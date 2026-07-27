- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
938
Прибыльных трейдов:
836 (89.12%)
Убыточных трейдов:
102 (10.87%)
Лучший трейд:
103.77 USD
Худший трейд:
-92.84 USD
Общая прибыль:
5 067.16 USD (145 552 pips)
Общий убыток:
-1 159.68 USD (59 992 pips)
Макс. серия выигрышей:
66 (371.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
380.81 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
93.23%
Макс. загрузка депозита:
3.72%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
30.48
Длинных трейдов:
482 (51.39%)
Коротких трейдов:
456 (48.61%)
Профит фактор:
4.37
Мат. ожидание:
4.17 USD
Средняя прибыль:
6.06 USD
Средний убыток:
-11.37 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-64.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-128.18 USD (2)
Прирост в месяц:
12.42%
Годовой прогноз:
150.74%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
128.18 USD (1.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.67% (128.18 USD)
По эквити:
1.42% (127.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD_i
|592
|AUDCAD_i
|177
|NZDCAD_i
|99
|AUDUSD_i
|36
|XAGUSD_i
|30
|GBPCAD_i
|2
|EURUSD_i
|1
|USDCAD_i
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD_i
|2.3K
|AUDCAD_i
|1.2K
|NZDCAD_i
|575
|AUDUSD_i
|77
|XAGUSD_i
|-173
|GBPCAD_i
|16
|EURUSD_i
|1
|USDCAD_i
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD_i
|43K
|AUDCAD_i
|33K
|NZDCAD_i
|16K
|AUDUSD_i
|6.7K
|XAGUSD_i
|-14K
|GBPCAD_i
|1.1K
|EURUSD_i
|146
|USDCAD_i
|158
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +103.77 USD
Худший трейд: -93 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +371.45 USD
Макс. убыток в серии: -64.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exispro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
77%
0
0
USD
USD
9.2K
USD
USD
25
98%
938
89%
93%
4.36
4.17
USD
USD
2%
1:200