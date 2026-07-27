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Сигналы / MetaTrader 4 / Irukito
Ruben Casado Martin

Irukito

Ruben Casado Martin
Ruben Casado Martin

Ruben Casado Martin

0 отзывов
Надежность
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 229%
Darwinex-Live-2
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 909
Прибыльных трейдов:
1 176 (61.60%)
Убыточных трейдов:
733 (38.40%)
Лучший трейд:
14 943.65 USD
Худший трейд:
-21 803.02 USD
Общая прибыль:
329 232.41 USD (2 029 848 pips)
Общий убыток:
-100 144.96 USD (967 902 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (926.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
64 270.39 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
48.91%
Макс. загрузка депозита:
55.23%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
350
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
10.51
Длинных трейдов:
1 448 (75.85%)
Коротких трейдов:
461 (24.15%)
Профит фактор:
3.29
Мат. ожидание:
120.00 USD
Средняя прибыль:
279.96 USD
Средний убыток:
-136.62 USD
Макс. серия проигрышей:
33 (-239.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-21 803.64 USD (2)
Прирост в месяц:
95.92%
Годовой прогноз:
1 163.85%
Алготрейдинг:
49%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
21 803.64 USD (13.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.24% (21 803.64 USD)
По эквити:
6.47% (19 557.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1900
XAGUSD 6
EURUSD 2
NDX 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 229K
XAGUSD -136
EURUSD -2
NDX 2
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.1M
XAGUSD -2.7K
EURUSD -34
NDX 164
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14 943.65 USD
Худший трейд: -21 803 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +926.56 USD
Макс. убыток в серии: -239.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Darwinex-Live-2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 3
0.00 × 9
FusionMarkets-Live
0.09 × 34
Axi-US03-Live
1.00 × 1
GoMarkets-Real 10
1.00 × 26
VTMarkets-Live 6
3.00 × 1
VTMarkets-Live 3
3.00 × 1
RoboForex-ProCent
5.54 × 26
FusionMarkets-Demo
14.88 × 1087
CAMarketsGlobal-Live
15.57 × 7
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Нет отзывов
2026.08.03 19:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.03 18:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 18:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 06:56
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.47% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 06:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Irukito
300 USD в месяц
229%
0
0
USD
329K
USD
38
49%
1 909
61%
49%
3.28
120.00
USD
13%
1:200
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