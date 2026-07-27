- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
945
盈利交易:
842 (89.10%)
亏损交易:
103 (10.90%)
最好交易:
103.77 USD
最差交易:
-92.84 USD
毛利:
5 131.29 USD (146 364 pips)
毛利亏损:
-1 174.01 USD (60 345 pips)
最大连续赢利:
66 (371.45 USD)
最大连续盈利:
380.81 USD (11)
夏普比率:
0.35
交易活动:
94.24%
最大入金加载:
3.72%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
2 天
采收率:
30.87
长期交易:
488 (51.64%)
短期交易:
457 (48.36%)
利润因子:
4.37
预期回报:
4.19 USD
平均利润:
6.09 USD
平均损失:
-11.40 USD
最大连续失误:
3 (-64.36 USD)
最大连续亏损:
-128.18 USD (2)
每月增长:
12.73%
年度预测:
154.51%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
128.18 USD (1.69%)
相对跌幅:
结余:
1.67% (128.18 USD)
净值:
1.67% (153.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD_i
|598
|AUDCAD_i
|177
|NZDCAD_i
|99
|AUDUSD_i
|36
|XAGUSD_i
|31
|GBPCAD_i
|2
|EURUSD_i
|1
|USDCAD_i
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD_i
|2.3K
|AUDCAD_i
|1.2K
|NZDCAD_i
|575
|AUDUSD_i
|77
|XAGUSD_i
|-173
|GBPCAD_i
|16
|EURUSD_i
|1
|USDCAD_i
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD_i
|43K
|AUDCAD_i
|33K
|NZDCAD_i
|16K
|AUDUSD_i
|6.7K
|XAGUSD_i
|-14K
|GBPCAD_i
|1.1K
|EURUSD_i
|146
|USDCAD_i
|158
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +103.77 USD
最差交易: -93 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +371.45 USD
最大连续亏损: -64.36 USD
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
78%
0
0
USD
USD
9.2K
USD
USD
26
98%
945
89%
94%
4.37
4.19
USD
USD
2%
1:200