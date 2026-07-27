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Salavat Yulamanov

Hitec

Salavat Yulamanov
Salavat Yulamanov

Salavat Yulamanov

4.7 (23)
The broker provides a 100% Deposit Bonus.
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6 продуктов 2 сигнала 3 темы 40 комментариев
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 77%
Exispro-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
938
Прибыльных трейдов:
836 (89.12%)
Убыточных трейдов:
102 (10.87%)
Лучший трейд:
103.77 USD
Худший трейд:
-92.84 USD
Общая прибыль:
5 067.16 USD (145 552 pips)
Общий убыток:
-1 159.68 USD (59 992 pips)
Макс. серия выигрышей:
66 (371.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
380.81 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
93.23%
Макс. загрузка депозита:
3.72%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
30.48
Длинных трейдов:
482 (51.39%)
Коротких трейдов:
456 (48.61%)
Профит фактор:
4.37
Мат. ожидание:
4.17 USD
Средняя прибыль:
6.06 USD
Средний убыток:
-11.37 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-64.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-128.18 USD (2)
Прирост в месяц:
12.42%
Годовой прогноз:
150.74%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
128.18 USD (1.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.67% (128.18 USD)
По эквити:
1.42% (127.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD_i 592
AUDCAD_i 177
NZDCAD_i 99
AUDUSD_i 36
XAGUSD_i 30
GBPCAD_i 2
EURUSD_i 1
USDCAD_i 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD_i 2.3K
AUDCAD_i 1.2K
NZDCAD_i 575
AUDUSD_i 77
XAGUSD_i -173
GBPCAD_i 16
EURUSD_i 1
USDCAD_i 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD_i 43K
AUDCAD_i 33K
NZDCAD_i 16K
AUDUSD_i 6.7K
XAGUSD_i -14K
GBPCAD_i 1.1K
EURUSD_i 146
USDCAD_i 158
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +103.77 USD
Худший трейд: -93 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +371.45 USD
Макс. убыток в серии: -64.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exispro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hitec
30 USD в месяц
77%
0
0
USD
9.2K
USD
25
98%
938
89%
93%
4.36
4.17
USD
2%
1:200
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