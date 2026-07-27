信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Hitec
Salavat Yulamanov

Hitec

Salavat Yulamanov
Salavat Yulamanov

Salavat Yulamanov

4.7 (23)
The broker provides a 100% Deposit Bonus.
https://rbfxdirect.com/ru/lk/?a=ygdm Roboforex
6 产品 2 信号 3 主题 40 评论
0条评论
可靠性
26
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 78%
Exispro-Live
1:200
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
945
盈利交易:
842 (89.10%)
亏损交易:
103 (10.90%)
最好交易:
103.77 USD
最差交易:
-92.84 USD
毛利:
5 131.29 USD (146 364 pips)
毛利亏损:
-1 174.01 USD (60 345 pips)
最大连续赢利:
66 (371.45 USD)
最大连续盈利:
380.81 USD (11)
夏普比率:
0.35
交易活动:
94.24%
最大入金加载:
3.72%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
2 天
采收率:
30.87
长期交易:
488 (51.64%)
短期交易:
457 (48.36%)
利润因子:
4.37
预期回报:
4.19 USD
平均利润:
6.09 USD
平均损失:
-11.40 USD
最大连续失误:
3 (-64.36 USD)
最大连续亏损:
-128.18 USD (2)
每月增长:
12.73%
年度预测:
154.51%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
128.18 USD (1.69%)
相对跌幅:
结余:
1.67% (128.18 USD)
净值:
1.67% (153.83 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD_i 598
AUDCAD_i 177
NZDCAD_i 99
AUDUSD_i 36
XAGUSD_i 31
GBPCAD_i 2
EURUSD_i 1
USDCAD_i 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD_i 2.3K
AUDCAD_i 1.2K
NZDCAD_i 575
AUDUSD_i 77
XAGUSD_i -173
GBPCAD_i 16
EURUSD_i 1
USDCAD_i 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD_i 43K
AUDCAD_i 33K
NZDCAD_i 16K
AUDUSD_i 6.7K
XAGUSD_i -14K
GBPCAD_i 1.1K
EURUSD_i 146
USDCAD_i 158
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +103.77 USD
最差交易: -93 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +371.45 USD
最大连续亏损: -64.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exispro-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Hitec
每月30 USD
78%
0
0
USD
9.2K
USD
26
98%
945
89%
94%
4.37
4.19
USD
2%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载