- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
303
Прибыльных трейдов:
200 (66.00%)
Убыточных трейдов:
103 (33.99%)
Лучший трейд:
183.67 USD
Худший трейд:
-184.91 USD
Общая прибыль:
2 683.47 USD (2 778 489 pips)
Общий убыток:
-2 951.57 USD (763 283 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (212.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
408.72 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
98.48%
Макс. загрузка депозита:
4.57%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
137 (45.21%)
Коротких трейдов:
166 (54.79%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-0.88 USD
Средняя прибыль:
13.42 USD
Средний убыток:
-28.66 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-300.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-477.12 USD (4)
Прирост в месяц:
-24.09%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
268.10 USD
Максимальная:
1 019.55 USD (107.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.92% (1 019.79 USD)
По эквити:
21.58% (648.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|212
|BTCUSD
|54
|EURUSD+
|24
|GBPUSD+
|2
|CHFJPY+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|-272
|BTCUSD
|-1
|EURUSD+
|-17
|GBPUSD+
|4
|CHFJPY+
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|-23K
|BTCUSD
|-23K
|EURUSD+
|-1.1K
|GBPUSD+
|416
|CHFJPY+
|49
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +183.67 USD
Худший трейд: -185 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +212.23 USD
Макс. убыток в серии: -300.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 19" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Exness-MT5Real12
|0.00 × 40
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
Gold
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
27
72%
303
66%
98%
0.90
-0.88
USD
USD
34%
1:500