- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
139
Прибыльных трейдов:
138 (99.28%)
Убыточных трейдов:
1 (0.72%)
Лучший трейд:
1 220.00 USD
Худший трейд:
-65.90 USD
Общая прибыль:
23 378.50 USD (209 794 pips)
Общий убыток:
-65.90 USD (1 318 pips)
Макс. серия выигрышей:
138 (23 378.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
23 378.50 USD (138)
Коэффициент Шарпа:
0.93
Торговая активность:
71.72%
Макс. загрузка депозита:
0.45%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
353.76
Длинных трейдов:
116 (83.45%)
Коротких трейдов:
23 (16.55%)
Профит фактор:
354.76
Мат. ожидание:
167.72 USD
Средняя прибыль:
169.41 USD
Средний убыток:
-65.90 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-65.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-65.90 USD (1)
Прирост в месяц:
3.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
65.90 USD
Максимальная:
65.90 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (65.90 USD)
По эквити:
1.69% (10 217.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|23K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|208K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 220.00 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 138
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +23 378.50 USD
Макс. убыток в серии: -65.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 1
|
InstaFinance-UK.com
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|4.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live16
|4.17 × 6
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
TradingProInternational-Live
|7.50 × 54
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.06 × 82
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Aiprime-Live
|10.29 × 52
|
BlackBullMarkets-Live
|10.32 × 316
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|17.44 × 184
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
еще 5...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Danantara Project specializes exclusively in XAUUSD (Gold) trading signals. Our strategy combines price action, market structure, liquidity, support & resistance, and multi-timeframe analysis to identify high-probability setups. We prioritize disciplined execution, strict risk management, and consistent long-term performance. Trading involves risk, and past performance does not guarantee future results.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
13
USD
USD
2
0%
139
99%
72%
354.75
167.72
USD
USD
2%
1:400