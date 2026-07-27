信号暂时禁止新订阅
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
303
盈利交易:
200 (66.00%)
亏损交易:
103 (33.99%)
最好交易:
183.67 USD
最差交易:
-184.91 USD
毛利:
2 683.47 USD (2 778 489 pips)
毛利亏损:
-2 951.57 USD (763 283 pips)
最大连续赢利:
25 (212.23 USD)
最大连续盈利:
408.72 USD (7)
夏普比率:
0.00
交易活动:
96.87%
最大入金加载:
4.57%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
68
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.26
长期交易:
137 (45.21%)
短期交易:
166 (54.79%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-0.88 USD
平均利润:
13.42 USD
平均损失:
-28.66 USD
最大连续失误:
8 (-300.10 USD)
最大连续亏损:
-477.12 USD (4)
每月增长:
-24.09%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
72%
结余跌幅:
绝对:
268.10 USD
最大值:
1 019.55 USD (107.16%)
相对跌幅:
结余:
33.92% (1 019.79 USD)
净值:
21.58% (648.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|212
|BTCUSD
|54
|EURUSD+
|24
|GBPUSD+
|2
|CHFJPY+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|-272
|BTCUSD
|-1
|EURUSD+
|-17
|GBPUSD+
|4
|CHFJPY+
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|-23K
|BTCUSD
|-23K
|EURUSD+
|-1.1K
|GBPUSD+
|416
|CHFJPY+
|49
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +183.67 USD
最差交易: -185 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +212.23 USD
最大连续亏损: -300.10 USD
Gold
没有评论