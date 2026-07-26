- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
871
Прибыльных трейдов:
688 (78.98%)
Убыточных трейдов:
183 (21.01%)
Лучший трейд:
147.05 USD
Худший трейд:
-401.31 USD
Общая прибыль:
4 926.57 USD (226 023 pips)
Общий убыток:
-2 608.50 USD (91 927 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (22.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
678.41 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
52.24%
Макс. загрузка депозита:
107.89%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.92
Длинных трейдов:
500 (57.41%)
Коротких трейдов:
371 (42.59%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
2.66 USD
Средняя прибыль:
7.16 USD
Средний убыток:
-14.25 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-43.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-401.73 USD (3)
Прирост в месяц:
42.46%
Годовой прогноз:
515.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.87 USD
Максимальная:
591.37 USD (18.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.47% (591.37 USD)
По эквити:
12.34% (83.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|318
|USDJPY.a
|63
|NAS100.a
|53
|EURJPY.a
|38
|USDCHF.a
|33
|GBPJPY.a
|29
|ETSY.US.a
|29
|US500.a
|25
|US30.a
|24
|EURUSD.a
|23
|EURNZD.a
|22
|GBPUSD.a
|20
|GBPCHF.a
|17
|XAUEUR.a
|17
|XAUJPY.a
|14
|AUDUSD.a
|13
|EURCHF.a
|13
|EURGBP.a
|12
|NZDJPY.a
|11
|EURAUD.a
|11
|AUDNZD.a
|10
|CADCHF.a
|8
|NZDUSD.a
|8
|CHFJPY.a
|8
|GBPAUD.a
|7
|AUDCHF.a
|7
|GBPNZD.a
|7
|NatGas.a
|6
|AUDJPY.a
|5
|USDCAD.a
|4
|AUDCAD.a
|4
|XAUGBP.a
|2
|SpotCrude.a
|2
|GBPCAD.a
|2
|MSFT.US-24.a
|2
|EURCAD.a
|1
|V.US.a
|1
|CADJPY.a
|1
|MSFT.US.a
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.a
|986
|USDJPY.a
|257
|NAS100.a
|57
|EURJPY.a
|113
|USDCHF.a
|114
|GBPJPY.a
|386
|ETSY.US.a
|-138
|US500.a
|-61
|US30.a
|195
|EURUSD.a
|78
|EURNZD.a
|-129
|GBPUSD.a
|312
|GBPCHF.a
|55
|XAUEUR.a
|-1
|XAUJPY.a
|44
|AUDUSD.a
|7
|EURCHF.a
|-16
|EURGBP.a
|13
|NZDJPY.a
|6
|EURAUD.a
|38
|AUDNZD.a
|-10
|CADCHF.a
|26
|NZDUSD.a
|10
|CHFJPY.a
|30
|GBPAUD.a
|73
|AUDCHF.a
|-21
|GBPNZD.a
|-216
|NatGas.a
|-11
|AUDJPY.a
|64
|USDCAD.a
|-35
|AUDCAD.a
|-10
|XAUGBP.a
|22
|SpotCrude.a
|2
|GBPCAD.a
|14
|MSFT.US-24.a
|3
|EURCAD.a
|48
|V.US.a
|8
|CADJPY.a
|3
|MSFT.US.a
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.a
|88K
|USDJPY.a
|6.1K
|NAS100.a
|5.9K
|EURJPY.a
|3.7K
|USDCHF.a
|1.6K
|GBPJPY.a
|7.4K
|ETSY.US.a
|-11K
|US500.a
|-719
|US30.a
|21K
|EURUSD.a
|1.4K
|EURNZD.a
|-297
|GBPUSD.a
|3.2K
|GBPCHF.a
|680
|XAUEUR.a
|411
|XAUJPY.a
|5.6K
|AUDUSD.a
|-765
|EURCHF.a
|-788
|EURGBP.a
|235
|NZDJPY.a
|360
|EURAUD.a
|-597
|AUDNZD.a
|32
|CADCHF.a
|476
|NZDUSD.a
|-34
|CHFJPY.a
|259
|GBPAUD.a
|1.4K
|AUDCHF.a
|-443
|GBPNZD.a
|-1K
|NatGas.a
|-20
|AUDJPY.a
|1K
|USDCAD.a
|-966
|AUDCAD.a
|57
|XAUGBP.a
|816
|SpotCrude.a
|170
|GBPCAD.a
|204
|MSFT.US-24.a
|67
|EURCAD.a
|608
|V.US.a
|82
|CADJPY.a
|43
|MSFT.US.a
|15
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +147.05 USD
Худший трейд: -401 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +22.79 USD
Макс. убыток в серии: -43.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Trader algoritmico
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
330%
0
0
USD
USD
822
USD
USD
61
0%
871
78%
52%
1.88
2.66
USD
USD
21%
1:30