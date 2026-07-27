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Kittiphone Phoutthavong

Zoo2 Sharpe2

Kittiphone Phoutthavong
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Kittiphone Phoutthavong

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可靠性
27
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增长自 2026 4%
VantageMarkets-Live 19
1:500

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  • 成长
  • 结余
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  • 提取
交易:
303
盈利交易:
200 (66.00%)
亏损交易:
103 (33.99%)
最好交易:
183.67 USD
最差交易:
-184.91 USD
毛利:
2 683.47 USD (2 778 489 pips)
毛利亏损:
-2 951.57 USD (763 283 pips)
最大连续赢利:
25 (212.23 USD)
最大连续盈利:
408.72 USD (7)
夏普比率:
0.00
交易活动:
96.87%
最大入金加载:
4.57%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
68
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.26
长期交易:
137 (45.21%)
短期交易:
166 (54.79%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-0.88 USD
平均利润:
13.42 USD
平均损失:
-28.66 USD
最大连续失误:
8 (-300.10 USD)
最大连续亏损:
-477.12 USD (4)
每月增长:
-24.09%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
72%
结余跌幅:
绝对:
268.10 USD
最大值:
1 019.55 USD (107.16%)
相对跌幅:
结余:
33.92% (1 019.79 USD)
净值:
21.58% (648.95 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 212
BTCUSD 54
EURUSD+ 24
GBPUSD+ 2
CHFJPY+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ -272
BTCUSD -1
EURUSD+ -17
GBPUSD+ 4
CHFJPY+ 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ -23K
BTCUSD -23K
EURUSD+ -1.1K
GBPUSD+ 416
CHFJPY+ 49
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +183.67 USD
最差交易: -185 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +212.23 USD
最大连续亏损: -300.10 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 19 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real12
0.00 × 40
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
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Gold
没有评论
2026.08.03 02:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 03:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.73% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
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