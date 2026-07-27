- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
139
盈利交易:
138 (99.28%)
亏损交易:
1 (0.72%)
最好交易:
1 220.00 USD
最差交易:
-65.90 USD
毛利:
23 378.50 USD (209 794 pips)
毛利亏损:
-65.90 USD (1 318 pips)
最大连续赢利:
138 (23 378.50 USD)
最大连续盈利:
23 378.50 USD (138)
夏普比率:
0.93
交易活动:
52.57%
最大入金加载:
0.45%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 天
采收率:
353.76
长期交易:
116 (83.45%)
短期交易:
23 (16.55%)
利润因子:
354.76
预期回报:
167.72 USD
平均利润:
169.41 USD
平均损失:
-65.90 USD
最大连续失误:
1 (-65.90 USD)
最大连续亏损:
-65.90 USD (1)
每月增长:
3.89%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
65.90 USD
最大值:
65.90 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (65.90 USD)
净值:
1.69% (10 217.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|23K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|208K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 220.00 USD
最差交易: -66 USD
最大连续赢利: 138
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +23 378.50 USD
最大连续亏损: -65.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|4.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live16
|4.17 × 6
|
InstaFinance-UK.com
|4.50 × 2
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
TradingProInternational-Live
|7.50 × 54
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.06 × 82
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Aiprime-Live
|10.29 × 52
|
BlackBullMarkets-Live
|10.32 × 316
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|17.44 × 184
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
Danantara Project specializes exclusively in XAUUSD (Gold) trading signals. Our strategy combines price action, market structure, liquidity, support & resistance, and multi-timeframe analysis to identify high-probability setups. We prioritize disciplined execution, strict risk management, and consistent long-term performance. Trading involves risk, and past performance does not guarantee future results.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
13
USD
USD
2
0%
139
99%
53%
354.75
167.72
USD
USD
2%
1:400