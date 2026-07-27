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Всего трейдов:
1 909
Прибыльных трейдов:
1 176 (61.60%)
Убыточных трейдов:
733 (38.40%)
Лучший трейд:
14 943.65 USD
Худший трейд:
-21 803.02 USD
Общая прибыль:
329 232.41 USD (2 029 848 pips)
Общий убыток:
-100 144.96 USD (967 902 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (926.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
64 270.39 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
48.91%
Макс. загрузка депозита:
55.23%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
350
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
10.51
Длинных трейдов:
1 448 (75.85%)
Коротких трейдов:
461 (24.15%)
Профит фактор:
3.29
Мат. ожидание:
120.00 USD
Средняя прибыль:
279.96 USD
Средний убыток:
-136.62 USD
Макс. серия проигрышей:
33 (-239.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-21 803.64 USD (2)
Прирост в месяц:
95.92%
Годовой прогноз:
1 163.85%
Алготрейдинг:
49%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
21 803.64 USD (13.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.24% (21 803.64 USD)
По эквити:
6.47% (19 557.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1900
|XAGUSD
|6
|EURUSD
|2
|NDX
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|229K
|XAGUSD
|-136
|EURUSD
|-2
|NDX
|2
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.1M
|XAGUSD
|-2.7K
|EURUSD
|-34
|NDX
|164
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14 943.65 USD
Худший трейд: -21 803 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +926.56 USD
Макс. убыток в серии: -239.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 3
|0.00 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.09 × 34
|
Axi-US03-Live
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|1.00 × 26
|
VTMarkets-Live 6
|3.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent
|5.54 × 26
|
FusionMarkets-Demo
|14.88 × 1087
|
CAMarketsGlobal-Live
|15.57 × 7
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
229%
0
0
USD
USD
329K
USD
USD
38
49%
1 909
61%
49%
3.28
120.00
USD
USD
13%
1:200