- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 923
盈利交易:
1 189 (61.83%)
亏损交易:
734 (38.17%)
最好交易:
14 943.65 USD
最差交易:
-21 803.02 USD
毛利:
332 162.32 USD (2 040 591 pips)
毛利亏损:
-100 214.07 USD (968 570 pips)
最大连续赢利:
42 (926.56 USD)
最大连续盈利:
64 270.39 USD (13)
夏普比率:
0.13
交易活动:
41.55%
最大入金加载:
55.23%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
153
平均持有时间:
6 小时
采收率:
10.64
长期交易:
1 462 (76.03%)
短期交易:
461 (23.97%)
利润因子:
3.31
预期回报:
120.62 USD
平均利润:
279.36 USD
平均损失:
-136.53 USD
最大连续失误:
33 (-239.60 USD)
最大连续亏损:
-21 803.64 USD (2)
每月增长:
97.63%
年度预测:
1 184.52%
算法交易:
49%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
21 803.64 USD (13.24%)
相对跌幅:
结余:
13.24% (21 803.64 USD)
净值:
6.47% (19 557.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1914
|XAGUSD
|6
|EURUSD
|2
|NDX
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|232K
|XAGUSD
|-136
|EURUSD
|-2
|NDX
|2
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.1M
|XAGUSD
|-2.7K
|EURUSD
|-34
|NDX
|164
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14 943.65 USD
最差交易: -21 803 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +926.56 USD
最大连续亏损: -239.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 3
|0.00 × 10
|
FusionMarkets-Live
|0.09 × 35
|
GoMarkets-Real 10
|0.96 × 27
|
Axi-US03-Live
|1.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ProCent
|5.52 × 27
|
VTMarkets-Live 6
|7.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|14.88 × 1087
|
CAMarketsGlobal-Live
|15.57 × 7
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
232%
0
0
USD
USD
332K
USD
USD
38
49%
1 923
61%
42%
3.31
120.62
USD
USD
13%
1:200