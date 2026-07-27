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Hugo Salvador

From 80 To 10000

Hugo Salvador
Hugo Salvador

Hugo Salvador

我是一名拥有超过10年经验的交易员，主要专注于股票市场，并自2025年起开始开发适用于MetaTrader 5的智能交易系统（Expert Advisors）。

2025年，我的“Reo”交易信号成为MQL5平台上关注人数最多的信号。如今，我专注于设计基于量化分析、风险管理和绩效优化的自动化交易策略。
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可靠性
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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 23%
RoboForex-ECN
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  • 成长
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  • 提取
交易:
28
盈利交易:
26 (92.85%)
亏损交易:
2 (7.14%)
最好交易:
1.48 USD
最差交易:
-0.73 USD
毛利:
14.46 USD (1 462 pips)
毛利亏损:
-1.36 USD (134 pips)
最大连续赢利:
15 (7.02 USD)
最大连续盈利:
7.02 USD (15)
夏普比率:
1.08
交易活动:
3.67%
最大入金加载:
11.95%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
6 小时
采收率:
17.70
长期交易:
7 (25.00%)
短期交易:
21 (75.00%)
利润因子:
10.63
预期回报:
0.47 USD
平均利润:
0.56 USD
平均损失:
-0.68 USD
最大连续失误:
1 (-0.73 USD)
最大连续亏损:
-0.73 USD (1)
每月增长:
11.44%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
0.01 USD
最大值:
0.74 USD (1.34%)
相对跌幅:
结余:
1.34% (0.74 USD)
净值:
2.82% (2.43 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 12
EURUSD 10
USDCAD 5
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 6
EURUSD 4
USDCAD 2
GBPUSD 0
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 556
EURUSD 441
USDCAD 290
GBPUSD 41
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.48 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7.02 USD
最大连续亏损: -0.73 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
Exness-MT5Real12
0.42 × 64
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 89
Exness-MT5Real7
0.48 × 498
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarketsSC-MT5-6
0.50 × 6
RoboForex-ECN
0.53 × 4295
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
0.70 × 220
ICMarketsSC-MT5-3
0.76 × 200
Alpari-Real01
0.86 × 42
FusionMarkets-Live
0.90 × 40
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
TitanFX-MT5-01
0.91 × 219
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
76 更多...
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从 80 美元到 10,000 美元 — 渐进式增长策略

本信号采用一种具有挑战性的账户增长策略，通过逐步增加交易手数，尝试实现小资金账户的持续增长。

目标是尝试将约 80 美元的初始资金增长至 10,000 美元。随着账户余额的增加，交易手数也会逐步调整。这是一项长期挑战，并不代表任何收益保证。

策略原则

本信号主要基于：

  • 根据账户资金增长逐步增加交易手数
  • 自动执行交易
  • 持续监控未平仓头寸
  • 当市场出现异常情况时进行人工干预
  • 在高波动、重大经济新闻或市场危机期间调整风险

在正常市场环境下，系统会自动管理交易。但是，账户也会受到主动监控。必要时可能进行人工操作，以降低风险敞口、保护利润、关闭高风险头寸或暂时停止交易。

重要信息

本策略适合能够理解高增长目标通常伴随较高风险的投资者。

策略可能出现：

  • 账户回撤
  • 一段时间内没有新交易
  • 交易手数发生变化
  • 人工平仓或调整
  • 在市场不稳定时减少交易活动

本策略的目标并不是获得固定的每日利润，而是根据账户余额和当前市场环境调整风险，以寻求账户的渐进式增长。

订阅者应根据自己的资金规模进行合理配置，并且不要投入无法承受损失的资金。

风险提示

将 80 美元增长至 10,000 美元只是一个目标，并不代表对未来表现的保证。外汇和差价合约交易具有较高风险。过去的表现不能保证未来的结果。

每位订阅者都应对自己的交易账户、杠杆比例、经纪商条件和资金配置承担全部责任。


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2026.08.06 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.02 14:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.27 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 07:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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价格
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资金
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交易
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活动
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杠杆
From 80 To 10000
每月30 USD
23%
0
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USD
88
USD
6
82%
28
92%
4%
10.63
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USD
3%
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