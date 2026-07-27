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信号 / MetaTrader 4 / Irukito
Ruben Casado Martin

Irukito

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交易:
1 923
盈利交易:
1 189 (61.83%)
亏损交易:
734 (38.17%)
最好交易:
14 943.65 USD
最差交易:
-21 803.02 USD
毛利:
332 162.32 USD (2 040 591 pips)
毛利亏损:
-100 214.07 USD (968 570 pips)
最大连续赢利:
42 (926.56 USD)
最大连续盈利:
64 270.39 USD (13)
夏普比率:
0.13
交易活动:
41.55%
最大入金加载:
55.23%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
153
平均持有时间:
6 小时
采收率:
10.64
长期交易:
1 462 (76.03%)
短期交易:
461 (23.97%)
利润因子:
3.31
预期回报:
120.62 USD
平均利润:
279.36 USD
平均损失:
-136.53 USD
最大连续失误:
33 (-239.60 USD)
最大连续亏损:
-21 803.64 USD (2)
每月增长:
97.63%
年度预测:
1 184.52%
算法交易:
49%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
21 803.64 USD (13.24%)
相对跌幅:
结余:
13.24% (21 803.64 USD)
净值:
6.47% (19 557.13 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1914
XAGUSD 6
EURUSD 2
NDX 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 232K
XAGUSD -136
EURUSD -2
NDX 2
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 1.1M
XAGUSD -2.7K
EURUSD -34
NDX 164
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
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最好交易: +14 943.65 USD
最差交易: -21 803 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +926.56 USD
最大连续亏损: -239.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ProCent-5
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FusionMarkets-Live 3
0.00 × 10
FusionMarkets-Live
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GoMarkets-Real 10
0.96 × 27
Axi-US03-Live
1.00 × 1
VTMarkets-Live 3
5.00 × 1
RoboForex-ProCent
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VTMarkets-Live 6
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CAMarketsGlobal-Live
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2026.08.12 18:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.12 14:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.11 15:32
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 19:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.03 18:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 18:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 06:56
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.47% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 06:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Irukito
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USD
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49%
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61%
42%
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