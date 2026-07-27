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Wahyudi Ramdano

Danantara Project

Wahyudi Ramdano
Wahyudi Ramdano

Wahyudi Ramdano

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 4%
Headway-Real
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
139
Прибыльных трейдов:
138 (99.28%)
Убыточных трейдов:
1 (0.72%)
Лучший трейд:
1 220.00 USD
Худший трейд:
-65.90 USD
Общая прибыль:
23 378.50 USD (209 794 pips)
Общий убыток:
-65.90 USD (1 318 pips)
Макс. серия выигрышей:
138 (23 378.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
23 378.50 USD (138)
Коэффициент Шарпа:
0.93
Торговая активность:
71.72%
Макс. загрузка депозита:
0.45%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
353.76
Длинных трейдов:
116 (83.45%)
Коротких трейдов:
23 (16.55%)
Профит фактор:
354.76
Мат. ожидание:
167.72 USD
Средняя прибыль:
169.41 USD
Средний убыток:
-65.90 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-65.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-65.90 USD (1)
Прирост в месяц:
3.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
65.90 USD
Максимальная:
65.90 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (65.90 USD)
По эквити:
1.69% (10 217.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 23K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 208K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 220.00 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 138
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +23 378.50 USD
Макс. убыток в серии: -65.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 1
InstaFinance-UK.com
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live4
4.07 × 54
ICMarketsSC-Live16
4.17 × 6
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
TradingProInternational-Live
7.50 × 54
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
TradeMaxGlobal-Live5
8.06 × 82
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Aiprime-Live
10.29 × 52
BlackBullMarkets-Live
10.32 × 316
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
17.44 × 184
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
еще 5...
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Danantara Project specializes exclusively in XAUUSD (Gold) trading signals. Our strategy combines price action, market structure, liquidity, support & resistance, and multi-timeframe analysis to identify high-probability setups. We prioritize disciplined execution, strict risk management, and consistent long-term performance. Trading involves risk, and past performance does not guarantee future results.
Нет отзывов
2026.08.10 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 12:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 06:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 06:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Danantara Project
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
13
USD
2
0%
139
99%
72%
354.75
167.72
USD
2%
1:400
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