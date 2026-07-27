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Сигналы / MetaTrader 5 / Zoo2 Sharpe2
Kittiphone Phoutthavong

Zoo2 Sharpe2

Kittiphone Phoutthavong
Kittiphone Phoutthavong

Kittiphone Phoutthavong

0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 4%
VantageMarkets-Live 19
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
303
Прибыльных трейдов:
200 (66.00%)
Убыточных трейдов:
103 (33.99%)
Лучший трейд:
183.67 USD
Худший трейд:
-184.91 USD
Общая прибыль:
2 683.47 USD (2 778 489 pips)
Общий убыток:
-2 951.57 USD (763 283 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (212.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
408.72 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
98.48%
Макс. загрузка депозита:
4.57%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
137 (45.21%)
Коротких трейдов:
166 (54.79%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-0.88 USD
Средняя прибыль:
13.42 USD
Средний убыток:
-28.66 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-300.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-477.12 USD (4)
Прирост в месяц:
-24.09%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
268.10 USD
Максимальная:
1 019.55 USD (107.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.92% (1 019.79 USD)
По эквити:
21.58% (648.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 212
BTCUSD 54
EURUSD+ 24
GBPUSD+ 2
CHFJPY+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ -272
BTCUSD -1
EURUSD+ -17
GBPUSD+ 4
CHFJPY+ 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ -23K
BTCUSD -23K
EURUSD+ -1.1K
GBPUSD+ 416
CHFJPY+ 49
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +183.67 USD
Худший трейд: -185 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +212.23 USD
Макс. убыток в серии: -300.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 19" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real12
0.00 × 40
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
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Gold
Нет отзывов
2026.08.03 02:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 03:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.73% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Zoo2 Sharpe2
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
2K
USD
27
72%
303
66%
98%
0.90
-0.88
USD
34%
1:500
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