СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Williams trader3
Williams Camacho Duran

Williams trader3

Williams Camacho Duran
Williams Camacho Duran

Williams Camacho Duran

0 отзывов
Надежность
61 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 330%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
871
Прибыльных трейдов:
688 (78.98%)
Убыточных трейдов:
183 (21.01%)
Лучший трейд:
147.05 USD
Худший трейд:
-401.31 USD
Общая прибыль:
4 926.57 USD (226 023 pips)
Общий убыток:
-2 608.50 USD (91 927 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (22.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
678.41 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
52.24%
Макс. загрузка депозита:
107.89%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.92
Длинных трейдов:
500 (57.41%)
Коротких трейдов:
371 (42.59%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
2.66 USD
Средняя прибыль:
7.16 USD
Средний убыток:
-14.25 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-43.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-401.73 USD (3)
Прирост в месяц:
42.46%
Годовой прогноз:
515.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.87 USD
Максимальная:
591.37 USD (18.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.47% (591.37 USD)
По эквити:
12.34% (83.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.a 318
USDJPY.a 63
NAS100.a 53
EURJPY.a 38
USDCHF.a 33
GBPJPY.a 29
ETSY.US.a 29
US500.a 25
US30.a 24
EURUSD.a 23
EURNZD.a 22
GBPUSD.a 20
GBPCHF.a 17
XAUEUR.a 17
XAUJPY.a 14
AUDUSD.a 13
EURCHF.a 13
EURGBP.a 12
NZDJPY.a 11
EURAUD.a 11
AUDNZD.a 10
CADCHF.a 8
NZDUSD.a 8
CHFJPY.a 8
GBPAUD.a 7
AUDCHF.a 7
GBPNZD.a 7
NatGas.a 6
AUDJPY.a 5
USDCAD.a 4
AUDCAD.a 4
XAUGBP.a 2
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 2
MSFT.US-24.a 2
EURCAD.a 1
V.US.a 1
CADJPY.a 1
MSFT.US.a 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.a 986
USDJPY.a 257
NAS100.a 57
EURJPY.a 113
USDCHF.a 114
GBPJPY.a 386
ETSY.US.a -138
US500.a -61
US30.a 195
EURUSD.a 78
EURNZD.a -129
GBPUSD.a 312
GBPCHF.a 55
XAUEUR.a -1
XAUJPY.a 44
AUDUSD.a 7
EURCHF.a -16
EURGBP.a 13
NZDJPY.a 6
EURAUD.a 38
AUDNZD.a -10
CADCHF.a 26
NZDUSD.a 10
CHFJPY.a 30
GBPAUD.a 73
AUDCHF.a -21
GBPNZD.a -216
NatGas.a -11
AUDJPY.a 64
USDCAD.a -35
AUDCAD.a -10
XAUGBP.a 22
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 14
MSFT.US-24.a 3
EURCAD.a 48
V.US.a 8
CADJPY.a 3
MSFT.US.a 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.a 88K
USDJPY.a 6.1K
NAS100.a 5.9K
EURJPY.a 3.7K
USDCHF.a 1.6K
GBPJPY.a 7.4K
ETSY.US.a -11K
US500.a -719
US30.a 21K
EURUSD.a 1.4K
EURNZD.a -297
GBPUSD.a 3.2K
GBPCHF.a 680
XAUEUR.a 411
XAUJPY.a 5.6K
AUDUSD.a -765
EURCHF.a -788
EURGBP.a 235
NZDJPY.a 360
EURAUD.a -597
AUDNZD.a 32
CADCHF.a 476
NZDUSD.a -34
CHFJPY.a 259
GBPAUD.a 1.4K
AUDCHF.a -443
GBPNZD.a -1K
NatGas.a -20
AUDJPY.a 1K
USDCAD.a -966
AUDCAD.a 57
XAUGBP.a 816
SpotCrude.a 170
GBPCAD.a 204
MSFT.US-24.a 67
EURCAD.a 608
V.US.a 82
CADJPY.a 43
MSFT.US.a 15
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +147.05 USD
Худший трейд: -401 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +22.79 USD
Макс. убыток в серии: -43.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trader algoritmico
Нет отзывов
2026.08.06 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 19:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Williams trader3
30 USD в месяц
330%
0
0
USD
822
USD
61
0%
871
78%
52%
1.88
2.66
USD
21%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.