SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Williams trader3
Williams Camacho Duran

Williams trader3

Williams Camacho Duran
Williams Camacho Duran

Williams Camacho Duran

0 reviews
Reliability
60 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 316%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
How to subscribe?
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
857
Profit Trades:
676 (78.87%)
Loss Trades:
181 (21.12%)
Best trade:
147.05 USD
Worst trade:
-401.31 USD
Gross Profit:
4 881.24 USD (223 416 pips)
Gross Loss:
-2 590.16 USD (91 082 pips)
Maximum consecutive wins:
33 (22.79 USD)
Maximal consecutive profit:
678.41 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading activity:
58.41%
Max deposit load:
107.89%
Latest trade:
17 hours ago
Trades per week:
111
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
3.87
Long Trades:
488 (56.94%)
Short Trades:
369 (43.06%)
Profit Factor:
1.88
Expected Payoff:
2.67 USD
Average Profit:
7.22 USD
Average Loss:
-14.31 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-43.90 USD)
Maximal consecutive loss:
-401.73 USD (3)
Monthly growth:
37.78%
Annual Forecast:
458.38%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
12.87 USD
Maximal:
591.37 USD (18.03%)
Relative drawdown:
By Balance:
21.47% (591.37 USD)
By Equity:
12.34% (83.68 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.a 307
USDJPY.a 63
NAS100.a 53
EURJPY.a 38
USDCHF.a 30
GBPJPY.a 29
ETSY.US.a 29
US500.a 25
US30.a 24
EURUSD.a 23
EURNZD.a 22
GBPUSD.a 20
GBPCHF.a 17
XAUEUR.a 17
XAUJPY.a 14
AUDUSD.a 13
EURCHF.a 13
EURGBP.a 12
NZDJPY.a 11
EURAUD.a 11
AUDNZD.a 10
CADCHF.a 8
NZDUSD.a 8
CHFJPY.a 8
GBPAUD.a 7
AUDCHF.a 7
GBPNZD.a 7
NatGas.a 6
AUDJPY.a 5
USDCAD.a 4
AUDCAD.a 4
XAUGBP.a 2
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 2
MSFT.US-24.a 2
EURCAD.a 1
V.US.a 1
CADJPY.a 1
MSFT.US.a 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.a 975
USDJPY.a 257
NAS100.a 57
EURJPY.a 113
USDCHF.a 98
GBPJPY.a 386
ETSY.US.a -138
US500.a -61
US30.a 195
EURUSD.a 78
EURNZD.a -129
GBPUSD.a 312
GBPCHF.a 55
XAUEUR.a -1
XAUJPY.a 44
AUDUSD.a 7
EURCHF.a -16
EURGBP.a 13
NZDJPY.a 6
EURAUD.a 38
AUDNZD.a -10
CADCHF.a 26
NZDUSD.a 10
CHFJPY.a 30
GBPAUD.a 73
AUDCHF.a -21
GBPNZD.a -216
NatGas.a -11
AUDJPY.a 64
USDCAD.a -35
AUDCAD.a -10
XAUGBP.a 22
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 14
MSFT.US-24.a 3
EURCAD.a 48
V.US.a 8
CADJPY.a 3
MSFT.US.a 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.a 87K
USDJPY.a 6.1K
NAS100.a 5.9K
EURJPY.a 3.7K
USDCHF.a 1.4K
GBPJPY.a 7.4K
ETSY.US.a -11K
US500.a -719
US30.a 21K
EURUSD.a 1.4K
EURNZD.a -297
GBPUSD.a 3.2K
GBPCHF.a 680
XAUEUR.a 411
XAUJPY.a 5.6K
AUDUSD.a -765
EURCHF.a -788
EURGBP.a 235
NZDJPY.a 360
EURAUD.a -597
AUDNZD.a 32
CADCHF.a 476
NZDUSD.a -34
CHFJPY.a 259
GBPAUD.a 1.4K
AUDCHF.a -443
GBPNZD.a -1K
NatGas.a -20
AUDJPY.a 1K
USDCAD.a -966
AUDCAD.a 57
XAUGBP.a 816
SpotCrude.a 170
GBPCAD.a 204
MSFT.US-24.a 67
EURCAD.a 608
V.US.a 82
CADJPY.a 43
MSFT.US.a 15
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +147.05 USD
Worst trade: -401 USD
Maximum consecutive wins: 25
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +22.79 USD
Maximal consecutive loss: -43.90 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Pepperstone-MT5-Live01" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Trader algoritmico
No reviews
2026.08.06 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 19:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Williams trader3
30 USD per month
316%
0
0
USD
795
USD
60
0%
857
78%
58%
1.88
2.67
USD
21%
1:30
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.