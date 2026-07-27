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从 80 美元到 10,000 美元 — 渐进式增长策略

本信号采用一种具有挑战性的账户增长策略，通过逐步增加交易手数，尝试实现小资金账户的持续增长。

目标是尝试将约 80 美元的初始资金增长至 10,000 美元。随着账户余额的增加，交易手数也会逐步调整。这是一项长期挑战，并不代表任何收益保证。

策略原则

本信号主要基于：

根据账户资金增长逐步增加交易手数

自动执行交易

持续监控未平仓头寸

当市场出现异常情况时进行人工干预

在高波动、重大经济新闻或市场危机期间调整风险

在正常市场环境下，系统会自动管理交易。但是，账户也会受到主动监控。必要时可能进行人工操作，以降低风险敞口、保护利润、关闭高风险头寸或暂时停止交易。

重要信息

本策略适合能够理解高增长目标通常伴随较高风险的投资者。

策略可能出现：

账户回撤

一段时间内没有新交易

交易手数发生变化

人工平仓或调整

在市场不稳定时减少交易活动

本策略的目标并不是获得固定的每日利润，而是根据账户余额和当前市场环境调整风险，以寻求账户的渐进式增长。

订阅者应根据自己的资金规模进行合理配置，并且不要投入无法承受损失的资金。

风险提示

将 80 美元增长至 10,000 美元只是一个目标，并不代表对未来表现的保证。外汇和差价合约交易具有较高风险。过去的表现不能保证未来的结果。

每位订阅者都应对自己的交易账户、杠杆比例、经纪商条件和资金配置承担全部责任。