的结果。
每位订阅者都应对自己的交易账户、杠杆比例、经纪商条件和资金配置承担全部责任。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
23%
0
0
USD
USD
88
USD
USD
6
82%
28
92%
4%
10.63
0.47
USD
USD
3%
1:200